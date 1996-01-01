Российский автопром: Остаться в живых

Александр Пикуленко - автомобильный обозреватель радиостанции "Эхо Москвы", один из немногих, с кем придорожное милицейское чиновничество боится идти в эфир из-за прямых, острых вопросов. Он также один из немногих, кто позволяет себе критику в адрес столичного мэра. В эксклюзивном интервью "ПР" известный автомобильный журналист рассказал о судьбе отечественного автопрома, правого руля и масштабах российского взяточничества на дорогах.

- Пожалуй, самый актуальный вопрос, который сегодня волнует автолюбителей - это судьба российского автопрома. Есть ли у него будущее, на ваш взгляд, и если есть, то в каком виде?

- У наших автопромов есть только один шанс - интегрироваться в глобальные программы. Это то, что сейчас произойдет с заводом малолитражных автомобилей в Набрежных Челнах. Там гигантские прессовые производства, где собираются делать 2 новых автомобиля - А310 и А319. Это новые стильные мировые автомобили, которые разработал "Фиат". Их будут выпускать по глобальной программе, по которой штамповка основных деталей кузова была предоставлена компании "Северстальавто". Вот на таких условиях мы можем войти в мировой автопром. Нам дадут возможность делать что-то, что не делают другие. Мы, например, хорошо штампуем сложные детали, и у нас очень хорошее прессовое производство. Также мы можем осваивать новую продукцию, потому что у нас остались мощные инжиниринговые производства. Еще одна интересная программа, в которой нам предлагают поучаствовать - это равноизносный автомобиль.

Если же отечественный автопром умрет, то нам его будет абсолютно не жалко. По моему мнению, тот, кто покупает автомобили Волжского автомобильного завода, не любит себя, своих родственников и склонен к суициду, потому что любая, более-менее серьезная авария отправляет вас в лучшем случае в руки врачей, в худшем - на кладбище. Как правило, отечественный автомобиль наносит более тяжелые травмы, чем иномарка: пластик мы применяем острый, железо - не такое, как надо, и в итоге получаем дешевый автомобиль, но опасный для жизни. К слову, за границей уже создают очень дешевые варианты автомобилей. Первым был пример "Рено", теперь и "Тойота" собирается разработать дешевые автомобили стоимостью порядка $ 5 тыс., при этом он ни в коей мере не будет опасным, и это реально. У наших же заводов пока нет желания идти по этому пути.

- Что вы думаете о продаже наших автозаводов иностранным производителям?

- Продавать наши старые заводы очень трудно и практически невозможно. Вложения в эти заводы, как правило, оборачиваются сериями по 75-80 тыс. автомобилей, после чего инвестиции окупаются, и потом про все это можно спокойно забыть, уехать, а лучше сделать из бывшего производства прекрасный склад.

- Какие любопытные тенденции появились в последнее время в мировом автопроме?

- Появляются автомобили, сконструированные женщинами-дизайнерами. Кроме того, сейчас во всех дизайн-центрах созданы женские группы. Это логично, потому что, создавая автомобиль, ни одному мужчине в голову не придет, что длинный ноготь попадает между клавишами и ломается; что нормальная женская нога, оказывается, гораздо меньше, чем мужская, и поэтому там, где у мужчины пятка твердо стоит на полу, у женщины она висит, т.к. педаль все-таки рассчитана на 43,5, а не на 37 размер. А какой мужчина сможет себе представить, как нужно сесть в современный автомобиль в мини-юбке или длинной, но узкой? Чтобы суметь перешагнуть современный порог, а он высокий по нормам безопасности, нужно сначала юбку задрать. А как выбираться из машины? Вот японцы придумали автомобили с выезжающим сиденьем, куда девушка в любой одежде спокойно усаживается, а потом кресло задвигается на свое обычное место.

- Одна из тем, обсуждаемых вами на радиостанции "Эхо Москвы", - тема придорожной милиции. При этом в своих программах вы их не жалуете...

- Потому что все они бредят штрафом и жаждут коррупционироваться с вами. Особенно поражает, когда гаишник говорит: "Че мне эти правила? Вот у нас полковник сказал..." Между тем, согласно данным фонда "Индем", славные ребята-гаишники за прошлый год собрали с нас в виде взяток порядка $ 1,5 млрд. Возьмем взяткоемкость ГАИ. Постановка автомобилей на учет - у нас каждый год становится и снимается с него порядка 2-2,5 млн автомобилей. Средняя стоимость постановки нового авто на учет сейчас составляет $300, снятие с учета - $ 100. Получение "хорошего" номера - от $ 100 до $ 50 тыс. Далее - годовой техосмотр: по некоторым данным, только около 30% авто проходят его честно. В Москве это стоит 2-3 тыс. руб.

Что касается получения прав. Покупка прав без обучения - $ 400, с обучением - сдача экзаменов с первого захода - $ 200.

Теперь, если вы нарушили правила и не смогли договориться на дороге... Группа административного разбора - там все начинается со $ 100. У дознавателей суммы покруче - от $ 5 до $ 15 тыс.

- А есть честные сотрудники ГАИ?

- Есть. Как правило, это те, кто прошел уже эту стадию и пришел в ГАИ делать карьеру. Пока же инспектор ДПС вынужден делиться с вышестоящим начальством, т. к. последнее вынуждено делиться с еще вышестоящим. Сегодня ни для кого не секрет, что почти во всей России все эти должности сейчас продаются. Но есть и те, кто наотрез отказываются работать по такой схеме, работают честно, но, как ни странно, быстро идут вверх по карьерной лестнице. Но дальше на этой лестнице тоже могут произойти метаморфозы, когда они, как и остальные, начинают включаться в эту систему. Как-то в Германии я задал вопрос простому дорожному полицейскому: "Вам взятки дают?" Он очень удивился и с полной уверенностью, указываю пальцем наверх, сказал: "Нет. Это же там берут".

- Можно ли сломать эту систему?

- Можно. У меня на глазах в Финляндии эта система была искоренена. В начале 80-х взяточничество на дорогах было распространено не хуже, чем у нас сейчас. Потом прошла целая серия судебных процессов, причем сажали и взяткополучателя, и взяткодателя. Но если взяткодатель честно признавался, что давал взятку, его освобождали от ответственности, а сотрудника, который взятку получил, сажали на очень серьезные сроки и мгновенно увольняли его начальство, которое не смогло проконтролировать своего подчиненного. Сейчас в Финляндии в кошмарном сне не приснится, что кто-то кому-то дает взятку. Однажды мы со знакомыми были в этой стране, и водитель красивого зеленого "Ягуара", на котором мы, собственно, ехали, решил прокатиться "с ветерком". Когда нас остановили, он на ломаном английском пытался, что называется, "договориться", на что ему сказали: "Извините, наш судья вас ждет". Мы приехали в маленький финский городишко. Мировой судья там от безделья разве что мух не била. При виде нас на ее лице появилось оживление. Полицейские ей отдали протокол, мы сели, сразу сказали, что бедные, безработные и денег у нас нет. Тогда судья, прогуливаясь по комнате в 9 кв. м, увидела в окне "Ягуар" и спросила виновника процесса, не его ли это авто, на что он, не удержавшись от распиравшей его гордости, практически выкрикнул: "Да, мой!" В итоге он заплатил за нарушение правил штраф в 1800 евро. После этого наш знакомый ехал с такой скоростью, с какой было можно. Я уверен, нет лучшего дисциплинарного воздействия для человека, чем большие деньги, даже если он богатый.

- Можно ли к такому же минимуму свести количество угонов?

- Бороться с этим бесполезно - воруют во всем мире. Более того, я вам скажу, что даже на острове Майорка в Испании, где 300 км в длину и 70 км в ширину, тоже угоняют автомобили. Хочу сказать, сейчас появилась хорошая техническая база, которая может определить, что номер не только перебит, но и какой номер был до него. В настоящее время есть так называемая система "Конфликт трех баз", по которой можно легко определить, где автомобиль украден, что на нем перебили и где его заново зарегистрировали. Только вот МВД от этого открещивается - у них просто нет желания с этой системой связываться, потому что машины выявляются очень быстро.

- Как вы относитесь к правому рулю и какова, по вашему мнению, его судьба?

- К правому рулю отношусь нормально, считаю, если запретят правый руль, у нас не будет альтернативы. Нет возможности обеспечить всю страну леворульными автомобилями по таким же ценам и с таким качеством, как с правым рулем. Более того, правый руль не противопоказан. В прошлом году попытались выявить количество ДТП, совершаемых автомобилями с правым рулем в регионах со смешанными потоками. Ничего страшного не выявилось. Вместе с тем правый руль все равно запретят. Не мытьем, так катаньем. Дело в том, что Дальний Восток - тоже место сбыта. И сейчас, когда активно развивается сборочное производство, запрет правого руля активно лоббируют производители. Причем одни из них - китайские производители второго уровня. Их леворульные автомобили будут такими же дешевыми, как сейчас вторичные японские авто. При китайских производственных мощностях - это лакомый кусок. У меня есть подозрение, что правый руль запретят уже в ближайшие годы. Однако тут возникнет страшная проблема: поскольку не будет притока свежих машин, люди будут ездить на старых. У нас здорово постареет парк, и тогда увеличится аварийность.

- И, наконец, самая актуальная на сегодняшний день проблема - "Евро-2". Чем нам в дальнейшем грозит введение экологических стандартов?

- Мы вбили экологические нормы несколько опрометчиво, не поделив их на регионы. Автомобильная экология в Москве и, например, на Байкале - очень разные вещи. Нам надо было бы сохранить, допустим, низкий экологический стандарт для сельской местности. Потому что получилось следующее. У нас были простые автомобили, которые можно было использовать при минимальных технических возможностях, а "Евро-2" эти машины выбила. А когда появится "Евро-3", буквально через 2 года, на чем будут ездить в глубинке? Надо делать, как в США, где штаты могут вводить свои экологические ограничения.