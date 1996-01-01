Новая русская азбука в картинках

Выставка оригинальной книги московского художника Сергея СЕМЕНОВА, прошедшая в октябре в галерее Portmay, стала ярким событием в культурной жизни Владивостока.

Посетители выставки познакомились с сюжетами советской истории в оригинальном авторском отображении. "Выбранные места из новой русской азбуки в картинках" - симбиоз графики и литературы, это своего рода народная, лубочная книга, в которой автор смеется, порой сквозь слезы, над абсурдом, суровостью и комичностью нашей жизни в родном Отечестве. А все изображения в книге сопровождаются авторским текстом в духе народного фольклора. Статуя Свободы, Сталин, Красная площадь и иные символы социализма и демократии в работах Сергея Семенова никого не оставили равнодушными. Кстати, выставка состоялась благодаря поддержке компании "Арго-1".