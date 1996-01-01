"Формула Авторадио": гонки продолжаются!

Больше двух недель автомобилисты Владивостока сражаются за звание лучшего водителя. С понедельника по четверг проходят квалификационные заезды, по результатам которых определяются полуфиналисты.

Они борются за выход в финал по пятницам, а сам финал состоится непосредственно в День автомобилиста. Участники отбираются методом случайной жеребьевки. На старт выходят два участника. Им необходимо как можно скорее добраться от места старта до офиса "Авторадио", заехав при этом на контрольные пункты. Но самое главное, сделать все это нужно, неукоснительно соблюдая все правила дорожного движения! Причем в машине участник находится не один, а с инспектором краевого полка ДПС, который фиксирует все допущенные нарушения и проставляет штрафные баллы.

Кроме того, в этом году в рамках "Формулы Авторадио" проводится исследование, цель которого - выяснить, наконец, кто лучше водит автомобиль - женщина или мужчина. Именно поэтому квалификация "Больших гонок по правилам" проходит по определенной схеме: по понедельникам и четвергам соревнуются мужчина и женщина, по вторникам - мужские заезды, по средам - женские. По завершении акции будет подсчитано, сколько штрафных баллов за акцию заработает прекрасная половина человечества, а сколько - сильный пол.

Надо отметить, что владивостокские автоледи сражаются за звание лучшего водителя наравне с мужчинами. Так, первые два смешанных заезда уверенно выиграли представительницы слабого пола! Анна Кремер на TOYOTA SPRINTER сумела продумать тактически верный маршрут и не только опередила Геннадия Карташова на MAZDA DEMIO, первой добравшись до финиша, но и сумела отыграть 15 штрафных минут. Благодаря правильно продуманному маршруту вышла в финал и Наталья Данькова, которая обошла в квалификации Юрия Черных. В первом женском заезде завязалась упорная борьба между Елизаветой Понамаревой на SUZUKI EVERY PLUS и Оксаной Бызовой на NISSAN CUB. До первого пит-стопа обе участницы шли буквально секунда в секунду, затем Елизавете удалось оторваться - она не побоялась проложить свой маршрут через Тунгусскую и финишировала с отрывом в 12 минут. Не менее интересно прошла и первая мужская квалификация, в которой соревновались Валерий Емельяненко на TOYOTA NADYA и Александр Безверхий на TOYOTA HICE. Валерий уже на старте получил пять штрафных минут за просроченный техосмотр, Александр же оказался более щепетильным в подготовке автомобиля - чего только стоят три припасенных огнетушителя! По ходу гонки оба участника заработали по пять штрафных баллов, но Валерий приложил все свои усилия и знания городских дорог и, не без помощи своей супруги, которая организовала мощную группу поддержки, сумел оторваться от соперника на целых 13 минут!

Таким образом, на старт первого полуфинального заезда вышли Анна Кремер, Елизавета Пономарева, Наталья Данькова и единственный в этом цветнике мужчина - Валерий Емельяненко. Машины к полуфиналу были готовы на все 100, даже Валерий успел за два дня сделать техосмотр. Старт этого заезда был, как в настоящей Формуле, - девчонки так рванули с места, что, как уже после гонки признался Валерий, он даже немного испугался. Гонка выдалась очень напряженной - участники шли плотно друг за другом, причем также плотно они и финишировали с отрывом друг от друга буквально в одну-две минуты. Первым к финишу прибыл Валерий Емельяненко, он же стал первым финалистом! К сожалению, автоледи не хватило выдержки и они нахватали штрафных баллов, а главное правило "Формулы Авторадио" - соблюдай правила!

Вторая неделя "Больших гонок по правилам" оказалась еще более непредсказуемой. Точнее, в понедельник и вторник заезды проходили, так сказать, в обычном режиме. 9 октября Николай Гуменчук на BIGHORN, он же самый щедрый пассажир по итогам акции СУПЕРБОМБИЛА, с легкостью обошел Инну Незнаеву на MAZDA DEMIO. 10 октября соревновались Олеся Панькова на PRADO и Наталья Непомнящая на HONDA CR-V. Последняя выбрала более удачный маршрут и смогла обойти соперницу. Но самое интересное началось со среды: на старт мужского заезда впервые в истории "Формулы Авторадио" вышел участник на грузовике! Сергей Еремин не побоялся противостоять на DUNA CAMRY GRACIA Андрея Попова. Финиш этого заезда вроде бы был закономерным - первой пришла GRACIA, однако после подсчета штрафных баллов ситуация кардинально изменилась, а все дело в том, что Сергей Еремин на своем грузовике не заработал ни одной штрафной минуты - и вышел в полуфинал! Надо отметить, что до этого еще никому не удавалось пройти маршрут "Формулы Авторадио" без штрафов!

Следующая квалификация также не обошлась без сюрпризов: Андрей Коновалов на MITSUBISHI LANCER и автоледи Екатерина Полотаева на NISSAN SANY финишировали минута в минуту, и у нас получилась первая ничья! Оба участника были пропущены в полуфинал, а потому во втором полуфинальном заезде стартовали пятеро участников: Николай Гуменчук, Наталья Непомнящая, Сергей Еремин, Екатерина Полотаева и Андрей Коновалов. Битва за выход в полуфинал была серьезная, и самое удивительное, что победителем оказалась милая девушка Екатерина Полотаева, которая обошла всех соперников и финишировала с отрывом в 5 минут от ближайшего преследователя. Также стоит отметить водителя грузовика Сергея Еремина, который пришел на финиш последним, но после подсчета штрафных баллов поднялся на вторую ступень пьедестала, так как и в полуфинале проехал без единого нарушения! Своей безупречной ездой Сергей поразил даже инспекторов краевого полка ДПС! А все потому, что главное правило "Формулы Авторадио" - соблюдай правила!

Имена двух финалистов уже известны - это Валерий Емельяненко и Екатерина Полотаева, третий финалист определится на этой неделе. Следите за развитием событий в прямом эфире "Авторадио" с понедельника по пятницу, с 10 до 14 часов! Более того, вы и сами можете стать участником "Формулы Авторадио". У вас есть водительское удостоверение и автомобиль? Тогда звоните по телефону 26-76-79. Также можно отправить заявку на электронный адрес fm883@yandex.ru. Спешите, с каждым днем шансов на участие в "Больших городских гонках по правилам "Формула Авторадио" становится все меньше!