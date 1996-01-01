Формула DENSO

Для "Формулы-1" город Сузука - знаковое место. На асфальте японской трассы было короновано большинство чемпионов последних двадцати лет, причем трое из них - Нельсон ПИКЕ, Айртон Сенна и Ален ПРОСТ - становились здесь трехкратными обладателями этого титула. На Гран-при Японии в 2000 году Михаэль ШУМАХЕР завоевал первый чемпионский титул в составе "Феррари" и третий в карьере. И вот теперь знаменитый немец заявил о своем уходе из большого автоспорта. А Сузука - 2006 стала его финальной гонкой.

Увидеть своими глазами последние заезды всемирно известного гонщика, чье имя при жизни стало нарицательным, - это ли не удача! В октябре в Японию слетелись тысячи поклонников таланта Михаэля Шумахера, и на трибунах Сузуки среди них были и наши соотечественники: Дмитрий ШАБАЛИН из Петропавловска-Камчатского, Александр БОЖЕНКО из Уссурийска, Юрий ЛУБЕНЕЦ из Хабаровска и Роман ЯГЛО из Владивостока. Откуда известны их имена?

Все просто. Многие наверняка согласятся с тем, что искусство гонки - это мастерство, помноженное на удачу. И для того, чтобы попасть на гонку, ребятам тоже потребовались мастерство и удача. Именно эти две составляющие были главными в грандиозной акции, которую проводили японская корпорация DENSO и ее российский партнер - официальный дистрибьютор продукции DENSO, компания "Юником". Акция так и называлась - "Поездка на "Формулу-1". Корпорация DENSO совместно с компанией "Юником" предоставили своим клиентам возможность не только испытать удачу, но и проявить мастерство в искусстве продаж продукции DENSO. Участниками акции автоматически становились все клиенты, летом и осенью купившие продукцию DENSO в компании "Юником". По условиям акции первые две путевки достались клиентам, которые приобрели наибольшее количество свечей зажигания и накаливания DENSO. А позднее среди клиентов, которые участвовали в акции, была разыграна третья путевка на "Формулу-1".

Торжественный финал промо-акции компания "Юником" проводила в обстановке, как нельзя более соответствующей духу главного приза - путевки на Формулу. Гости и клиенты компании были приглашены в известный владивостокский картинг-клуб "Мотор". И сертификаты, подтверждающие выигрыш путевки на трассу Сузука, вручались под аккомпанемент рычания картинговых моторов. А самым приятным сюрпризом для всех присутствующих стала возможность принять участие в маленькой клубной Формуле - гонке на картах.

Здесь также потребовались мастерство и удача. Организаторы - корпорация DENSO и официальный дистрибьютор ее продукции компания "Юником" позаботились о призах. Самым быстрым картингистам были вручены комплекты иридиевых свечей DENSO Iridium. "Шумахером" вечера стал Родион Игнатенко, показавший самый впечатляющий результат.

Дружеская атмосфера церемонии подчеркивалась и большим количеством других призов, не имеющих прямого отношения к гонкам и Формуле. Активные клиенты компании "Юником" получили жидкокристаллические мониторы, аудиосистемы, цифровые фотоаппараты и множество других приятных вещей, способных напоминать о мастерстве и удаче.

Последняя гонка Шумахера стала сенсацией. Непобедимый "Красный барон", который по всем прогнозам должен был поставить красивую точку в завершении своей спортивной карьеры, уступил пальму первенства пилоту команды Renault Фернандо Алонсо. Прогоревший клапан на двигателе Ferrari заставил Михаэля нервно курить на обочине. Эту сногсшибательную картину своими глазами могли наблюдать 160 тысяч зрителей, собравшихся на трибунах трассы, в том числе и один из участников акции, оказавшийся в числе счастливых победителей, - Александр Боженко из Уссурийска, который сегодня делится своими впечатлениями от поездки в Японию:

- В первый день нашего приезда мы посетили завод по производству свечей компании DENSO. Было очень интересно. Производство крайне высокотехнологичное. Все работы по производству свечей выполняют роботы. Люди только контролируют работу через компьютерную систему. Сам завод больше напоминает выставку высоких технологий. Представитель завода DENSO рассказал нам, почему толщина центрального сердечника 0,4 мм, а не 0,5 или 0,8. Оказывается, это сделано в целях улучшения охлаждения и рассеивания тепла. Кроме этого, в свечах DENSO применяется еще много различных хитростей. Мы воочию убедились, что DENSO производит широкий диапазон изделий высшего качества для автомобильной промышленности.

Компания NIPPON DENSO, название которой изменилось в 1996 году на DENSO Corporation, была основана в 1949 году. Сегодня она является ведущим поставщиком различных систем, технологий и компонентов крупнейшим мировым производителям автомобилей. Общий штат компании насчитывает 104000 человек в 31 стране мира.

DENSO производит широкий диапазон изделий высокого качества для автомобильной промышленности. Компания выпускает воздушные кондиционеры, обогреватели, автоэлектрику и электронику, системы управления подачей топлива, радиаторы, средства связи, но в России она известна в первую очередь как производитель высококачественных свечей зажигания.

Свечи выпускаются с применением оригинальных технологий, разработанных специалистами компании. Изоляторы свечей DENSO изготовлены из порошка глинозема высокой очистки, который имеет исключительную изоляцию, высокую теплопроводность и механическую прочность. Ребра на изоляторе предотвращают "стекание" заряда и уменьшают потери напряжения, что улучшает работу, особенно в условиях повышенной влажности. Центральный электрод изготовлен из хром-никелевого сплава с медным ядром. Это дает высокую термоустойчивость и увеличивает рабочий диапазон напряжений и температуры. Основной электрод ("масса") имеет U-образное углубление, которое обеспечивает дополнительное пространство, заполняемое искрой. Результатом являются более полное сгорание смеси, экономия топлива, улучшение приемистости и лучшие экологические показатели.

- Затем мы посетили музей DENSO, который расположен в центральном офисе самой компании. До поездки в Японию я лично заблуждался, думая, что DENSO - это только свечи зажигания. Побывав же в музее, на заводе и в офисе, мы увидели, что почти 60% деталей в автомобиле Toyota производит компания DENSO. DENSO - это огромная транснациональная корпорация, которая применяет новейшие технологии и внедряет их в жизнь.

- Все последующие дни мы посещали гонки. Сначала организаторы предоставили нам места в ложе непосредственно над "конюшней" команды Toyota. Внизу, под нами, находились техники, автомобили и пилоты. Один из механиков, француз, провел нас в "конюшню", где очень подробно рассказал об устройстве болида, параметрах и начинке мотора, все показал. На следующий день мы уже расположились на трибунах. Несмотря на дорогие билеты (от $500) трибуны были заполнены полностью. Бросилось в глаза, что японские болельщики, которых было, конечно же, большинство, очень сдержанны, по сравнению с представителями других наций. Тех сразу было заметно по бурной реакции на гонку. Мы встретили несколько групп болельщиков из России, в которых было по пять - шесть человек. С нами японцы были очень вежливы и дружелюбны. Они вообще поразительно внимательны друг к другу.

Что касается непосредственно королевских гонок, то с первого взгляда стало ясно - это соревнования передовых технологий, где все испытывается на прочность под максимальной нагрузкой. В том числе и свечи зажигания DENSO, которые установлены на болидах команды Toyota.

Официальный дистрибьютор DENSO Corporation - компания "Юником".

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