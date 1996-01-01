Студенты против брака

Ноябрь для Тихоокеанского государственного экономического университета - один из самых значимых месяцев в году. Всемирному дню качества, который отмечается в начале ноября, традиционно посвящается сразу несколько мероприятий. Это и неудивительно - вуз является признанным лидером на Дальнем Востоке по подготовке специалистов в области менеджмента качества.

Статус ТГЭУ как лидера в области управления качеством подтверждает и Министерство образования РФ. Именно этому вузу пять лет назад было доверено почетное право проведения третьего тура Всероссийской студенческой олимпиады по управлению качеством.

"Специальность "Управление качеством" вошла в классификатор специальностей высшего образования только в 2000 г. А уже в 2002 г. мы стали проводить весьма значимое для студенческой жизни мероприятие - Всероссийскую студенческую олимпиаду по управлению качеством, - рассказывает доцент кафедры управления качеством, стандартизации и сертификации ТГЭУ, кандидат технических наук, исполнительный директор Приморского отделения Академии проблем качества Елена ГАФФОРОВА. - В центральных регионах России в то время ни один вуз не взял на себя ответственность организовать подобное мероприятие. У нас же к тому времени была открыта кафедра "Управление качеством, стандартизации и сертификации" и мы уже вели подготовку студентов по этой специальности. В этом году наша Олимпиада отмечает пятилетний юбилей, и уже можно подводить первые итоги. Если в первый год в Олимпиаде принимали участие всего 10 человек, то на сегодняшний день число участников возросло до 30.

Постоянно растет не только число студентов, расширяется и география вузов-участников. Сначала это были только вузы Приморского края, потом к ним присоединились вузы региона. Сегодня круг участников Олимпиады охватывает не только Дальний Восток, но и Сибирь. Причем к нам приезжают из других вузов не только принять участие в Олимпиаде, но и посмотреть, как развивается эта специальность. В данном направлении мы по праву считаем себя лидерами, потому что организатора всероссийского конкурса определяет Министерство образования РФ. И коль Министерство образования отдает нам это право уже 5-й год, это значит, что мы показываем неплохой результат".

Как отмечают организаторы Олимпиады, несмотря на то, что конкурсные задания с каждым годом становятся все сложнее и охватывают самые разные вопросы управления качеством, студенты-участники показывают не только хорошие знания теоретических вопросов, но и очень творчески подходят к выполнению домашнего задания. Например, в этом году участники должны были раскрыть тему "Качество на службе бизнеса". И презентации, по словам членов жюри, получились очень интересными. Например, студенты ТГЭУ наглядно продемонстрировали, как, используя знания систем качества, можно снизить количество бракованной продукции при изготовлении колбасных изделий. Вызвала интерес презентация студентов Комсомольского технического университета, которые в шуточной форме представили, как с помощью методов управления качеством можно повысить удои молока. Студенты ДВГУ представили на суд жюри свой вариант решения проблемы очередей в гипермаркетах. В итоге в командном зачете первое место заняла команда Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. На втором месте оказались студенты Новосибирского государственного аграрно-строительного университета, на третьем - представитель Красноярского государственного технического университета.

В личном зачете три первых места завоевали студенты ТГЭУ, разделив второе и третье места со студентами Восточно-Сибирского университета и Дальневосточного государственного университета. Победители получили грант Министерства образования на продолжение обучения в аспирантуре.

"Мы считаем, что никто из участников не остался в проигрыше, - подводит итог Елена Гаффорова. - В спорте, например, участие в Олимпиаде говорит о высоком статусе спортсмена. Мы же рассматриваем нашу Олимпиаду не как итог обучения студентов, а как хороший старт в успешное будущее".

Кроме чествования участников и победителей Олимпиады, в эти дни в ТГЭУ отмечали еще два не менее значимых события, связанных с качеством, - день рождения кафедры управления качеством и посвящение в студенты первокурсников этой специальности.

В адрес кафедры звучали многочисленные слова поздравления от выпускников, студентов. Созданная в 1999 г., сегодня кафедра "Управления качеством, стандартизации и сертификации" является передовой на Дальнем Востоке России. И это отмечают в первую очередь работодатели, которые также пришли поздравить кафедру, выпускающую для них грамотных менеджеров по качеству.