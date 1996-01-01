Сколько вузов нужно Владивостоку?

Высшая школа России - на перепутье. Идет смена поколений. Целой плеяде ректоров Владивостока исполняется или исполнилось 65 лет. Это значит, что по закону они должны оставить свои посты. Но кому передать полномочия?

Например, ДВГТУ. Судьба старейшего и крупнейшего вуза региона небезразлична широкой общественности. Ректору Г.П. Турмову исполнилось 65 лет, и уже объявлен конкурс на замещение должности ректора ДВГТУ. Наша газета предлагает всем кандидатам на пост ректора ДВГТУ изложить свои программы публично.

В университетских кругах активно обсуждается кандидатура нынешнего ректора ВГУЭС Г.И. ЛАЗАРЕВА как одного из наиболее вероятных кандидатов на пост топ-менеджера ДВГТУ. Доктор экономических наук, профессор Геннадий ЛАЗАРЕВ за 18 лет руководства Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса смог вывести вуз на лидирующие позиции в регионе, создать университет нового типа, реформировать систему управления вузом в соответствии с мировыми стандартами. Г-ну Лазареву удалось сформировать команду высокопрофессиональных специалистов-единомышленников, благодаря усилиям которых ВГУЭС из небольшого отраслевого института превратился в современный инновационный учебно-научно-производственный университетский комплекс, хорошо известный не только в стране, но и в мире.

В беседе с корреспондентом "Золотого Рога" Лазарев подтвердил, что он собирается участвовать в конкурсе и уже подготовил программу развития ДВГТУ. В соответствии с основной идеей программы Лазарева именно ДВГТУ как старейший системообразующий вуз может стать лидером широкомасштабных интеграционных процессов в сфере образования региона.

Действительно, для интеграции вузов сегодня есть целый ряд объективных причин. Самая главная - это прогнозируемый демографический спад, который уже в ближайшие годы приведет к резкому сокращению численности абитуриентов в вузах Приморского края.

Например, в 2005 г. в Приморье насчитывалось 20 000 выпускников школ, в 2006-м - уже 18 000. К 2009 г. эта цифра сократится до 11 000 человек. Кроме этого, в вузах региона, по мнению Министерства образования РФ, при жестком дефиците квалифицированных научно-педагогических кадров, отмечается дублирование профилей подготовки, особенно в гуманитарной сфере. При этом рынок труда региона испытывает все больший дефицит инженерно-технических и управленческих кадров, способных работать в условиях современного производства.

Об этом говорил министр науки и образования Андрей Фурсенко во время своей поездки по Дальнему Востоку в августе этого года. К объединению вузы подталкивает не только сокращение числа выпускников средних школ, но и общемировые тенденции развития высшего образования, новые требования к качеству подготовки специалистов.

Именно поэтому 8 ноября Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение о создании в Красноярске Сибирского федерального университета. Объединяются четыре университета: Красноярский государственный университет, Красноярский государственный технический университет, Красноярская государственная архитектурно-строительная академия и Государственный университет цветных металлов и золота. Интересно, что в положении о новом Сибирском университете заложен тезис о том, что он станет базой подготовки кадров и развития науки не только для Сибири, но и для Дальнего Востока!

А как же идея создания Дальневосточного федерального университета? Это что ж, на дальневосточных университетах поставлен крест и правительство не верит в их научный и образовательный потенциал? Чем на этот вызов ответит Приморье? Возможно, ответ на этот вопрос удастся найти в программе Г.И. Лазарева, которому мы и предоставляем слово на страницах нашей газеты как потенциальному кандидату на должность ректора ДВГТУ.