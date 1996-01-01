Создать отлаженную систему телефонных разговоров внутри офиса, между офисами и с внешним миром - задача любого бизнеса. Особенно актуально вопрос стоит для предприятий с филиальной структурой, с развивающейся "розничной сетью" продажи товаров и услуг.

Компании решают данную задачу распространенным способом, приобретая несколько городских линий и офисную АТС. Офисная АТС позволяет увеличить количество телефонных аппаратов с выходом в город. Например, из 6 городских линий она может сделать 16 внутренних, но никогда не обеспечит более 6 одновременных телефонных разговоров.

Покупка офисной АТС также сопряжена с накладными расходами на поиск поставщика, возможным увеличением нагрузки на технический персонал или с наймом персонала для обслуживания оборудования, с затратами на приобретение, установку и настройку АТС, с объективной невозможностью единовременного отнесения стоимости оборудования на затраты как основного средства. Альтернативным решением, которое способно обеспечить, например, 16 одновременных разговоров при 6-ти городских линиях и избавить от затрат на эксплуатацию оборудования (АТС), является "Виртуальная офисная АТС".

"Виртуальная офисная АТС" - это комплекс услуг по объединению всех телефонов в одном или нескольких удаленных офисах в одну сеть с единым внутренним планом нумерации. Работу "виртуальной офисной АТС" обеспечивает телефонная станция оператора связи. Для организации услуги может использоваться существующее подключение компании к сети оператора по выделенной линии связи или по каналу передачи данных. Если компания подключена к сети оператора по технологиям широкополосного доступа (xDSL), то строительство новых телефонных линий не потребуется. "Виртуальная офисная АТС" работает с любыми телефонными аппаратами, которыми оборудованы рабочие места в офисах компании. Это могут быть обычные телефонные аппараты с тональным набором, видеотелефоны с поддержкой видео звонка и многосторонней видеоконференцсвязи, мультимедийные платформы на базе вашего ПК.

Всем телефонам всех офисов или группе телефонов может быть назначен один или несколько городских номеров. "Виртуальная офисная АТС" дает возможность установки внутренних (локальных) телефонов, обеспечивая телефонной связью каждое рабочее место. Внутренний локальный телефон отличается от городского тем, что не имеет прямого городского номера. Принять звонок может сотрудник с городским телефонным номером и потом переключить его на локальный номер другого сотрудника. При этом количество возможных одновременных телефонных разговоров в офисе равно количеству локальных номеров, а не количеству городских телефонных линий. Потребность в прямых городских телефонах зависит от масштаба компании и определяется количеством рабочих мест диспетчерской службы или отделов по работе с клиентами.

"Виртуальная офисная АТС" позволяет создавать удобный маршрут поступления звонков на все телефонные аппараты во всех офисах и тем самым реализует одну из основных функций офисной АТС без ее покупки. Сотрудники офисов могут пользоваться дополнительными сервисами: звонить друг другу по коротким номерам, пользоваться "переадресацией", перехватом звонков, "горячей линией", "конференц-связью". Управление сервисами осуществляется с телефонного аппарата, включенного в виртуальную АТС или с персонального компьютера, оборудованного специальным программным обеспечением, звуковой картой и гарнитурой.

В нашем городе услугу "виртуальная офисная АТС" предоставляет компания "Рэдком" на базе собственной телефонной станции нового поколения АТСЭ-45. В настоящее время компания принимает заявки на проверку технической возможности подключения услуги "Виртуальная офисная АТС". Городские номера с 45-м индексом, предоставляемые компанией в рамках данной услуги, имеют выход на междугороднюю и международную телефонную связь.

Компания "Рэдком", г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 74, тел. (4212) 32-77-00.