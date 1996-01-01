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Кредит до востребования
Копить деньги - искусство, доступное немногим. Все дорожает, и отложенных средств порой не хватает на долгожданную покупку. Но разве это повод, чтобы забыть мечту? Самый удобный способ сегодня и сейчас осуществить желание - стать обладателем кредитной карты. Еще недавно кредитная карта была атрибутом успешной западной жизни, а теперь многие клиенты Банка Москвы получают кредитки. Подробнее об этом банковском продукте рассказывает заместитель директора Хабаровского филиала ОАО "Банк Москвы" Владислав РАХМАН.
- Владислав Владимирович, герои иностранных фильмов всегда имеют при себе кредитки и лихо расплачиваются ими, как будто у них на счетах лежат миллионы. Как это происходит у нас, какими суммами могут распоряжаться держатели кредитной карты Банка Москвы?
- Размер кредита напрямую зависит от доходов клиента. Максимальная сумма по кредитной карте Банка Москвы составляет 350 тыс. руб. (или 10 тыс. долларов США/евро). Для ее получения не нужно вносить залог и предоставлять поручительство третьих лиц. Расплачиваться можно в любой точке земного шара, где принимают к оплате пластиковые карты международной платежной системы Visa.
- Допустим, я сегодня оформила кредитную карту, но потребность оплатить что-то с ее помощью у меня возникла только пару месяцев спустя. Придется ли мне платить проценты?
- Кредитную карту Банка Москвы можно назвать "кредитом до востребования". Если деньги вам понадобятся не сразу, а, скажем, через полгода, то и начать пользоваться ею вы можете через полгода: снимать наличные или расплачиваться картой в магазине. И только тогда начинается исполнение ваших обязательств перед банком.
- Долг платежом красен: как отдают деньги по кредитным картам?
- Фактически их владельцы получают возможность самостоятельно выбирать вариант погашения задолженности: либо возвращать в установленный срок всю сумму задолженности без начисления процентов, либо ежемесячно погашать минимальную сумму платежа и проценты за предоставленный кредит. Первый вариант - "льготный период" до 50 дней, в течение которого клиент банка может бесплатно пользоваться кредитом. Например, вы совершили покупки по карте в сентябре, потратили 30 тыс. рублей. В начале следующего месяца - октября - получаете выписку по кредитной карте и до 20-го числа погашаете всю задолженность. В этом случае банк не начисляет проценты за предоставленный кредит.
Вариант второй - надо возместить 10% от того, что вы потратили, плюс начисленные на сумму проценты за отчетный месяц. Если это делать, то размер лимита будет постоянно восстанавливаться.
- Где можно оформить кредитную карту?
- Кредитные карты Банка Москвы можно оформить в любом отделении нашего банка.
Отделения Банка Москвы:
в Хабаровске: ул. Калинина, дом 83а. Телефон: (4212) 41-00-57. Факс: (4212) 31-33-10, ул. Панфиловцев,14а. Телефон: (4212) 50-60-79. www.mmbank.ru.
в Комсомольске-на-Амуре: ул. Комсомольская, 68. Телефон: (4217) 53-02-02.
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