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GALIMBERTI Nino - по итальянской цене
Владивосток привлекает к себе все больше внимания со стороны лучших производителей европейской мебели. На прошлой неделе приморскую столицу посетили владелец итальянской фабрики GALIMBERTI Nino Карло ГАЛИМБЕРТИ и глава российского представительства марки Марина КАРЦЕВА.
Целью визита стала презентация кабинета в стиле ар-деко. Массивный стол из тика, солидная библиотека из венге и эргономичное кресло из холстины, кожи и нубука выглядят респектабельно и дорого. При этом гармонично вписываются в любое стилевое пространство.
Семейному предприятию GALIMBERTI Nino чуть более 40 лет, но его корни тянутся с начала прошлого века, когда отец Нино ГАЛИМБЕРТИ основал кустарное производство. Сегодня бизнесом управляет молодая команда - дети Нино: двое сыновей и дочь. Внедряя технологические новшества, позволяющие увеличить эксплуатационные характеристики мебели, экспериментируя с дизайном, они по-прежнему работают лишь с лучшими натуральными материалами, соответствующими нормам экологической безопасности, и используют в производстве много ручной работы. А еще здесь не боятся отступать от привычных эскизов, изготавливая мебель по оригинальным чертежам заказчиков. Поэтому смело делитесь своими мыслями с дизайнером и получайте персональный кабинет от GALIMBERTI Nino.
Официальным представителем марки на Дальнем Востоке является владивостокский салон "Милленниум". Отвечая на вопрос о том, чем обусловлен выбор партнера, Карло Галимберти сказал: "Пройдитесь по выставочным залам этого салона - ответ очевиден".
"В Москве есть один очень претенциозный салон, работающий исключительно с топовыми брендами, и лучшие европейские марки стремятся выставить там хотя бы образец мебели, - рассказывает Марина Карцева. - Так вот, в нем представлены сразу две экспозиции GALIMBERTI Nino. Для москвичей этот факт - лучшая реклама марки. Что же меня удивило во Владивостоке, так это стоимость нашего кабинета: такая же, как в Италии (и это с учетом транспортного плеча!). Может быть, это связано с тем, что марка только выходит на дальневосточный рынок. Тем не менее приморцам представилась редкая возможность приобрести топовый продукт за весьма условную цену".
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