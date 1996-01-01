Современные решения для бизнеса от Компании ТрансТелеКом

Отраслевая выставка "Информационные технологии и связь - 2006" пройдет во Владивостоке 26 и 27 октября 2006 года по адресу ул. Светланская, 103 (Владивостокский цирк). От имени Компании ТрансТелеКом в выставке участвует ЗАО "Транстелеком-ДВ" - региональный представитель ведущего магистрального оператора России, на стенде которого можно подробно познакомиться с услугами и современными решениями в области телекоммуникаций.

Основа успеха в любом деле - своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная информация. Эта фраза, приписываемая Генри ФОРДУ, актуальна с момента произнесения. Когда процесс обмена информацией разнесен территориально, это называют телекоммуникацией. Средства телекоммуникаций, прочно вошедшие в повседневную жизнь, - телефон, Интернет, электронная почта. Сегодня мы можем предложить нечто большее. Мы называем это виртуальными частными сетями - IP VPN (Virtual Private Network).

Коммерческим компаниям виртуальная частная сеть позволяет создать систему управления на предприятии, обладающем географически-разветвленной структурой. Вне зависимости от взаимной удаленности офисов и территориальных подразделений IP VPN обеспечивает их полную связность, работу и взаимодействие любых бизнес-приложений. IP VPN - эффективный инструмент для создания информационного пространства, как для нескольких компаний, так и для отраслей и вертикальных рынков.

Для государственных учреждений в зависимости от поставленных задач сеть должна обеспечить сквозной контроль выполнения задач по иерархии ведомства во всех подразделениях. При обеспечении полной конфиденциальности служебной информации ведомство должно иметь возможность организовать интерактивную связь с широким кругом пользователей Интернета, оперативное взаимодействие с другими государственными структурами. При помощи IP VPN ведомственные государственные сети смогут объединить структурные подразделения по всей стране, обеспечить защищенный выход в Интернет, связь с другими сетями.

Виртуальная частная сеть для научных и учебных заведений позволяет поддержать прогресс в области науки и образования, который во многом зависит от надежной работы и защищенности научных сетей, расширения возможностей общения как с российскими, так и с зарубежными коллегами.

На сегодняшний день IP MPLS сеть Компании ТрансТелеКом - это наиболее современная инфраструктура для построения мультисервисных операторских и корпоративных сетей, обеспечивающая предоставление инфокоммуникационных услуг, интегрирующих телекоммуникационные и информационные сервисы. Кроме того, созданная Компанией ТрансТелеКом мультисервисная сеть MPLS IP, узлы которой распределены по территории России, является первой в стране IP-сетью такого территориального размаха и пропускной способности. После модернизации емкость IP-сети достигла 10 Гбит/с.

Возможности технологии MPLS позволяют сети IP VPN быть гибкой и многофункциональной. Без значительных затрат (в сравнении с арендой и тем более прокладкой каналов) в виртуальной частной сети реализуется любая топология - от "звезды" до "каждый с каждым". В сети функционируют любые системы, поддерживающие IP-протокол, то есть подавляющее большинство существующих приложений. При этом в IP VPN, в отличие от публичных сетей, гарантируются параметры качества связи (Quality of Service).

IP VPN логически отделена от публичных сетей, что значит, что трафик клиента полностью защищен от несанкционированного доступа извне. Кроме того, с ростом объемов передаваемой информации сеть легко масштабируется до гигабитных скоростей.

Одним из наиболее привлекательных сервисов является возможность организации в виртуальной частной сети системы внутренней телефонии и видеоконференц-связи, что значительно снизит стоимость телефонных звонков в рамках корпоративной сети и увеличит оперативность принятия решений. Первыми испытали на себе удобство проведения видео-совещаний сами сотрудники Компании ТрансТелеКом, чья региональная сеть состоит из 17 региональных компаний.

В качестве дополнительных сервисов к услуге IP VPN компания "ТрансТелеКом" предлагает надежную защиту данных при взаимодействии виртуальной частной сети компании с любыми внешними сетями, в том числе и сетью Интернет. Защищенный доступ к мультисервисной сети предприятия через Интернет и из других внешних сетей позволит сотрудникам компании пользоваться ресурсами корпоративной сети во время командировок и деловых встреч.

Например, с помощью мобильного доступа к сети предприятия, что позволит сотрудникам компании стать более оперативными, используя и вне офиса ресурсы корпоративной сети и информацию о клиентах.

Услуга по обеспечению безопасности IP VPN предприятия при доступе к внешним сетям - это надежный способ оградить корпоративную сеть от попыток несанкционированного доступа извне и пресечении вирусных или хакерских атак. При обеспечении доступа сотрудников компании в Интернет и взаимодействии с сетями клиентов и партнеров по бизнесу предоставляется возможность осуществлять контроль над информационными потоками.

Дополнительно на отраслевой выставке "Информационные технологии и связь - 2006" специалисты "Транстелекома-ДВ" расскажут о планах развития сетей доступа в крупных городах Дальнего Востока, которые позволят предоставлять самые современные услуги телекоммуникаций максимально широкому кругу клиентов.

Информация также доступна на интернет-сайтах Компании ТрансТелеКом (www.transtk.ru) и ЗАО "Транстелекома-ДВ" (www.ttkdv.ru).