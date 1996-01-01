Электричество в розницу

С 1 сентября в России запущена новая модель розничного рынка электроэнергии (мощности). 31 августа премьер-министр Михаил ФРАДКОВ подписал правительственное постановление №530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".

Вступление в силу этого документа имеет ключевое значение для формирования в России цивилизованного рынка электроэнергии, обеспечивая необходимую правовую базу для развития отечественной электроэнергетики.

Для потребителей электроэнергии особенно важны новые Правила розничных рынков. Они устанавливают порядок ценообразования на розничных рынках электроэнергии и основы взаимодействия всех субъектов розничных рынков, включая конечных потребителей, а также порядок заключения и исполнения публичных договоров энергоснабжения.

Предусматривается, что в большинстве регионов России уже с 2006 г. часть электроэнергии будет продаваться потребителям (за исключением населения) по нерегулируемым государством, свободным ценам, которые будут определяться исходя из спроса и предложения на рынке. С каждым годом доля электроэнергии, торгуемой по свободным ценам, будет увеличиваться.

Дальний Восток исключение

Однако для Дальнего Востока правительство сделало исключение. Ожидается, что в течение двух-трех месяцев специально для дальневосточных территорий правительством будут приняты некоторые изменения и дополнения к уже действующим Правилам. На Дальнем Востоке будет единый закупщик и единый гарантирующий поставщик электроэнергии. Этот статус будет закреплен за ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), которое образуется в результате слияния ОАО "Дальэнерго" с ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Южное Якутскэнерго".

ОАО "Дальэнерго" и ОАО "ДЭК" по сути являются государственными компаниями (в уставном капитале обеих есть принадлежащие государству доли). История работы "Дальэнерго", которое вольется в ДЭК, насчитывает 70 лет. Поэтому неудивительно, что правительство выбрало именно эту энергокомпанию как единственного гарантирующего поставщика.

В чем специфика нашего региона и почему к нам не применимы Правила, которые действуют во всей России?

Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область и юг Якутии) входит в число так называемых "неценовых зон" оптового рынка энергии. Конкуренция на оптовом рынке среди генерирующих станций здесь невозможна, так как со следующего года в регионе будут действовать только два производителя электроэнергии - ГидроОГК (Бурейская ГЭС и Зейская ГЭС) и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (включающая в себя тепловые электростанции). Покупкой у них электроэнергии на оптовом рынке будет заниматься ОАО "ДЭК" - "единый закупщик". ДЭК, в свою очередь, будет поставлять электроэнергию конечным потребителям на розничном рынке - населению, предприятиям и организациям.

Поскольку свободных цен не будет на оптовом рынке Дальнего Востока, то не будет их и на розничных рынках. Вся электроэнергия в дальневосточных субъектах федерации будет по-прежнему продаваться и покупаться по устанавливаемым государствам твердым тарифам, которые могут меняться только раз в год. Отсутствие конкуренции исключает и возможность свободного выбора поставщика энергии.

Розничный рынок электроэнергии в вопросах и ответах

- Что такое гарантирующий поставщик электроэнергии? Кто является гарантирующим поставщиком на территории Приморского края?

- По новым Правилам гарантирующий поставщик - это ключевой элемент розничного рынка электроэнергии. Он обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в границах его зоны деятельности. Если покупателя не устраивает его продавец электроэнергии, он в любой момент может обратиться к гарантирующему поставщику. С 1 сентября 2006 г., сразу после вступления в силу Правил розничного рынка электроэнергии, ОАО "Дальэнерго" приобрело статус гарантирующего поставщика на всех территориях Приморского края, где за энергокомпанией официально был закреплен сбыт электрической энергии. С 2007 г. функции гарантирующего поставщика перейдут к ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", которая станет правопреемником ОАО "Дальэнерго".

- Что изменилось для населения?

- Правила затрагивают, в первую очередь, работу с потребителями - юридическими лицами. Население практически не почувствует изменений схемы действия рынка электроэнергии. Установление тарифов остается в компетенции государственных органов, а появление гарантирующего поставщика даёт гарантию надёжного энергоснабжения всем добросовестным плательщикам.

- Как будут строиться отношения с потребителями - юридическими лицами?

- Абонентов - юридических лиц ожидает ряд изменений. Важно, что новые правила устанавливают обязанность потребителей-юридических лиц по точному планированию объемов потребления электроэнергии и ответственность за потребление электроэнергии в большем или меньшем объеме по сравнению с запланированным. При этом для крупных потребителей (с присоединенной мощностью свыше 750 киловольт-ампер) предусмотрено почасовое планирование потребления электроэнергии. В число таких потребителей входят в основном крупные промышленные и коммунальные предприятия. В Приморском крае таких предприятий чуть более 200.

Также в Правилах четко описаны правила введения частичного или полного ограничения режима потребления электроэнергии, в том числе для предотвращения или ликвидации аварий, а также по причине нарушения потребителями электроэнергии порядка оплаты электроэнергии.

- Что будет с договорами энергоснабжения?

- Для приведения взаимоотношений между энергетиками и потребителями в соответствие с требованиями нового законодательства в Дальэнергосбыте сейчас началась новая договорная кампания. Правила розничных рынков, в первую очередь, предполагают преемственность отношений между участниками. Действующие договоры энергоснабжения, заключенные между ОАО "Дальэнерго" и абонентами - юридическими лицами, остаются в силе. Однако они должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями законодательства. Дальэнергосбыт намерен подойти к каждому потребителю адресно: сейчас все договоры электроснабжения (а их по Приморскому краю около 14 тыс.) тщательно анализируются, специалисты оценивают, нужно ли вносить изменения в договор и какие именно. С каждым потребителем (ещё раз подчеркнем, речь идет только о юридических лицах - предприятиях, учреждениях, организациях разных форм собственности) свяжется специалист Дальэнергосбыта. Эта работа нужна, чтобы надежно гарантировать права и законные интересы как потребителей электроэнергии, так и энергокомпании.

- Может ли потребитель сам выбирать поставщика?

- В силу объективных причин в энергосистеме Дальнего Востока невозможна конкуренция. ОАО "ДЭК" в качестве единого закупщика и гарантирующего поставщика будет основным стратегическим участником рынка электроэнергии. Через ОАО "ДЭК" будут проходить все операции, связанные с покупкой, продажей, передачей электроэнергии. Там, где ранее действовали оптовые перепродавцы электроэнергии, потребители по-прежнему могут сохранять с ними договорные отношения, но только в том случае, если "Дальэнерго" и ДЭК заключат соответствующий договор с данным перепродавцом. Без участия ОАО "Дальэнерго", а с 2007 г. - ОАО "ДЭК", любые поставки электроэнергии потребителям в Приморье невозможны.