Автопраздник от "Авторадио"

Всероссийский праздник День автомобилиста прошел 29 октября. Для самого автомобильного города страны Владивостока его можно считать таким же значимым, как День рождения города и Новый год. Точно такого же мнения придерживается "Авторадио". В прошедшее воскресенье радиостанция организовала шикарное празднование Дня автомобилиста, которое прошло в несколько этапов.

Началось все в 12.00 в бильярдном клубе "Классик". Это был чемпионат среди непрофессионалов по POOL-9, для тех, кто в свободное время увлекается бильярдом. Основную долю участников составили сотрудники компаний, деятельность которых связана с автобизнесом. А в 14.00 на верхней площадке Морвокзала состоялась церемония награждения Чемпиона Больших гонок "Формулы Авторадио".

В этот чудесный, солнечный день на улице играл духовой оркестр, а друзья и близкие участников гонок выполняли роль папарацци. "В течение всего праздника проводилась регистрация народных корреспондентов "Авторадио" - тех, кто ежедневно сообщает нам о ситуации на дорогах. Буквально за несколько часов зарегистрировалось более сотни наркоров! Многие из них приехали ради этого из других городов!" - рассказал директор "Авторадио" во Владивостоке Александр КАРПЕНКО.

Напомним, что в течение месяца на дорогах Владивостока велась борьба за звание чемпиона Больших гонок, за ходом которой мы могли следить в прямом эфире "Авторадио". С понедельника по четверг проходили квалификационные заезды, по пятницам - полуфиналы. В квалификации двум участникам нужно было как можно скорее пройти маршрут с двумя пит-стопами, неукоснительно соблюдая при этом все правила дорожного движения. За этим строго, но объективно следили инспектора краевого полка ДПС. С каждым участником в машине ехал инспектор и фиксировал нарушения.

В полуфинале задача усложнялась - на старт выходили уже 4 участника, а в двух полуфиналах соревновалось даже по 5 машин, так как дважды в квалификационных заездах была ничья. Квалификация проходила по определенной схеме - понедельник, четверг - смешанные заезды, вторник - мужские, среда - женские. Такая схема была установлена не случайно. Дело в том, что "Авторадио" по правилам Больших гонок проводило глобальное исследование, чтобы выяснить, кто лучше водит автомобиль - мужчина или женщина? Для этого подсчитывались штрафные баллы авто-леди и авто-джентльменов. Забегая вперед, скажу, что в водительском мастерстве сильнее оказались все же мужчины. Но и девушки показали достойные результаты.

Но вернемся к самой гонке. В финал "Формулы Авторадио" вышли 4 участника: Валерий ЕМЕЛЬЯНЕНКО на TOYOTA NADYA, Екатерина ПОЛОТАЕВА на NISSAN SUNNY, Владимир БОТВИН на NISSAN RNESSA и Владимир ХИМИЧ на TOYOTA COROLLA. Маршрут финалистам предстоял нелегкий: 5 пит-стопов. От КП 19, где традиционно проходит старт "Больших городских гонок по правилам", участникам надо было добраться до Тихой, оттуда - до Маяка, затем на Багратиона, Нейбута и финишировать на морском вокзале. Быстрее всех преодолеть эту трассу удалось Валерию ЕМЕЛЬЯНЕНКО, причем он сумел оторваться от своих соперников на 20 минут! Штрафных баллов за поездку Валерий заработал всего 5 и стал чемпионом "Формулы Авторадио" и обладателем главного приза - сертификата на звуковой тюнинг автомобиля на 45 тыс. руб.! Второе место завоевал Владимир БОТВИН - он приехал на финиш вторым и не заработал ни одного штрафного балла! В подарок Владимир получил CD-RESIVER стоимостью 20 тыс. руб.! На третью ступеньку авторадийного пьедестала поднялась Екатерина ПОЛОТАЕВА, единственная авто-леди, которая смогла пробиться в финал и при этом прошла финальный маршрут без штрафов! В награду Екатерина получила сертификат на 10 тыс. руб. на приобретение комплекта шин и сертификат на 10%-ную скидку от компании SOUZMOTO!

Кроме того, проводился конкурс на самый нарядный автомобиль. Для участия в нем приехало 10 автомашин, все они были довольно оригинально украшены, а победу одержала авто-леди, она же участница "Формулы Авторадио", Елизавета ПОНАМАРЕВА. Свой SUZUKI EVERY PLUS она украсила полностью: на колесных дисках красовались разноцветные шарики, салон благоухал цветами, сзади красовался огромный тюлевый бант, а на капоте - надпись из разноцветных бантиков: "САМАЯ!" Этот автомобиль и стал самым, самым нарядным!

Завершился авторадийный день грандиозной авто-пати в ночном клубе "Бездонная бочка", где собрались и участники "Формулы Авторадио", и победители бильярдного турнира, и просто автолюбители! Команда "Авторадио" и впредь планирует устраивать для жителей Владивостока увлекательные акции и масштабные праздники, причем, как рассказал директор "Авторадио" Александр КАРПЕНКО, в будущем праздничные мероприятия будут еще грандиознее!