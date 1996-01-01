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Приморье газифицируют с "нуля"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Работа предстоит огромная. Приморье относится к тем немногим регионам, где природный газ практически не используется.

В среду, 15 ноября, во Владивосток прилетела большая делегация ОАО "Газпром" во главе c заместителем Председателя правления компании Александром АНАНЕНКОВЫМ. Приморье стало третьим по счету регионом в программе рабочей поездки по Восточной Сибири и Дальнему Востоку. До этого газпромовский "десант" высадился в Новосибирске и Южно-Сахалинске. Главная цель - обсуждение хода реализации "Программы газификации регионов РФ в 2005-2007 годах", разработанной и реализуемой госкомпанией.

Вопрос газификации для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов особенно актуален. Здесь средний уровень обеспеченности голубым топливом не превышает 10%, при среднероссийском 53%. Приморье Александр Ананенков назвал "особым" регионом - одним из немногих, где газификация "нулевая".

Переломным для ситуации стал 2005 год, когда председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР и губернатор региона Сергей ДАРЬКИН подписали соответствующее соглашение. Следующим этапом стал Договор о газификации. Он предполагает разработку инвестиционного проекта газификации, региональной программы энергосбережения, а также программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на компримированный и сжиженный природный газ.

Примечательно, что строительством газопровода в Приморье начнется реализация одного из самых масштабных проектов "Газпрома", так называемой Восточной программы. Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом экспорта в АТР готова к рассмотрению в Правительстве РФ и, скорее всего, будет принята до конца текущего года. Программа предусматривает создание мощных центров газодобычи и переработки углеродов на Востоке страны, но приоритетом ее, безусловно, является газификация населенных пунктов.

"Строительство газотранспортной системы Сахалин - Хабаровск - Владивосток предусмотрено на первом этапе реализации Восточной программы. Эта магистраль станет важным элементом формирования Единой системы газоснабжения на востоке страны. Российские потребители будут обеспечены газом в приоритетном порядке, - сказал Александр Ананенков на встрече с журналистами. - На сегодняшний день до Хабаровска труба уже дошла. Заканчивается строительство ветки на Комсомольск-на-Амуре. Мощность системы составляет 4,5 миллиарда кубометров в год. Мы полагаем, что к декабрю нынешнего года, в крайнем случае, в январе 2007 года, правительство утвердит Восточную программу. Это откроет прямой путь для того, чтобы "Газпром" начинал полномасштабные работы по освоению ресурсов, по строительству газотранспортной структуры".

На вопрос о сроках реализации проекта Ананенков пояснил: "Газопровод, по нашим расчетам, если в ближайшее время будет утверждена Восточная программа, реально довести до Владивостока к 2010 году. Ресурсная база на первом этапе - проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Сейчас "Газпром" готовится к геологоразведочным работам по блоку "Сахалин-3", которые начнутся во второй половине 2007 года. Там сосредоточены самые большие запасы газа. Они могут быть вовлечены в Восточную программу примерно в 2013-2014 годы".

Интересовала журналистов и перспектива перевода транспорта на "голубое" топливо. По словам Александра Ананенкова, совместная работа ведется со многими регионами. "Например, по муниципальному транспорту переводим на газ автобусы. Это и те машины, которые работают в системе ЖКХ. Это существенный для конечного потребителя момент, так как стоимость топлива становится в два раза дешевле".

В ходе визита представители газовой компании обсудили и варианты сотрудничества с машиностроительными предприятиями региона, посетили "Дальзавод" и госпредприятие "Звезда".

"Мы предложили вашим промышленникам поучаствовать в открытых конкурсных торгах Газпрома, для того, чтобы уже сегодня начать поставлять оборудование и в Сибирь, и в западную часть России. Часть оборудования, которая производится в Приморье - уникальна", - подчеркнул Ананенков.

Завершилась почти недельная "восточная" экспедиция "Газпрома" в Хабаровске. Александр Ананенков встретился с заместителем Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олегом АНТОСЕНКО. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества компании с регионами округа, а после приняли участие в большом совещании с руководителями машиностроительных предприятий Дальнего Востока. Московские гости посетили одно из крупнейших предприятий Востока России - "Дальневосточный завод энергетического машиностроения".

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