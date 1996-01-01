Поступайте в Академию гольфа!

Совсем недавно в краевом центре открылась единственная на Дальнем Востоке и в Сибири Академия гольфа, где каждый желающий сможет обучиться сложному, утонченному и благородному искусству этой легендарной игры.

Игра, о которой написаны тысячи книг и снято тысячи фильмов, и которую буквально боготворили и боготворят знаменитейшие люди планеты, почему-то никак не хочет прижиться на бескрайних российских просторах, казалось бы, созданых именно для нее. Ну нет у нас пока культуры игры в гольф, нет и соответствующей инфраструктуры, то бишь играть элементарно негде. Отрадно, что нашлись именно в нашем городе люди, взявшиеся этот пробел восполнить. Немало забвению гольфа способствуют и различные, порой совершенно нелепые мифы и заблуждения относительно этой игры. И мы взяли на себя смелость их развеять. Читайте, делайте выводы.

Заблуждение первое, самое распространенное: гольф - игра для пенсионеров и миллионеров, которым нечем занять свое время.

В корне неверно. В гольф играют обеспеченные, преуспевающие, целеустремленные люди, достигшие высот в той или иной сфере деятельности и обладающие острым аналитическим умом. Почему? Ответ предельно прост. Именно такие качества, как стремление к победе, воля, упорство, настойчивость, уверенность в собственных силах, умение принимать верные решения - одним словом, всё то, что помогает людям достичь успеха и процветания в карьере, необходимы для игрока в гольф. И везение здесь ни при чем. Это тяжелая работа, требующая постоянной дисциплины, но и удовольствие от результата, которого вы сможете достигнуть, по мнению многих игроков, несравнимо ни с чем. Ведь недаром кто-то из великих сказал, что все самые известные сделки заключаются в поле для гольфа. Вывод: в гольф играть престижно, это показатель вашего успеха и высокого социального статуса.

Заблуждение второе, самое вредное. Гольф - бессмысленная блажь, которая не приносит пользы здоровью и не требует серьезных усилий.

Если вы так думаете, наш совет - сходить в Академию гольфа хотя бы на часок, потом поговорим. Даем гарантию, что вы будете ощущать себя примерно так же, как после дня активной пахоты на дачном участке. Давно доказано, что гольф развивает все основные группы мышц, способствует прямой осанке, точности глазомера. Врачи даже сравнивают игру в гольф с плаванием. Вывод: если вы хотите, чтобы ваше тело было здоровым, сильным, гибким и мускулистым, вы обязательно начнете играть в гольф. И гольф укрепляет не только тело - он делает решительным и твердым ваш дух.

Заблуждение третье, самое технически неграмотное - зачем тренироваться, если все равно нет возможности испытать и показать себя на реальном поле для гольфа?

Опять неверно. Конечно, если ты играешь на природе, на настоящем поле для гольфа под открытым небом в окружении живописных сопок и красочных рощ, это просто замечательно. Но в последнее время большой популярностью пользуются гольф-симуляторы - изобретение компьютерных гениев, задавшихся целью соединить виртуальные поля с полными ощущениями реального свинга. И такой симулятор в Академии гольфа есть. Игра идет обычными клюшками и мячами. Мяч с глухим звуком ударяется в экран и, амортизируя, мягко опускается перед ним. Но этого игрок фактически не замечает, так как от места соприкосновения продолжается виртуальный полет мяча, но уже как бы по ту сторону экрана. Ощущения потрясающие! Вывод: не выходя за пределы города, можно осуществить свою давнюю мечту - пройти все поля в замкнутом небольшом пространстве, совершая при этом удар настоящей клюшкой и настоящим мячом.

Конечно, можно рассказывать о правилах игры в гольф, применяемых специфических терминах, и, наконец, о ее богатой истории, обросшей за века своего существования многими необыкновенными фактами и легендами. Но как гласит старая народная мудрость - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И неужели, прочитав выше приведенный текст, вы, красивый, умный и сильный до сих пор не задались элементарным вопросом: "Почему я еще не играю в гольф - игру, сочетающую в себе вековые традиции, мировую современную спортивную моду и по-настоящему активный стиль и образ жизни довольного собой, успешного человека, для которого умение овладеть премудростями игры - покорение новой, доселе неизведанной вершины и дальнейшее духовное и физическое совершенствование?"

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