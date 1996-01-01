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МДМ-Банк предлагает широкий спектр решений для бизнеса
В 2005 г. МДМ-Банк приступил к реализации стратегической программы кредитования малых и средних предприятий. Сегодня портфель кредитов малого бизнеса превышает $120 млн (рост более чем в 3,5 раза в сравнении с январем 2006 г.). В октябре 2006 г. МДМ-Банк вошел в программу заимствований Фонда малого бизнеса России, учрежденного Европейским банком реконструкции и развития, получив первый займ в $50 млн из общей суммы $225 млн.
В связи с большим числом обращений специалисты отдела кредитования малого и среднего бизнеса ОАО "МДМ-Банк" г. Владивостока отвечают на часто задаваемые вопросы.
- Нашему предприятию нужен небольшой кредит, однако в залог мы ничего не можем предложить.
- В этом случае мы посоветуем вам беззалоговый кредит МДМ-Экспресс, с помощью которого вы осуществите необходимые инвестиции, а также заработаете кредитную историю, которая даст вам право получать кредиты на более длительные сроки.
- Мы собираемся купить дорогостоящее оборудование, необходимо длительное финансирование.
- Мы можем предложить несколько вариантов приобретения основных средств. Если у вас уже есть залоговое имущество, то в зависимости от суммы мы посоветуем вам кредит МДМ-Микро (максимальный срок 3 года, отсрочка по гашению основного долга до 3 месяцев) или кредит МДМ-Малый (максимальный срок 5 лет, отсрочка до 6 месяцев). Очень выгодным предложением является кредитование под залог приобретаемого имущества (коммерческая недвижимость, оборудование, автотранспорт, спецтехника, максимальный срок 5 лет). Также вы можете рассмотреть программу финансового лизинга.
- У нас есть коммерческая недвижимость, расположенная в центре города, есть ли какие-то особые условия кредитования?
- Здесь подойдет программа МДМ-Ломбард (кредит до $2 млн (эквивалент в рублях, евро), максимальный срок кредита 3 года, возможна длительная отсрочка по гашению основного долга). Финансовый анализ в рамках этого кредита максимально упрощен.
- Мы активно работаем по расчетному счету, необходимы средства на финансирование текущей деятельности.
- Мы можем предложить вам МДМ-Овердрафт (до 50 млн руб. без залога). По этой программе мы работаем и с клиентами других банков, готовыми перейти на расчетно-кассовое обслуживание в МДМ-Банк.
Еще раз подчеркнем конкурентные преимущества кредитных программ МДМ-Банка: широкий продуктовый ряд, возможность кредитования без залога или под залог приобретаемого имущества, длительные сроки кредитования. МДМ-Банк предлагает широкий спектр решений для бизнеса, а заемные средства ЕБРР только повысят возможности банка по финансированию малых предприятий.
Контактные телефоны: 600-700 (вн. 146, 147, 133), (4232) 41-43-62, 41-27-53. Генеральная банковская лицензия ЦБ РФ № 2361 от 13 февраля 2003 года.
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