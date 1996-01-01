Полумиллионная карта Сбербанка России на Дальнем Востоке

В сентябре Дальневосточный банк Сбербанка России выпустил 500-тысячную банковскую карту. Ее счастливой обладательницей стала юрист Управления Федерального агентства по государственным резервам ДВФО Татьяна МАМУГИНА. Это значимое событие вместе с Дальневосточным банком прибыли отметить руководители управления банковских карт Сбербанка России Андрей СОБОЛЕВ и Юрий ЖИЖИКИН.

Торжественное вручение карты проходило 11 октября в Хабаровске с участием руководителей подразделений банковских карт отделений банка со всего Дальневосточного региона.

Церемонию вручения открыл Председатель Дальневосточного банка СБ РФ Валерий ПЫТНЕВ. Рассказав об основных этапах развития бизнеса банковских карт Дальневосточным банком, он подчеркнул: "Количественные и качественные показатели бизнеса - лучшее доказательство тому, что сама жизнь убедила клиентов в привлекательности такого продукта, как пластиковая карта". Вручая карту Татьяне, Валерий Пытнев отметил: "Особенно приятно то, что это личная карта, а не эмитированная в рамках зарплатного проекта".

К поздравлению клиента присоединился давний партнер банка компания "Спектр-Авиа-Сервис" в лице генерального директора Галины ОСТРОВСКОЙ, вручившей обладательнице полумиллионной карты сертификат на туристическую поездку.

В ответ на поздравления Татьяна Мамугина призналась: "Уже давно думала приобрести карточку для того, чтобы не носить лишние деньги в кошельке и получать дополнительные скидки при покупке товаров. По случайности оказавшись 500-тысячной владелицей карты Сбербанка, и вовсе чувствую себя на седьмом небе от счастья".

Без подарков не остались и сотрудники банка. Директор управления банковских карт Сбербанка России Андрей СОБОЛЕВ вручил сертификаты на поездки в Европу лучшим менеджерам по развитию банковских карт. "Банковские карты - сегодня это не только часть розницы и корпоративного бизнеса, но само по себе отдельное развивающееся направление, - сказал "ЗР" Андрей Соболев. - Направление, которому в Сбербанке уделяется пристальное внимание, потому что за ним будущее. Мы начинали с зарплатных проектов, затем стали выпускать карты для физических лиц "со стороны", сегодня готовимся к запуску кредитных револьверных карт. Пилотный проект по выпуску кредиток Сбербанка стартует в ближайшее время в Москве и еще нескольких регионах центральной России. В первое время, правда, такие карты будут выдаваться только участникам зарплатных проектов банка, но позже - всем желающим".

"Мы постоянно наращиваем обороты и переходим на всё более технологичные формы обслуживания клиентов, - добавила директор управления банковских карт Дальневосточного банка СБ Светлана ЛЕСНЯК. - Так в 2000 году, когда мы начинали, нашим банком было выпущено около 6 тыс. карт, установлено 3 терминала обслуживания и один банкомат. Сегодня количество карт достигло 500 тыс., работают 237 банкоматов, карты принимаются к обслуживанию в 1090 торговых точках, эмитируются в 284 отделениях банка и в 332 по ним выдаются наличные".

При этом банк активно стимулирует держателей карт к их использованию: заключает договоры с торговыми сетями на предоставление скидок владельцам карт, использующих их для оплаты товаров, выпускает кобрендинговые карты, такие как Visa-Аэрофлот, участвует в акциях, приуроченных к проведению каких-либо крупных международных соревнований, например, чемпионата мира по футболу или олимпийских игр. "Мы стремимся к тому, чтобы банковская карта Сбербанка стала необходимой и полезной для каждого человека, - отметила Светлана Лесняк. - Уже сегодня каждый сотый житель Хабаровска активно использует пластик для оплаты товаров и услуг, то есть уже сейчас можно говорить о культуре использования карт".