Закон требует "прозрачности" квартир

Известно, что радикальные изменения, которые внес в практику новый Закон "О долевом строительстве", вступивший в силу с 1 апреля 2005 г., подвергались многими строительными компаниями серьезной критике. Им хотелось бы и далее продолжать безотчетно распоряжаться средствами инвесторов-дольщиков, покрывая свои промахи и ошибки за счет доверившихся им людей. Однако те компании, которые уже давно взяли за основу высокие стандарты западного строительства, не испугались: в новом законе для них не было ничего страшного. Они уже давно ввели в свои взаимоотношения с дольщиками принцип открытости информации, и им абсолютно не страшны прописанные законом суровые санкции против нарушителей: кто не нарушает - того не наказывают.

Надо быть реалистами

Нельзя отрицать, что есть очень привередливые покупатели, которые, заключив договор, или же даже до этого обязательного момента пытаются навязать компании, ведущей строительство дома, свои заведомо не выполнимые требования. Но надо понимать, что не все покупается за деньги. Так, например, ни одна серьезная строительная и проектная компания не пойдут на изменение проекта в угоду дольщику, если его "хотение" угрожает безопасности и жизни граждан, то есть нарушает конструктивную прочность здания, что в конечном итоге может привести к трагедии.

Отношения в паре "Застройщик - Дольщик" должны основываться прежде всего на понимании потребностей клиента, а также возможностей и условностей, которые диктуются в рамках строительной деятельности. Именно недопонимание приводит к конфликтам, например, связанным с перепланировками. Если дольщик требует, чтобы была выполнена перепланировка, то на это обязательно должно быть разрешение проектной организации, по проекту которой строится дом. Проектировщики рассчитывают нагрузки, несут ответственность за проект, и только они могут принять грамотное решение и согласовать перепланировку в надзорных и контролирующих органах.

То, что многие дольщики подключаются к строительству на разных этапах, для застройщика лишь усложняет его ход, потому что многочисленные поправки с их стороны откладывают дату сдачи дома, а это абсолютно невыгодно тем, кто в этих "поправках" проекта совершенно не виноват. Только соблюдение технологичности позволяет как-то сдерживать рост себестоимости строительства здания.

Договор позволяет контролировать

Итак, что должно происходить после заключения ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ и как выстроить отношения между застройщиком и дольщиком для достижения общей цели - сдачи дома в эксплуатацию и оформления права собственности на долгожданное жилье? Во-первых, застройщик в связи с подписанием договора приступает к выполнению своих ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по нему, а именно обеспечивает бесперебойное проведение строительно-монтажных, спецмонтажных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

Затем, когда появляются строительные площади и объемы, производит ОБМЕРЫ квартир и мест общего пользования, привлекая к этому процесс специалистов органов технической инвентаризации. Площади помещений, полученные в результате обмеров, впоследствии вносятся в Акт приема объекта в эксплуатацию.

В оговоренные сроки застройщик обеспечивает ВВОД ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (СДАЧУ ОБЪЕКТА). По окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию он передает квартиру дольщику по АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ.

Чаще всего момент передачи квартиры под отделку происходит раньше сдачи дома. В таком случае дольщик может приступать к работам только с письменного согласия застройщика и после согласования с проектировщиком проекта перепланировки! Именно на этом этапе желательно и возможно согласовать и утвердить желаемую перепланировку квартиры при поддержке производственно-технического персонала компании-застройщика. После сдачи дома хлопот с перепланировкой для будущего жильца будет значительно больше. Поэтому ее лучше сделать сразу, не откладывая на потом. Во-вторых, на протяжении всех этапов строительства застройщик сегодня обязан соблюдать принцип информационной открытости, предоставляя отчеты о ходе стройки по запросу дольщика.

Сдача - это начало жизни дома

Завершение строительства жилого дома оформляется АКТОМ ПРИЕМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ законченного строительством объекта, который подписывается Госкомиссией. В состав комиссии обязательно входят представители застройщика, генерального подрядчика, сформировавшегося к этому времени товарищества собственников жилья (ТСЖ) и всех основных связанных с эксплуатацией жилья служб города: это санэпиднадзор, пожнадзор, энергетический надзор, водоканал, стройнадзор (орган, который в свое время выдавал разрешение на строительство) и др. Порядок приема здания в эксплуатацию регулируется нормами Градостроительного кодекса РФ. К моменту сдачи дома обязательно должны быть получены все "допуски" на инженерное обеспечение, то есть на эксплуатацию сетей - это вода, тепло, электроэнергия, канализация.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ дома, то есть ЭКСПЛУАТАЦИЯ начинается с момента подписания Акта приемки Государственной комиссией.

И, наконец, застройщик совместно с дольщиком предпринимают действия по присвоению дому ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА.

После сдачи дома компания-застройщик предоставляет в орган Федеральной регистрационной службы (ФРС) пакет документов, необходимых для регистрации дольщиками своих прав собственности. Конечно, юридическая жизнь дома начиналась задолго до этого момента, но именно на этом этапе застройщик передает жилой комплекс новому коллективному хозяину - ТСЖ и выправляет документы на право собственности всем дольщикам.

ТСЖ выбирает и заключает договор с УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, которая будет обслуживать дом. Например, при строящемся комплексе "Сердце океана" уже сейчас создается управляющая компания, которая будет заниматься обеспечением максимального комфорта его жильцов. Эти обязанности берут на себя профессиональные менеджеры в сфере коммунального хозяйства, организующие лучший выбор поставщиков коммунальных услуг, поддержку всех систем жизнеобеспечения, охрану, уборку мест общего пользования и т.д.

Таким образом должна строиться работа команды партнеров по строительству жилья "Застройщик - Дольщик". Строительство дома - сложный узел инженерных, финансовых и организационных решений, принимать и реализовывать которые могут только профессионалы. И возможности, которые создает прозрачность отношений в этой сфере, широко открывают двери новых квартир.