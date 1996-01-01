Институт страхового посредничества набирает обороты

Независимому страховому агентству "Страховое агентство Бирюков и Партнеры" - пионеру страхового посредничества в Приморье - в ноябре исполнился год. По случаю знаменательной даты корреспондент "ЗР" встретился с генеральным директором агентства Сергеем БИРЮКОВЫМ.

- Сергей Власович, почему вы называете себя страховым посредниками, а не брокерами или агентами?

- Несмотря на то, что российское страховое законодательство ввело понятие "страховой агент" (работа от имени и по поручению страховщика) и "страховой брокер" (работа от своего имени по поручению либо страховщика, либо страхователя) в международной практике давно используется унифицированное понятие - страховой посредник, стирающее громоздкие и не очень обоснованные отличия в понятиях "агент" и "брокер". Страховые посредники - одно из самых интенсивно развивающихся направлений на рынке.

- Насколько известно, вы одновременно являетесь представителем на Дальнем Востоке брокерской компании "АФМ Страховые консультанты и Брокеры" и генеральным директором "Страхового агентства Бирюков и Партнеры". Не сложно ли сочетать в себе эти должности?

- Нет, ведь данные функции взаимодополняемы и, в конечном счете, исполняя функции страхового посредника мы обеспечиваем качество отношений между страховой компанией и клиентом.

- Для населения страховой посредник - новый участник в процессе страхования. Каковы его основные обязанности? Вот, пришел клиент...

- Если кратко, то сначала мы выясняем, каковы потребности клиента в страховой защите. Затем подбираем несколько оптимальных страховых программ. Определить наиболее интересные для клиента программы нам не сложно - ведь мы мобильная компания, которая реагирует на малейшее изменение рынка, и потому в курсе предложений всех компаний. Потом наступает самая ответственная часть работы - заключение и дальнейшее ведение договора, оказание помощи в организации страховых выплат. Ради этого, собственно, и заключают договор страхования.

- Не будет ли полис дороже, если при покупке воспользоваться вашими услугами?

- Нет, он будет дешевле, и в этом нет ничего странного. Дешевле полис будет за счет того, что само по себе агентство для страховой компании оптовый продавец и имеет право на максимальные скидки от страховщика плюс мы самостоятельно котируем цену страхования по перестраховочному рынку. И жесткая рыночная среда заставит любого профессионального страховщика назвать наиболее конкурентную цену страхового полиса для последующей продажи агентством. В конце концов, зная конъюнктуру рынка, посредник не допустит искусственного завышения цены. Вдобавок клиент получит качественный сервис и помощь в любых вопросах, касающихся договора. Клиентам достаточно запомнить одно - номер нашего телефона.

- Что вы назвали бы своими достижениями за первый год работы?

- Это убежденность в высокой актуальности выбранного направления деятельности. Поэтому мы гордимся тем, что мы - первое такое агентство в крае. Совместно в "АФМ Страховые консультанты и Брокеры" мы выиграли тендер по организации страховой защиты дочерних предприятий - ОАО "Дальэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО АТП "ЛуТЭК". Кроме этого, мы принимаем участие в разработке и реализации комплексных программ страхования лизинговых операций, что также является нашим достижением.

- Не значит ли это, что вы уходите от работы с розничным клиентом?

- Нет, мы работаем с любыми клиентами, которые к нам обращаются. В будущем у нас, скорее всего, откроются отделы по работе с физическими лицами и с корпоративными клиентами.

- Какие еще изменения ждут вашу компанию в будущем?

- Мы планируем выйти на международный рынок и организовывать продажу полисов зарубежных страховщиков, хотя уже сегодня можем это делать. Также планируем расширить штат сотрудников и запустить круглосуточный колл-центр, чтобы наш клиент в любое время мог получить квалифицированную консультацию.