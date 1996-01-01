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Радово-2 готовится к новосельям
Строительство жилья во Владивостоке обрело второе дыхание - из центра города новостройки постепенно "растекаются" по другим районам. Строятся панельные, кирпичные, монолитно-каркасные многоэтажные дома. Выбор большой.
Но большинство людей мечтает именно о своём уютном доме со всеми городскими удобствами. По этой причине новый коттеджный поселок Радово-2, расположенный в районе Весенней, сегодня посещают многие - сюда семьями и в одиночку едут и едут посетители, которые ищут на рынке недвижимости жилье своей мечты. А 15 октября посёлок с радостью встречал гостей по поводу своего первого дня рождения! Да, прошёл всего год. Для такого масштабного проекта - всего ничего, а до воплощения мечты рукой подать - к Новому году можно будет въехать в свой коттедж - все коммуникации уже подведены. Важно отметить следующий факт: острой проблемой любого города является эксплуатация устаревших коммуникаций, а также их обновление. В посёлке же все коммуникации новые: здесь проложены трубы из самых современных материалов.
В Радово-2 большой выбор типов коттеджей. Они имеют различную комплектацию и отделку - наружную и внутреннюю. Сдаются дома "под ключ", то есть можно сразу въезжать и жить. Площадь каждого из них - 114, 118, 130, 155 и 200 кв. м. Ровным счетом этих коттеджей - сто. Все они двухэтажные, а отдельные, построенные "под заказ", имеют цокольные этажи, где будут гаражи, мастерские, кладовые, сауны и пр. В каждом по две-четыре спальные комнаты, зал-кухня, терраса.
Телефон, кабельное телевидение, интернет, городские системы инженерного обеспечения создадут жителям поселка настоящий городской уют. Его территория полностью огорожена, благоустроена и охраняема. Под каждый коттедж выделено 6-12 соток земли, и рядом с домом есть место для стоянки автомобиля, организации небольшого сада.
И ещё. Площадь застройки коттеджного посёлка - 10 гектаров. Сравните-ка с аналогичной площадью нашего города. Получится, что на такой территории спокойно разместится полноценный микрорайон. А своя социальная инфраструктура делает посёлок самодостаточным и уютным. Уже разбиты детские площадки, будет свой общественно-торговый центр. На самом высоком месте строится часовенка. А в прилегающем лесном участке предполагается разбить парк. В общем, все здесь будет по-настоящему здорово!
Сейчас для тех, кто ищет себе новогодний подарок, во Владивостоке на ул. Суханова, 6 продолжает работать центр продаж "Радово". Здесь можно получить всю интересную для вас информацию о предложении жилья в поселках Радово-1 и Радово-2. Тел.: (4232) 43-23-90, 43-02-92. Кстати, в Радово-2 постоянно работает выставочный дом, где вам будут рады в любой день.
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