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АРГОничное искусство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Только малообразованный человек и мещанин найдет в этих картинках что-нибудь предосудительное, но и ему не закрыт путь к спасению через это наше искусство", - так комментирует художник Сергей СЕМЕНОВ сюжеты сотворенной им книги "Выбранные места из новой русской азбуки в картинках".

Страницы из нее, отпечатанные в большом формате, а также гравированные листы новой книги автора "Краткий курс изобразительного искусства для всех любителей этого самого. Самоучитель" представлены на выставке художника, открывшейся недавно в арт-галерее PORTMAY. Уже сегодня посетители выставки смогут ознакомиться с известными сюжетами советской истории в их оригинальном авторском отображении. Статуя Свободы, Красная площадь, Сталин и иные символы социализма и демократии в работах Сергея Семенова не оставляют нам никакой возможности быть равнодушными. Эта своего рода народная, лубочная книга, в которой автор смеется, иногда и сквозь слезы над абсурдом, суровостью, комичностью нашей жизни в родном Отечестве. Все изображения в книге сопровождаются авторским текстом в духе народного фольклора.

Все точки над i в вопросе о том, что первичнее в работах Семенова, изображение или текст, расставил сам автор на открытии выставки: "Без всякого сомнения, я не писатель. Все то, что на полях имеет форму текста, - это всего-навсего изображение. Это занятие поверхности какого-то рода каракулями. Конечно, когда появляется текст, тогда и появляется читатель (если сможет разобрать). Но могу сказать точно - это не литература, это изобразительное искусство".

Как и все творческие личности, Сергей Семенов нашел свою оригинальную манеру письма не сразу. "Нет такого направления живописи, в котором бы я себя ни пробовал", - говорит художник, подтверждая теорию о том, что мы живем, пока развиваемся. Не важно о ком идет речь: личности, народе или отдельной компании. Так, известная всем жителям Приморья и соседних регионов как производитель высококачественных напитков компания "Арго-1", оказавшая полную поддержку организации выставки Сергея Семенова, постоянно держит высокий градус своего развития.

О степени развития бизнеса может свидетельствовать уровень его социальной ответственности. Содействие в организации и проведении культурных проектов компаний стало хорошим тоном современного делового мира. "Мы с радостью и в дальнейшем будем заниматься поддержкой интересных и неординарных культурных событий, художников, творчество которых близко нашей компании и, главное, нашему потребителю - говорит Игорь НАУМОВ, заместитель директора компании "Арго-1". Сегодня компания "Арго-1" проводит модернизацию своего производства. Переход с полуавтоматических линий на автоматические позволит производить больший объем и ассортимент выпускаемой продукции. Эта задача тесно связана с завоеванием новых рынков Дальнего Востока и даже отдельных городов центральной России. Современные европейские линии розлива напитков уже установлены и успешно работают на предприятии "Арго-1". Автоматическое современное оборудование позволяет контролировать качество продукции на всех этапах производства.

Стоит отметить, что в "Арго-1" особое внимание уделяют не только качеству, но и внешнему виду выпускаемой продукции. Уникальная упаковка, изготовленная и оформленная специально для каждого из напитков "Арго-1" позволяет продукции компании выделяться среди конкурентов. "Одно дело, когда этикетка просто бумажная, другое дело, когда красивую шелкографированную упаковку берешь в руки. Такой напиток приятно и в руки взять, и на стол поставить, - говорит заместитель начальника цеха ООО "Арго-1" Владимир КАЛИНИЧ. В ближайшее время компания "Арго-1" планирует начать розлив вин".

"Вина планируем разливать ставропольские, краснодарские - то есть наши, отечественные. Пока крепленые, а в ближайшей перспективе - сухие и полусладкие, - продолжает Владимир Анатольевич. Сегодня все готово для запуска производства: мы закупили и смонтировали очень дорогое оборудование компании Tetra Paсk, разработан дизайн упаковки, остаются только некоторые формальности, после решения которых мы выйдем на рынок с винами собственного розлива". По звучным и знакомым многим названиям напитков, составляющих постоянно растущий ассортимент продукции "Арго-1", вскоре можно будет сложить собственную азбуку для взрослых.

И хорошим эпиграфом к такой книге может послужить фраза из замечательного произведения Сергея Семенова: "За - новую азбуку!"

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