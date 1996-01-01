"Росгосстрах" поддерживает студенчество

В Приморском филиале компании "Росгосстрах" состоялось торжественное вручение именных сертификатов на получение стипендии двум лучшим студентам Приморья, обучающихся страховому делу. Победителями стали Елена ШАПОВАЛ, студентка 3 курса Уссурийского аграрного техникума и Наталья ШУБИНА, студентка 5 курса финансового факультета Института менеджмента и бизнеса Дальневосточного государственного университета.

В притоке свежих кадров нуждается любая компания. Для привлечения к работе перспективной молодежи в "Росгосстрахе" реализуется достаточно много специальных программ. Одна из последних - стипендиальная программа, предназначенная для студентов учебных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования. Именно в ней победили приморские студентки - Е. Шаповал и Н. Шубина. Размер стипендии для студентов вузов составляет 3 тыс. руб. в месяц, для студентов техникумов и колледжей - 1,5 тыс. руб.

"Рынок страхования в последнее время - один из наиболее динамично развивающихся, - говорит директор приморского филиала "Росгосстраха" Юрий ШАТОВ, - а значит, молодому человеку, заботящемуся о своей карьере, здесь всегда найдется применение. Сертификат, который мы вручили студенткам, дает право не только на получение именной стипендии в текущем учебном году. Он также предоставляет возможность прохождения практики в любом подразделении "Росгосстраха".