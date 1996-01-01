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Нужно принимать нужды людей, как свои собственные

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Юлия БАРХАТОВА, оканчивая пятый курс университета, увидела объявление о приеме на стажировку в качестве кредитного эксперта в филиал Сибакадембанка, который только открылся в Хабаровске. Решила попробовать - отнесла резюме, успешно прошла тест, собеседование. Работа показалась Юлии очень интересной, потому что давала возможность общаться с людьми. Сейчас Юлия Бархатова - один из самых популярных среди предпринимателей кредитных экспертов Хабаровского филиала ОАО "Сибакадембанка".

- Юлия, не трудно было выйти на серьезную работу сразу после университета?

- Трудно, но мне помогали более опытные коллеги. Мы кредитуем малый бизнес по программе Европейского банка реконструкции и развития, она позволяет объективно оценивать бизнес заемщика.

- Вы один из самых популярных кредитных инспекторов. Откройте профессиональный секрет - почему предприниматели любят работать с вами?

- Главное в моей работе - это индивидуальный подход к каждому клиенту, следовательно, каждый эксперт должен быть психологом. Кроме того, для клиента часто бывает важно время оформления кредита. В этом случае я всегда иду навстречу, могу и после работы задержаться, чтобы подготовить документы для рассмотрения заявки.

- Легко находить подход к разным людям?

- Случалось, что приходили люди изначально негативно настроенные как к банкам в целом, так и кредитованию в частности. Однако мне удавалось изменить их мнение, и многие из них - теперь наши постоянные клиенты. А вообще, самое главное в общении - личное обаяние. Если говорить серьезно, то нужно уметь становиться на место клиента, понимать его проблемы.

- Что посоветуете предпринимателям, которые только планируют получить кредит?

- Главное - доверяйте кредитному эксперту. В нашем банке очень внимательно относятся к каждому клиенту, предпринимателю здесь всегда помогут и предложат оптимальный вариант кредитования для его бизнеса.

- Какие перспективы развития вы видите в банке?

- За последний год наш филиал очень вырос. Кроме того, в Сибакадембанке расширяется филиальная сеть: открылись кредитно-кассовые офисы в Благовещенске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Советской Гавани. Думаю, в банке есть возможность проявить себя, а главное, есть возможность расти профессионально.

Подробности об услугах Сибакадембанка можно узнать по телефону круглосуточной справочной службы 8-800-2003-700 (звонок из любого города России бесплатный), на сайте www.sibacadem.ru

Офисы кретитования малого бизнеса:

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 123, тел. (4212) 42-31-69, ул. Большая,9, тел. (4212) 70-01-05.

Предложение действительно на момент публикации.

ОАО "Сибакадембанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №323.

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