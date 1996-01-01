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Не дайте персоналу "засохнуть"
Пытаясь повысить работоспособность, офисные работники обычно взбадривают себя крепким кофе или чаем, что не всегда дает желаемый эффект. А возникающие в течение рабочего дня утомляемость и слабость связывают с чем угодно - высокой нагрузкой, магнитными бурями или отрицательной энергетикой шефа - но только не с водой, а точнее, ее нехваткой.
Тем не менее снижение внимания, головокружение, апатия ко всему происходящему и даже депрессия могут быть следствием нарушения водного баланса в организме. Недостаточное потребление воды в течение дня отражается на состоянии крови, которая, загустевая, замедляет скорость движения, в результате чего обмен веществ происходит в замедленном режиме, и активность головного мозга снижается. Неслучайно медики советуют выпивать около 2-х литров воды ежедневно. Причем не пытайтесь заменить ее кофе, чаем или соком, не говоря уже о газированных напитках.
Кофеин, как известно, приводит к повышенной нервозности, тахикардии, ревматоидному артриту. А избыточное потребление газированных напитков может вылиться в остеопороз и проблемы с обменом веществ. Другое дело, что вода воде рознь. И чтобы она шла на пользу организму, установите в офисе качественный водоочиститель. Например, NEOS VE. Этот бытовой фильтр проточного типа с 8-ступенчатой системой очистки не просто очищает воду, но качественно изменяет ее состав. Сначала вода обрабатывается специальным магнитным устройством, затем фильтр грубой очистки удаляет из нее взвеси и ржавчину, угольные фильтры уничтожают запахи, хлор и тяжелые металлы, ультрафильтрация избавляет от мельчайших частиц и паразитов, а антибактериальный компонент предупреждает вторичное размножение микробов и кишечных палочек, обогащая воду минералами и сохраняя ее свежесть. Но главное преимущество этого водоочистителя заключается в наличии двух уникальных компонентов, заряжающих воду мощной жизненной энергией. Обработанная таким образом вода способствует нормальному клеточному росту, защищает организм от токсинов, а ее антиокислительные свойства укрепляют иммунитет и предотвращают множество заболеваний, включая онкологические.
А поскольку NEOS VE чрезвычайно прост в установке и эксплуатации и к тому же очень работоспособен - обрабатывает воду со скоростью 30 л/час, - то его приобретение еще и очень экономичный способ обеспечить персонал достаточным количеством чистой и полезной питьевой воды. Вы удивитесь креативности сотрудников и масштабности их мышления. Хотя, казалось бы, вы не сделали ничего особенного: просто не дали "засохнуть" их потенциалу.
Приобрести фильтр NEOS VE "Энергия жизни" и другие водоочистители "Кулмарт" можно по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 109 (ост. "Цирк"), тел.: (4232) 26-96-87, 22-01-04, 22-19-82.
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