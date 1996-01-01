Дальневосточный банк Сбербанка России наращивает объемы потребительского кредитования

Еще недавно Сбербанк для многих был банком крупных корпораций и коммунальных квитанций. Однако к своему 165-му юбилею он сменил имидж. Благодаря новым программам потребительского кредитования, в том числе жилищного, активному продвижению пластиковых карт Сбербанк сегодня - банк для человека, один из крупных игроков на рынке розницы. О том, какая польза Дальнему Востоку от того, что здесь расположен Дальневосточный банк Сбербанка России, о том, что удалось и что будет сделано, говорили на прошлой неделе собравшиеся по случаю 165-летия Сбербанка России.

"Мы стараемся развиваться так, чтобы быть полезными той территории, где присутствуем, - подчеркнул председатель правления Дальневосточного банка Сбербанка России Валерий ПЫТНЕВ. - И помним о той социальной нагрузке, которую несем". В Дальневосточном банке Сбербанка России сегодня работает 8,5 тыс. человек в 470 отделениях. Причем часть отделений находится в настолько удаленных и нерентабельных с точки зрения бизнеса населенных пунктах, что там, кроме Сбербанка, ни один банк больше не работает.

"Мы стараемся соответствовать всем требованиям, которые предъявляют клиенты". Со слов Валерия Пытнева, сегодня банк берет в аренду под новые отделения только те помещения, которые превышают 300 кв.м. "На меньших площадях будут очереди, а конфликты никому не нужны", - пояснил председатель правления банка.

За 2005 год Дальневосточный банк Сбербанка России заработал 760 млн руб. В этом году ожидается прибыль в 1,3-1,4 млрд руб. Основной источник доходов - кредиты. Кредитный портфель банка на сегодня составляет 53 млрд руб. Соотношение кредитов юридических и физических лиц - 3:2. При этом 10,5 млрд руб. приходится на малый бизнес. На начало года остаток кредитной задолженности составлял 39 млрд руб.

Локомотивом роста стали кредиты населению, причем сумма выданных банком кредитов более чем в два раза превышает прирост остатка, который на сегодня составляет 21 млрд руб. "Люди стали жить лучше, - объяснил этот феномен Валерий Пытнев. - Кредиты погашают быстрее". Рост потребкредитования был обусловлен как общей тенденцией, так и направленными действиями банка: увеличением количества экспертов, точек приема заявок, расширением продуктового ряда.

В последнее время хорошими темпами растет портфель кредитов, выданных на покупку жилья. Со слов директора управления кредитования частных клиентов Дальневосточного банка Сбербанка России Надежды АРХИПОВОЙ, банку удалось вписаться в рынок. Портфель ипотечных кредитов вырос за два года в 3,5 раза. Банк участвует в региональных программах жилищного кредитования на территории всех регионов присутствия. В Амурской области подписано соглашение с департаментом архитектуры и строительства об участии в программе кредитования молодых семей. В Приморском крае заключено аналогичное соглашение. В Сахалинской области, в Хабаровском крае, в ЕАО выиграли конкурс на обеспечение жильем молодых семей и других категорий граждан.

Взвешенный подход к кредитованию физических лиц обусловил то, что доля просроченной задолженности по кредитному портфелю физических лиц Дальневосточного банка Сбербанка России не превышает 0,6%. Впечатляющий показатель на фоне средних 20% просрочки, о которой говорят банки, не менее активно занимающиеся кредитованием населения.

Как отметил директор управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России Андрей КОМОГОРЦЕВ, в будущем году ожидается рост кредитного портфеля, в том числе за счет увеличения объемов кредитования малого бизнеса. Сегодня перед банком стоит задача - увеличить количество точек принятия решения и выдачи кредитов. Потому что тенденция очевидна: во Владивостоке, где кредиты предпринимателям выдаются в 10 точках, кредитование идет более активно, чем в Хабаровске, где к обработке такие заявки принимаются только в двух местах.

Что касается общего объема кредитов юридических лиц, то 44% из них приходится на Хабаровский край и ЕАО, 36% - на Приморье, 12% - на Амурскую область и 8% - на Сахалин. Если сравнивать по отраслям, то больше всего кредитов выдано предприятиям пищевой промышленности, сферы услуг, нефтеперерабатывающим и металлургическим компаниям, предприятиям лесной промышленности и электроэнергетики. Высокими темпами увеличивается объем кредитов строителям. Остаток задолженности по этим кредитам составляет сегодня 2,5 млрд руб. Однако говоря о кредитовании крупных юрлиц, руководство банка признало, что в последнее время наметилась тенденция - все больше дальневосточных предприятий сами выходят на рынок заимствований путем выпуска и размещения ценных бумаг.

Динамично развиваться Дальневосточному банку Сбербанка России позволяет солидный объем привлеченных средств населения. В настоящий момент на счетах банка вкладчиками размещено 54 млрд руб. Со слов Валерия Пытнева, в последнее время активно идет привлечение вкладов населения на срок более 1,5 лет.