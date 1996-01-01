Корпоративное чтиво

В Москве подведены итоги конкурса "Лидер корпоративной прессы-2006". Журнал "Энергия ДВ" Дальневосточной энергетической управляющей компании признан "Лучшим региональным корпоративным изданием России - 2006".

Конкурс проводился в рамках III Всероссийского Форума корпоративной прессы - "КОРПРЕСС-2006", участие в котором приняли представители крупнейших российских и международных компаний, руководители корпоративных газет, журналов, электронных СМИ, профессиональных союзов и ассоциаций.

За право называться лучшим боролись более 100 корпоративных изданий, в том числе Сбербанка России, Внешторгбанка, РАО "ЕЭС России", ООО "РУСАЛ-Управляющая компания", ОАО "Газпром нефть", "Мечел", "Еврохим", АКБ "Росбанк", ФГУП "Почта России", ОАО "Суал-Холдинг", ОАО "Мегафон".

Профессиональный конкурс "Лидер корпоративной прессы России" вот уже третий год проводится в рамках Всероссийского форума корпоративной прессы с целью выявления самых достойных корпоративных изданий на российском рынке, повышения профессионального уровня корпоративных СМИ России на примере лучших изданий. В состав жюри конкурса входят руководители профильных объединений и топ-менеджеры российских компаний, занимающие первые места в рейтингах репутации, эксперты Европейской Ассоциации корпоративной прессы (ECPV).

Корпоративный журнал "Энергия ДВ" издается с ноября 2005 года ежемесячно, объемом 34 страницы, тиражом 5 000 экземпляров. В первый же год своего существования, едва появившись на рынке корпоративных СМИ, журнал "Энергия ДВ" был признан лучшим по итогам "Всероссийского конкурса корпоративной прессы - 2005", организованного журналом "Кадровое дело", в номинации "Самый технологичный макет".