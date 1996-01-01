Арсеньев, ул. Жуковского, 35/1: Дом долгом красен

В городе авиапромышленников Арсеньеве, по ул. Жуковского есть дом 35/1. Что только за 15 лет долгостроя о нем ни говорили на страницах газет и заседаниях суда! Вот и сейчас, когда дом достроен и в нем живут жильцы, страсти не утихают - судьбу дома решает Арбитражный суд Приморского края.

ЗАО "Дальфининвестстрой" - последний в цепочке подрядчиков, пытавшихся достроить многострадальный 59-квартирный дом, который в 1991 г. начал возводить ААК "Прогресс".

Завод построил дом до 4 этажа и заморозил строительство в связи с ухудшившимся финансовым положением. В 1995-96 гг. за дом взялись военные дорожники, они достроили дом до крыши, но в эксплуатацию сдать не смогли. Дом все еще стоял на балансе завода "Прогресс", затем в 1998 г. по инициативе администрации Арсеньева начались переговоры о передаче незавершенного строительства в муниципальную собственность в счет зачета по долгам перед городским бюджетом. Так и появилось ЗАО "Дальфининвестстрой", перед которым поставили задачу найти деньги на завершение строительства и сдачу дома в эксплуатацию.

Через год в Арсеньеве поменялась власть, новый мэр Владимир БЕСПАЛОВ встретился с директором ЗАО "Дальфининвестстрой" Юрием ШЕРШНЕВЫМ, решили, что дело нужно довести до конца и дом достроить. Балансовая стоимость незавершенки в ту пору составляла 7,5 млн руб. "Эта цифра была явно завышена, в нее входила вся начинка дома: сантехника, электрика, столярка. Но на деле всего этого не было - за время простоя вынесли все - дом-то не охранялся", - рассказывает Шершнев. После переговоров с городской администрацией стоимость дома уменьшились на 1 млн руб. Сделка была завершена - на "Прогрессе" облегченно вздохнули. Шершнев искал инвесторов по всей стране, а администрация города стала обладателем незавершенного строительством дома.

Совсем было решил достраивать дом "Росуголь" - после наводнения в Ленске объект в Арсеньеве попал в федеральную программу расселения, но сделка не состоялась. В конце концов заказчик был найден в лице Минобороны РФ. Юрий Шершнев получил обещание в администрации о безвозмездной передаче дома в обмен на квартиры, но потом муниципалитет от этой идеи отказался. Да и к тому же с самим домом стали происходить чудеса. "Нигде не зарегистрированный сначала он перешел к КУМИ, а потом к МЖКП "Арсеньев". Причем жилищники получили дом не просто так, а в счет финансирования субсидий, то есть вместо "живых" 6,5 млн руб. из бюджета МЖКП "Арсеньев" получило недострой, который к тому времени уже и столько не стоил", - раскрывает подробности Юрий Шершнев.

Все понимают, что МЖКП "Арсеньев" никогда этот дом не достроит - предприятие к тому времени было на грани банкротства, и пока ЗАО "Дальфининвестстрой" искало инвестора, дом арестовывают за долги жилищников. Юрий Шершнев заказывает новую оценку, ее проводит Дальневосточный научно-исследовательский институт строительства, появляется сумма в 4,5 млн руб. А тут и банкротство МЖКП "Арсеньев" подоспело. И вдруг выясняется, что документов на дом нет никаких. В конце концов недостроенный дом включается в конкурсную массу, и конкурсный управляющий А. СВЕТОВ делает интересное предложение: недострой продают за 3,7 млн руб., причем 2 млн нужно заплатить частной фирме "Х".

"Мне в то время было уже все равно, сколько и кому перечислять. - говорит Шершнев, - Строительство мы уже начали за счет средств, полученных за другие объекты, да и Москва торопила с завершением сделки". Деньги были заплачены, дом приобретен, и тут выясняется, что права собственности никем не зарегистрированы, и недострой по закону не может быть продан. Что это - тупик? После бесконечных консультаций и согласований выход был найден - дом оформлен как купля-продажа стройматериалов. Сумма осталась прежней - 4,5 млн руб., и в апреле 2003 г. финансирование было открыто, подрядчик строительства ООО "Арсжилстрой" начало достраивать дом ударными темпами.

Но не тут-то было: случились городские выборы - депутатов в думу и мэра Арсеньева - и на недострое начали набирать предвыборные очки. "Первым, кто воспользовался правом депутатского запроса, был господин СУСЛОВ, он обратился в городскую прокуратуру с вопросом: а почему это, мол, за такую смешную сумму почти готовый дом продали? Прокуратура ответила, что все законно. Но в Минобороны сразу насторожились, приехал их представитель, и мы с ним пошли в прокуратуру. Вопрос был один: стоит ли дальше вкладывать деньги в строительство? Прокурор города Н. СКОРИК нас успокоил: мол, все это предвыборная возня", - вспоминает Шершнев.

Однако через пару месяцев появился иск краевой прокуратуры о признании сделки по продаже "стройматериалов" между МЖКП "Арсеньев" и ЗАО "Дальфининвестстрой" недействительной. Основание убойное: дом МЖКП не принадлежал и его надо вернуть администрации г. Арсеньева, а тем временем строительство было закончено. Суд начинает разбирательство, но совершенно неожиданно для судьи появляется заявление об отказе от иска, подписанное главой МО г. Арсеньев. Дом достроен, в декабре 2003 г. сдан, но "счастливые новоселы" своих ордеров так и не дождались. Глава подает новый иск, что дом МЖКП "Арсеньев" не принадлежал и продавать его предприятие-банкрот не имело права, и краевой арбитражный суд признает сделку недействительной, то есть признает уже сданный в эксплуатацию дом собственностью города. Но заказчик - Министерство обороны, вложившее в строительство больше 30 млн руб., не собирается сдаваться, в результате переговоров из 59 квартир за муниципальным образованием оставлено 14.

Между тем дом по-прежнему пугает поздних прохожих темными окнами - там никто не живет, но при этом его отапливают. И в "Примтеплоэнерго" считают, что платить за это должно ЗАО "Дальфининвестстрой". Но его директор Юрий Шершнев с этим не согласен. "Компания честно платила все время, что строился дом, но сегодня он принят в эксплуатацию, нужно квартиры заселить, выписать ордера? и жильцы начнут оплачивать коммунальные услуги, все придет в норму. А как ордера выдавать, право собственности регистрировать, если сделка судом признана недействительной? Этот вопрос нужно задавать мэру Арсеньева, который сейчас готовится сложить с себя полномочия? и ему не до этого", - поясняет ситуацию Юрий Шершнев.

Многочисленные проверки деятельности ЗАО "Дальфининвестстрой" ни к чему не привели, но директору нервы потрепали изрядно. Даже под судом был - за невыплату зарплаты. А как ее можно было выплачивать, если прокурором города была искусственно создана ситуация с арестом счетов предприятия? "Наверное, г-н Скорик хотел с этого проекта что-то поиметь: согласитесь, очень выгодно городским бонзам, чтобы нашу компанию признали банкротом - все концы в воду. И куда делись бюджетные средства, и как и кому распределялись квартиры, останется неизвестном. Я с этим не согласен", - утверждает Шершнев.

Ситуация в крае изменилась - краевую прокуратуру возглавляет уже не Василенко, и директор "Дальфининвестстроя" очень надеется, что к этой истории он отнесется непредвзято.

Поэтому Юрий Шершнев и обратился в краевую прокуратуру. Реакция не заставила себя ждать - прокуратура Арсеньева выпустила распоряжение "Об устранении нарушений жилищного законодательства в деятельности администрации Арсеньевского ГО", касающееся дома по ул. Жуковского, 35/1. A тем временем Арбитражный суд Приморского края ввел конкурсное производство в ЗАО "Дальфининвестстрой" сроком на 1 год.

"ЗР" обещает следить за этим делом, ведь при сегодняшних приоритетах государства в области жилья такие комбинации местного самоуправления рискованно оставить без внимания контролирующих органов.