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За покупками - без денег
Популярная на Западе экономическая модель "купил сегодня - расплатился завтра" начинает приживаться и в России. За предметы первой необходимости - стиральную машину, мебель, сотовый телефон можно не платить в момент их покупки, а расставаться с деньгами постепенно, так, чтобы это не стало серьезным ударом по карману.
О том, как развивается потребительское кредитование в Приморье и каковы планы Альфа-Банка в этом направлении, "ЗР" рассказал директор по потребительскому кредитованию Дальневосточного филиала Альфа-Банка Евгений ЖИГАЛОВ:
- Альфа-Банк вышел на рынок потребительского кредитования относительно недавно. Как вы оцениваете свои перспективы в этом направлении?
- Потребительское кредитование - один из наиболее динамичных сегментов финансового рынка. Его объемы растут в среднем на 35% в год. Поэтому Альфа-Банк и поставил довольно амбициозную задачу - войти в тройку лидеров среди банков, оказывающих подобные услуги. И не только на московском, но и на региональных рынках. Сегодня Альфа-Банк занимается потребительским кредитованием в 29 регионах России, в том числе с июня 2006 г. - во Владивостоке.
- За счет чего вы планируете достичь таких результатов?
- В целом по стране мы планируем увеличить число наших клиентов до двух миллионов человек и открыть собственные программы кредитования более чем в 10 тыс. торговых точек. Это достигается, прежде всего, за счет активного выхода в регионы. Во-вторых, с нами очень удобно и просто работать. У нас более гибкие условия, чем те, которые предоставляются рынком. Для оформления кредита требуется всего два документа, включая паспорт. Сама процедура оформления занимает порядка 15 минут. Наши кредиты удобно погашать. Мы постоянно расширяем каналы погашения кредитов: это отделения и терминалы по приему наличных cash-in Альфа-Банка, отделения Почты РФ, платежная система "Рапида", система денежных переводов CONTACT, платежная система "Яндекс. Деньги", терминалы "Мультикасса".
- Какова предельная сумма кредита?
- Лимит кредитования в Альфа-Банке составляет рублевый эквивалент $3 тыс. в зависимости от дохода заемщика. И, в среднем, наш стандартный кредит дешевле, чем у лидеров рынка. Мы предоставляем клиентам полную информацию о кредите - ставках, комиссиях (на самом деле, это только одна комиссия - $10 за пластиковую карту). Специалисты, работающие с клиентами, предоставляют график платежей. Кроме того, банк не штрафует клиента за досрочное погашение кредита.
- Но есть и другая сторона потребительского кредитования. Банк работает не только с заемщиками, но и с предпринимателями, на чей товар вы оформляете кредит.
- Для предпринимателей, которые за счет потребительского кредитования увеличивают товарооборот и число покупателей, у нас также предусмотрены гибкие условия. Будучи универсальным банком, Альфа-Банк имеет возможность предлагать своим партнерам выгодные условия по зарплатным проектам, корпоративному кредитованию, эквайрингу.
- Какие задачи вы ставите перед собой в Приморье?
- Стать лидерами рынка потребительского кредитования, быть первыми по уровню сервиса и инноваций.
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