Качество и доступность услуг

Основной критерий, по которому оценивают банк, - это качество продуктов, которые он предлагает. И в этом отношении Альфа-Банку есть чем гордиться. "Сегодня наш филиал выходит на новый уровень развития", - подчеркивает управляющий хабаровским филиалом Альфа-Банка Александр КУЧЕРОВ. 20 ноября 2006 года филиалу Альфа-Банка в Хабаровске исполнилось 6 лет.

В настоящий момент филиал банка - один из лидеров финансового рынка края. На 1 ноября 2006 года валюта баланса филиала превысила 4 млрд руб. и выросла почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер кредитного портфеля филиала составляет почти 3 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза по сравнению с тем же показателем за прошлый год.

Сильный банк для крупных клиентов

"Альфа-Банк изначально создавался и первое время позиционировал себя исключительно как банк, обслуживающий крупных корпоративных клиентов. И сегодня, хотя круг задач расширился, корпоративный блок остается одним из основных и приоритетных для банка", - говорит директор по корпоративному бизнесу хабаровского филиала банка Михаил ВОЛКОВ.

Досье По данным на начало ноября, хабаровский филиал предоставил банковские гарантии юридическим лицам на сумму 20 млн руб. Филиал выдает гарантии по уплате таможенных платежей и по исполнению договорных обязательств, в том числе и по договорам с иностранными контрагентами. Кроме того, Альфа-Банк активно развивает в Хабаровске лизинговое финансирование участников региональной экономики. Объем кредитования лизинговых операций составил почти 300 млн руб. Суммарно размер финансирования, предоставленного в 2006 году Хабаровским филиалом Альфа-Банка (включая кредиты, гарантии и лизинговые операции), достиг 5 млрд руб.

При этом Михаил Волков отмечает существенный качественный рост портфеля за последние год-два. А именно увеличение доли сложных кредитных продуктов и сложноструктурированных сделок, таких как проектное финансирование, совместное вложение в строительство объектов, расширение бизнеса без первоначального залогового обеспечения и т. д. "Все подобные сделки мы осуществляем, используя ресурсы крупнейших зарубежных банков. Это позволяет значительно снизить стоимость финансирования и удлинить сроки возврата долга, т. е. максимально оптимизировать сделку для наших клиентов", - подчеркивает он.

Основными заемщиками Альфа-Банка в Хабаровском крае являются крупные предприятия в капиталоемких отраслях экономики - в энергетике, топливной промышленности, торговле, ВПК, строительстве. Проектное финансирование составляет около 1/3 кредитного портфеля.

Розничный бизнес - один из приоритетов

Гордясь успехами в работе с корпоративными клиентами, сегодня Альфа-Банк делает упор на розницу. Объем привлеченных филиалом средств физических лиц на 1 ноября 2006 года составил почти 230 млн руб. Филиал продолжает развитие пластикового бизнеса - эмитировано более 4 тыс. пластиковых карт. Объем привлеченных по ним средств превысил 80 млн руб.

Досье Филиал успешно сотрудничает в области эквайринга с несколькими торгово-сервисными предприятиями Хабаровска. Среди них - ювелирные магазины "Алмаз", "Изумруд", "Даймонд Дарт", магазины мультибрендинговых торговых марок Wolford, MaxMara, Snep, магазины известных торговых брендов "Беннеттон", "НАФ НАФ", кафе "Сион", "Шоколад". Альфа-Банк первым в Хабаровске внедрил современную уникальную технологию расчетов по международным пластиковым картам, так называемое "сетевое решение". Новая технология действует в сети популярных супермаркетов "Тамара", супермаркете "Бегемот" и гипермаркете "Самбери". Оборот по торговому эквайрингу за I полугодие 2006 года превысил 17 млн руб. и вырос с начала года почти на 80%.

В 2006 году Альфа-Банк установил три новых банкомата в различных районах Хабаровска. В нынешнем году филиал запустил дисконтную программу - скидки по пластиковым картам Альфа-Банка предоставляются в таких торговых точках, как сеть магазинов "Кран", салон "Одежда для окон", ювелирные магазины "Алмаз", "Изумруд", "Даймонд Дарт", сеть магазинов "Обувь планеты" и других.

Хабаровский филиал Альфа-Банка успешно реализует 15 зарплатных проектов с различными организациями региона. Те предприятия, зарплата сотрудникам которых зачисляется на карточки банка, минимизируют кассовые операции бухгалтерии, избавляются от процедуры депонирования невостребованных денежных средств, а также обеспечивают сохранность наличных средств, предназначенных к выплате сотрудникам, при транспортировке и хранении. Более того, с мая 2006 года сотрудники компаний, обслуживающихся в Альфа-Банке по зарплатным проектам, могут воспользоваться кредитными продуктами по льготным тарифам.

"Мы ценим взаимодействие с нашими корпоративными клиентами, - рассказывает директор по розничному бизнесу хабаровского филиала Альфа-Банка Наталья ЧЕКОВИТОВА, - и поэтому разработали специальную систему кредитования для сотрудников предприятий-партнеров. Отличают эти продукты условия по кредитованию и ставка. Если по персональному кредиту для сторонних частных лиц ставка составляет 25% годовых, то наших корпоративных клиентов мы кредитуем по ставке от 14% годовых. По суммам верхний предел кредита для сторонних клиентов 300 тыс. руб., для сотрудников наших партнеров - 700 тыс. руб.".

Новинки на региональном рынке

Банк последовательно проводит стратегию внедрения современных банковских технологий на региональный рынок. Так, в минувшем году хабаровчане воспользовались новой услугой - накопительным счетом "Мой сейф". Эта технология позволяет не только получать ежемесячный доход от хранения средств на счете, но и свободно пользоваться денежными средствами в любой момент времени. С начала нынешнего года в Хабаровском филиале Альфа-Банка действует новый формат комплексного банковского обслуживания физических лиц - тарифные планы. Также в 2006 году Альфа-Банк предложил хабаровчанам уникальный на рынке региона продукт - кредитные карты с льготным 60-дневным периодом.

В июне текущего года Альфа-Банк предложил клиентам новый продукт - "Персональный кредит". Банк выдает до 300 тыс. руб. на любые цели в минимальные сроки. Для погашения кредита и пополнения счета клиенты могут воспользоваться простым и удобным способом - специальным электронным устройством cash-in, принимающим денежные средства. А с июля 2006 года Альфа-Банк в Хабаровске начал развивать потребительское кредитование. Первым партнером филиала в этом направлении стала сеть магазинов бытовой техники "Контур". Затем присоединились компании "Авест", "Дальтелеком-Мега", "Контакт плюс", мебельный центр "21 квартира", компьютерный центр DNS. Еще одна новая услуга - с ноября банк запускает программу автокредитования.

"Имея самые современные информационные технологии и предоставляя эффективные финансовые решения, мы остаемся надежным партнером для всех наших клиентов", - отмечает Александр Кучеров в канун праздника.