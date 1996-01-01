Путь к вашей мечте

Кредит давно стал удобным способом приобретения автомобиля для тысяч российских семей. Но чтобы выплаты по кредиту не легли тяжким бременем на семейный бюджет, каждый ищет для себя наиболее подходящие условия. Ведь хочется и новую машину побыстрее купить, и избежать жесткого режима экономии на время погашения задолженности. А если поискать, такая программа всегда найдется.

Недавно Банк Русский Стандарт (ЗАО "Банк Русский Стандарт") представил новую программу автокредитования "Лайт", в соответствии с которой срок предоставления кредита на покупку автомобилей увеличился до 5 лет. Кредит по новой программе можно получить на срок 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев, что позволяет заемщику выбрать комфортные для него сроки погашения задолженности. При этом в рамках программы "Лайт" можно приобрести как новый, так и подержанный автомобиль отечественного или иностранного производства. Важно, что банк не требует обязательного страхования автомобиля по риску КАСКО, главное - оформить полис ОСАГО. Процентная ставка составляет всего 11,99% годовых в рублях, комиссия за досрочное погашение кредита не взимается, ежемесячная комиссия за расчетное обслуживание составляет 0,99%.

Зачастую привлекательные условия кредитования перечеркиваются излишне избирательным отношением банка к заемщикам - ведь далеко не все из нас могут собрать ворох необходимых справок. Однако к программе "Лайт" это не относится: оформление документов на получение кредита, как правило, занимает около часа, а из обязательных документов заемщику понадобится только паспорт гражданина РФ - банк не требует ни дополнительных справок, ни залога, ни поручителей.

Адреса подразделений банка, информацию по новым программам автокредитования, а также всю информацию по тарифам и условиям предоставления кредита можно узнать по адресу в сети Интернет: www.bank.rs.ru или по телефонам: 8-800-200-6-205 (звонок бесплатный, за исключением звонков с мобильных телефонов).

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