"Мобильная" дюжина

Накануне очередной годовщины руководство компании встретилось в неформальной обстановке с журналистами и ответило на их многочисленные вопросы.

Досье В феврале 1993 г. ЗАО "АКОС" первым среди операторов Приморского края получило лицензию Министерства связи РФ на предоставление услуг сотовой связи в цифровом стандарте D-AMPS на территории Приморья. Первый на территории Дальнего Востока и Сибири сотовый звонок был осуществлен в сети компании в мае 1994 г. Лицензия на предоставление услуг сотовой связи в стандарте GSM-1800 получена 28 февраля 2002 года, а в октябре 2003 г. сеть уже была запущена в коммерческую эксплуатацию. В настоящее время абонентская база компании составляет более 165 тыс. абонентов.

Можно смело сказать, что команда "АКОС" состоит из профессионалов высокого класса, ведь коммуникации - такая сфера деятельности, где технологии должны постоянно совершенствоваться и высоко развита конкуренция. Сейчас в Приморье работают четыре сотовых оператора, в том числе два федеральных (и не за горами приход третьего). "АКОС" гармонично влился в местную инфраструктуру, и крепко удерживает свои позиции, более того, он расширяется. До сих пор самый привлекательный ценник - 30 коп. за минуту внутри сети - никем не превзойден. Отдельно хочется отметить городскую минуту в тарифе "Фристайл" - в настоящий момент она одна из самых недорогих в Приморском крае!

Кроме того, растет зона охвата. Начав строить сеть с Владивостока и юга Приморья, компания за последние три года втрое увеличила зону GSM-покрытия, придя практически во все крупные населенные пункты: Находку, Уссурийск, Артем, Фокино, Большой Камень, Спасск-Дальний, Камень-Рыболов, Хороль, Шмаковку, Арсеньев и на все южное побережье, где так любят отдыхать приморцы и жители соседних регионов. Пожалуй, единственным городом, куда еще не добрался "АКОС", является Дальнегорск. Он - на очереди, в начале следующего года сеть будет развернута на севере Приморья.

У абонентов "АКОСа" нет проблем со связью и когда они выезжают за пределы Приморья. У компании есть роуминговые соглашения со всеми федеральными и другими сотовыми операторами, так что проблем со связью практически не возникает.

Везде, куда приходит "АКОС", он старается предоставить полный спектр услуг, а это возможно только при наличии собственных центров обслуживания. И такие центры есть во многих городах края. Очередной центр обслуживания абонентов "АКОС" открыл в Арсеньеве 20 октября, в день своего рождения, устроив для новых абонентов праздник с подарками и конкурсами. Офис расположен в самом центре города (ул. Ленинская, 45), вблизи транспортных развязок. В начале следующего года центр обслуживания абонентов откроется в Дальнереченске.

После введения бесплатных входящих звонков "АКОС" не стал компенсировать свои финансовые потери за счет платы за соединение. У него платы за соединение нет! Немногие операторы в России поступили так же.

"Наша компания не перекладывает на плечи абонентов заботы и финансовый риск, - говорит директор по маркетингу ЗАО "АКОС" Стелла МИХАЙЛОВА. - Мы компенсируем возможные потери, предлагая новые услуги и дополнительный сервис. Отдельно хочется отметить услуги "Твой ПиТон", (вместо обычного сигнала в трубке звучат популярные мелодии, подобранные самим пользователем) и Who called (Кто звонил?), которая стоит всего 15 руб. в месяц. Накануне праздника введены в эксплуатацию услуги на базе GPRS, и теперь наши абоненты могут выходить через мобильник в Интернет, отправлять фотографии и т.п. Наш подарок абонентам: до 1 ноября можно бесплатно и в неограниченном количестве отправлять MMS".

Особое направление - работа с корпоративными и ВИП-клиентами. Сотрудники "заточены" на индивидуальную работу с ними. Если клиент не удовлетворен стандартными предложениями для этой категории абонентов, задача сотрудников - выяснить его потребности и предложить такие уникально-индивидуальные тарифы, от которых он не сможет отказаться. В результате такого подхода абонентская база корпоративных клиентов "АКОСа" увеличилась с начала года в 2,5 раза.

- Два-три года назад эксперты невысоко оценивали перспективы спроса на услуги, связанные с выходом в Интернет, но, похоже, они поосторожничали. А каков спрос на мобильный Интернет у клиентов "АКОСа"? - поинтересовался корреспондент "ЗР".

- В наших прогнозах мы тоже были осторожны, основываясь на выводах аналитиков и столичных маркетинговых агентств, которые в конце прошлого года полагали, что количество таких пользователей не превысит 10-12% от общей абонентской базы, - комментирует Стелла Михайлова. - Но через неделю после запуска сервиса GPRS мы увидели, что фактические показатели вдвое превысили наши прогнозные цифры.

Вообще же, по словам сотрудников отдела маркетинга, около 40% абонентов компании - в возрасте до 30 лет. Это самая активная категория клиентов. Они активно пользуются самыми разнообразными услугами, в том числе короткими sms-номерами для голосования, участия в викторинах и конкурсах. И, хотя в прошлом году специализированные издания писали, что рынок контент-услуг стагнирует, у "АКОСа" наблюдается положительная динамика.

20 октября компания "АКОС", празднуя очередной день рождения, по традиции порадовала абонентов, объявив его Днем бесплатных разговоров внутри сети. Масса приятных сюрпризов ожидает их также в ноябре и, конечно же, накануне Нового года. Присоединяйтесь!