Служить бы рад...

Многомиллионный бюджет обещает быть не оприходованными, а целый ряд ответственных сотрудников военкоматов могут оказаться на улице, в лучшем случае попасть под сокращение или будут "сосланы" в действующую армию.

Речь идет о Федеральной целевой программе "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004-2007 гг., которая принималась под части постоянной боевой готовности. Пришло время докладывать о промежуточных успехах перехода на контракт, а в некоторых частях из списка еще конь не валялся.

Причина возможных проблем при выполнении программы кроется не в отсутствии желания мужского народонаселения ДВФО еще раз послужить Родине. С грехом пополам желающих находят. Но как изменить мышление командиров частей? Некоторые из них до сих пор не в состоянии перестроиться и понять, что перед ними не "твари дрожащие" из числа срочников, а люди, для которых армия не служба, а работа с 41-часовой рабочей неделей и гарантированным соцпакетом.

"Это частности, - говорят в военкоматах, - но они сводят на нет всю нашу работу, а текучка превышает возможности новой поставки контрактников-новобранцев". Другой кризисный аспект касается неразберихи в планах призыва на контрактную службу по регионам. В Приморском военкомате до сих пор чертыхаются, до конца не понимая своей роли в комплектовании частей, расквартированных в других регионах ДВФО. И если бы только это...

В Приморском крае полностью на контракт переходят три войсковые части постоянной готовности: в п. Раздольное, п. Сергеевка (Пограничный район) и п. Барановский под Уссурийском. По некоторым данным, до полного комплектного счастья им не хватает порядка 300 молодых людей на должности рядового и сержантского состава, что для наших военкоматов плевое дело. Сегодня приморские части практически укомплектованы, а небольшая текучка, свойственная любому предприятию, тревоги не вызывает - замена всегда наготове.

Однако некто в командовании КДВО рассудил по-другому, и, чтобы приморские военкоматы не зря трескали казенный бутерброд, им спустили "план" на два хабаровских полка. И доукомплектовать их надо до конца года (таков приказ - и точка!). Менее чем за 2 месяца чуть ли не на улице военкоматчикам надо найти 300 желающих послужить в местах хоть и близких, но нехоженых и неизведанных. По словам сотрудников ВК Приморского края, ответственных за контрактный набор, все бы ничего, но вот сроки...

Да к тому же, если наши веси исхожены и про ту же Барановскую бригаду ВДВ разве что в школьных учебниках не написано, то про бикинский или хабаровский мотострелковый полк в п. Красная речка помнят разве что служившие в нем ветераны. В краевом военкомате об инициативе штаба ДВО предпочитают не говорить. Приказ есть приказ - сначала выполни, потом распускай нюни.

"Даже неплохие условия службы в хабаровских частях не позволяют в срок выполнить приказ, - признался один сотрудник РВК. - Если всех нас сию минуту погнать в города и села в поисках желающих, то вряд ли мы доберем штаты. Одно дело - наши части. В конце концов можно уточнить условия поступления, вакансии и условия прохождения службы на месте. С Хабаровском и Бикином все ой как непросто, хотя условия, предлагаемые "хабаровчанами", неплохие, особенно в краснореченском полку, который расположен в городской черте Хабаровска.

С этим трудно не согласиться, когда только оформление личного дела занимает от двух недель до месяца. Не считая банального ознакомления с частью и местом будущей службы, беседой с командованием полка и т.д. Как будут выкручиваться РВК Приморского края, будем посмотреть. Зрелище обещает быть интересным, ведь на кону миллиарды рублей, но главное - рабочие места для сотен наших земляков и безопасность миллионов.