Мобильность за 20 рублей

Как часто вы не успеваете заплатить за коммунальные услуги или телефон вовремя только потому, что к моменту, когда вы ушли с работы, банк был уже закрыт? Пачка квитанций на столе и постоянное - сегодня надо обязательно оплатить телефон, а то отключат! Если это про вас, то, возможно, вам стоит внимательней присмотреться к тому, какие инструменты предлагают сегодня банки.

Круглосуточный банкинг

"У меня в течение трех месяцев не было времени пойти и заплатить за коммунальные услуги, - рассказывает менеджер одной из компаний. - Подключившись к системе интернет-банкинга Далькомбанка, провела все платежи в течение нескольких минут". "Интернет-банкинг - это сервис, позволяющий управлять банковским счетом через Интернет, - поясняет вице-президент, начальник управления розничных финансовых услуг Далькомбанка Игорь САРАЕВ. - Сегодня наши клиенты - не только юридические, но и физические лица - могут, не выходя из дома, переводить средства со своего счета, отслеживать информацию по транзакциям по счету, пополнять счет вклада, платить за коммунальные услуги, сотовую связь, Интернет и др.".

Другими словами, все те операции, для совершения которых раньше требовалось дойти до банка или банкомата, сегодня можно совершать через Интернет. Круглосуточно!

Подключить услугу интернет-банкинга можно в течение нескольких минут в любом отделении Далькомбанка. "Если у вас уже есть счет в нашем банке - зарплатный, привязанный к вкладу или к кредиту, то достаточно прийти в банк, написать заявление, получить программное обеспечение для установки системы на домашний компьютер и скопировать его дома на жесткий диск, - продолжает Игорь Сараев. - Требования к системе минимальные. Обязательное одно - доступ в Интернет. Обслуживание одного счета стоит 20 руб. в месяц. За подключение берется плата - 100 рублей".

Алгоритм действий

Работа с системой максимально проста и интуитивно понятна. При запуске программы необходимо ввести пароль для входа, затем - выбрать счет. Загрузится основное меню с набором опций. Среди них: просмотр входящих, исходящих документов за определенный период, редактирование списка контрагентов, просмотр выписки по счету, проверка остатка на счете, информация о лимитах, проведение коммунальных платежей и т. д.

"Допустим, вы хотите заплатить за телефон, - рассуждает Игорь Сараев, - для этого вам необходимо в основном меню выбрать опцию "коммунальные платежи", а в подменю "Телефон" - наименование поставщика услуг, например, ООО ТК "Востоктелеком". На экране появится информация о средствах, которыми вы располагаете, и форма для заполнения. В нее надо ввести сумму платежа и номер телефона. После нажать клавишу "сформировать документ". Получившуюся квитанцию можно распечатать". Деньги на счет поставщика при оплате коммунальных услуг или телефона поступают в течение суток.

"Система тщательно контролирует правильность заполнения платежных поручений и указывает на ошибки, - добавляет руководитель центра общественных связей и рекламы Елена ОБЫДЕННИК. - Например, если в поле платежного документа будет неправильно введен БИК банка, то он не будет сформирован. Точно также проверяется счет банка-получателя".

Так как в системе возможна работа с несколькими счетами, значительно упрощается процедура перевода денежных средств, в том числе на счет вклада. В перспективе - на счет кредита. "Пока по счету, привязанному к кредиту, можно только просмотреть выписку по движению денежных средств, - говорит Игорь Сараев. - Но уже в ближайшее время у наших клиентов появится возможность переводить деньги на него в счет погашения долга".

Защита пользователя - приоритет для банка

Однако в случае, когда речь идет о деньгах, "удобно" должно быть неотделимо от "безопасно". Со слов специалистов Далькомбанка, защита передаваемой по сети Интернет информации от несанкционированного доступа обеспечивается шифрованием. Система идентификации гарантирует подтверждение подлинности электронной подписи сторон, проводящих операцию. "Дополнительно при подключении услуги менеджер узнает у клиента максимально допустимую сумму платежа в течение одного дня, - добавляет Игорь Сараев. - Кто-то определяет 1 тыс. руб., кто-то - 10 тыс. руб. При попытке осуществить через Интернет платеж на большую сумму, счет автоматически блокируется ".

На то, чтобы ввести правильный пароль при входе в систему, пользователю дается три попытки. Если пароль забыт, можно сгенерировать новый - для этого выбирается опция "генерация ключа". Однако для того, чтобы его использовать, надо прийти в банк и проинформировать оператора о смене пароля. О ключах надо помнить и когда предстоит поездка в другой город. Для того чтобы запустить систему Интернет-банкинга с чужого компьютера потребуются те два файла, которые получает клиент вместе с программным обеспечением во время подключения услуги.

"Даже не верится, что и до нас дошла цивилизация, - признается одна из знакомых. - Далькомбанк всегда технологичные новинки клиентам предлагал, но чтобы такое - за 20 руб. от головной боли избавил!"