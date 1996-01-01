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Господа, выбираем "Мерседес"!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Такое интересное событие не могло обойти нашу газету стороной. Тем более есть неплохая возможность посидеть за рулем, пожалуй, лучших автомобилей в мире!

Досье

Официальный дистрибьютор автомобилей "Мерседес-Бенц" в России - ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС". Его официальный дилер - компания "Альтаир-Авто", осуществляющая продажу, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей марки "Mercedes-Benz".

Итак, на выставке представлены 7 моделей новых немецких машин, созданных на базе новейших научных разработок.

С-Класс - это спортивный стиль езды на комфортабельном автомобиле. "Острый" руль, электронная регулируемая подвеска DIRECT CONTROL, короткие ходы рычага коробки передач, мощный двигатель. Такой авто подойдет для людей, любящих динамичный стиль езды и ценящих превосходный дизайн.

Седан Е-Класса - это чистокровный бизнес-стиль. Как говорят в концерне "Даймлер Крайслер", сейчас бы на нем ездил сам Карл БЕНЦ. Неподвластная времени элегантность, хрестоматийная комфортабельность, максимальная безопасность и дорогие детали отделки даже в базовой комплектации -все это отличает Е-Класс от других моделей. Масса приятных "мелочей", выполняемых умной электроникой, не даст вам забыть, что вы сидите в автомобиле "Мерседес-Бенц".

S-Класс. Что сказать - это автомобиль представительского класса. Президентский седан нафарширован по полной программе. Непередаваемый комфорт и роскошь отделки, совершенная система безопасности PRO-SAFE, включающая в себя системы ночного видения, поддержания дистанции, Pre-SAFE (эта функция молниеносно принимает ряд мер по предотвращению тяжких последствий грозящих аварий) и других. Одним словом, машина для людей "высшей прослойки"...

Из внедорожников интересным показался GL-Класс. Совершенно новая модель, ведь его лишь недавно показали в автосалоне в Москве!

Как вам понравится система изменения клиренса на 14 сантиметров (дорожный просвет регулируется от 16,7 до 30,7 см!)? Это лишь составная часть внедорожного "комплекта", в который кроме пневмоподвески входит система Offroad-Pro, электронная система управления тяговым усилием 4ETS и т.д. Согласитесь, приятно чувствовать себя независимым от погодных условий, тем более, когда под тобой мощный V6 или V8 двигатель и постоянный полный привод со всеми блокировками. Недаром на заказ GL-Класса уже образовалась очередь.

G-Класс. Легендарный Гелендваген! Настоящий военный автомобиль с 28-летней историей. Дизайн этой машины был разработан еще в 1978 году и до сих пор не претерпевал каких-либо серьезных изменений. Добавили "начинки": система "COMAND", шикарная отделка, би-ксенон, кожаный салон, и это еще далеко не все.

Отдельно можно остановиться на модели R-Класса. Компания позиционирует авто как "спорт-универсал повышенной вместимости". В действительности по габаритам авто более напоминает внедорожник...

Универсал R-Класса имеет двухобъемный кузов. Благодаря этому под салон отведено 64% длины авто. Поэтому при длине почти пять метров R-Класс куда вместительнее многих лимузинов: все его пассажиры могут наслаждаться местом у окна. Да и обзорность у них лучше из-за приподнятого положения сидений. Кстати, как нам подсказали специалисты "Альтаир-Авто", добиться еще большего ощущения простора можно, заказав R-Класс с панорамной стеклянной панелью (благодаря ей салон заливается светом и пассажиры чувствуют себя как на открытой террасе). 6 человек разместятся здесь с огромным "мерседесовским" комфортом.

Что касается титула спорт-универсала, то он присвоен ему не случайно: постоянный полный привод, мосты уникальной конструкции, пневмоподвеска заднего моста (а по заказу - и переднего), длинная колесная база и целый ряд функций контроля за динамикой движения - всего не счесть (подвеска AIRMATIC, система стабилизации движения ESP и т.д.).

Также на композиции особый интерес привлекал внедорожник нового M-Класса.

Авто - хит продаж в Европе. Этот внедорожник способен на очень и очень многое. Такое ощущение, что сколь бы ни был длинен ваш путь, в M-Классе вас никогда не покинет успокаивающее ощущение комфорта. Кстати, ощущение небезосновательное: автоматическая коробка передач 7G-TRONIC и постоянный полный привод с электронной системой управления тяговым усилием 4 ETS. Остается только поудобнее устроиться в эргономичном кресле - и вперед, к новым горизонтам, а что там, под ногами, может не интересовать!

К слагаемым комфорта нельзя не отнести мультифункциональный дисплей с кнопками переключения передач DIRECT SELECT и замечательную отделку салона.

Что ж, экспозиция авто впечатляет, удалось узнать много нового о легендарной немецкой марке. Поверьте, у вас тоже останутся непередаваемые впечатления. Ведь глядя на дорогу через "прицел" лейбла "Mercedes-Benz", осязая роскошную отделку и чувствуя запах кожи и ореха, ощущаешь себя совершенно другим человеком!

Официальный дилер "Мерседес-Бенц" в Приморском крае, ООО "Альтаир-Авто". Тел. (4232) 38-33-83.

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