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Приморье улучшило венчурную статистику ДВФО
10-11 октября в Санкт-Петербурге, в выставочном зале Манежа, прошли II Российский венчурный форум и VII Российская венчурная ярмарка.
Здесь ежегодно собираются российские и зарубежные лидеры венчурного бизнеса, банкиры, руководители крупнейших финансовых корпораций и промышленных компаний России, главы российских регионов, заинтересованных министерств и ведомств. В этом году здесь работало более 700 человек, в том числе замминистра экономики и развития Андрей ШАРОНОВ, замминистра образования и науки Дмитрий ЛИВАНОВ, владельцы и топ-менеджеры более 100 инновационных компаний малого и среднего высокотехнологичного бизнеса и около 120 инвесторов - представителей венчурных фондов и фондов прямого инвестирования, бизнес-ангелов и др.
Из более 220 проектов, присланных в оргкомитет венчурной ярмарки, эксперты отобрали 105 наиболее перспективных, способных конкурировать не только на российском, но и на международном рынке новых технологий. А некоторые не имеют аналогов в мире. Около 70 компаний разместили проекты в экспозиции, а остальные из-за отсутствия места (и это в огромном Манеже!) по решению оргкомитета были представлены в каталоге ярмарки, который получили все участники.
Досье57% проектов представил Центральный федеральный округ, 15% - Северо-Западный, 14% - Поволжский ФО, 5% - СибФО, 4% - ДВФО и 3% - ЮФО и 2% - УрФО. Сфера приложения инноваций: электроника (22%), промышленное оборудование (21%), химия и новые материалы (15%), биотехнологии (12%), компьютеры (10%), медицина (9%), телекоммуникации и энергетика (по 3%), строительство (2%), прочее (3%). Суммарный объем запрашиваемых компаниями инвестиций - более $200 млн.
ДВФО представляло Приморье. Делегацию возглавлял вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ. В ее составе были также сотрудники Центра научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (TechnoRATEC), Коучинг-центра по венчурному предпринимательству ДВФО, ТиБОХ ДВО РАН, ООО "НИЦ "Деревообработка", "Новоком", ООО "ПК "Лимонник", ООО "Циркон" и др.
Как сообщил исполнительный директор TechnoRATEC Игорь КОРШЕНКО, один проект был выставлен в экспозиции (ООО "Циркон", производство хирургических скальпелей многоразового использования с лезвиями из биосовместимого наноматериала "Zytria"), и три ("Сильвио", "Лимонник" и ООО "НИЦ "Деревообработка") - в каталоге.
По итогам ярмарки судейская комиссия отобрала 9 лучших проектов, и "Циркон" победил в номинации "За успех на международном рынке". Отмечены дипломами и другие приморские участники.
Еще один важный итог - образование Союза бизнес-ангелов России. В него вошли около трех десятков человек - тех, кто занимается венчурными инвестициями, и тех, кто этому содействует.
Возможно, в будущем году ярмарка пройдет в Новосибирске. И есть договоренность с главой Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) Альбиной НИККОНЕН, при соответствующем решении краевых властей, одно или два мероприятия, связанных с венчурными делами, провести во Владивостоке.
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