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Вам отказали в выплате?
Иногда страховщики отказывают в выплате возмещения потому, что клиент что-то сделал не так. Как избежать типичных ошибок "ЗР" рассказал Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":
- Если систематизировать основные обязанности страхователя, получится достаточно солидный список. В зависимости от вида страхования перечень документов, необходимых для полученя страхового возмещения может серьезно отличаться. На примере страхования имущества обязанности страхователя принимают следующее содержание: страхователь обязан оплатить страховую премию в сроки, предусмотренные договором; информировать страховщика о всех изменениях существенных условий договора (например, местонахождения имущества); при наступлении страхового случая незамедлительно официально информировать страховую организацию; предпринять всевозможные меры к уменьшению убытка и спасанию имущества, следовать указаниям страховщика; обратиться в компетентные органы, исходя из характера события (пожарные, ЖЭК и т. п.); согласовать со страховщиком время и место осмотра поврежденного имущества; предоставить документы, подтверждающие: имущественный интерес страхователя, страховой случай; величину ущерба и право суброгации страховщика к виновной стороне.
В этой громоздкой цепи действий и документов и заключается вся сложность получения возмещения. Если же прибегнуть к помощи страхового посредника, Вам не придется ломать голову над пакетом документов и тратить лишнее время. Под чутким руководством профессионала вы будете всегда гарантировано защищены от отказов в выплатах тогда, когда она вам положена.
За ответами по любым вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и партнеры" по тел. (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.
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