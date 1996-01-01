"Подряд" привел National Geographic

Главной телевизионной премьерой 2006 г. в России и во Владивостоке в частности можно, несомненно, назвать появление авторской русскоязычной версии телеканала National Geographic Channel International (NGCI).

В сотрудничестве с Национальным географическим обществом США, он является сегодня одним из самых рейтинговых мировых коммерческих документальных телеканалов. Программы и фильмы под брендом National Geographic Channel не раз становились лауреатами премий "Эмми" и "Оскар".

Так же как и одноименный журнал, National Geographic отличает высочайший профессионализм его авторов и концепция, основанная на просвещении через развлечение. Его аудитория - люди всех возрастов, ищущие пищу для ума. "Расследование на месте катастрофы", "Суперсооружения", "Секреты Библии", "Потрясения земли", "География гена", "Морские охотники" - вот лишь немногие передачи из программной сетки канала.

На сегодняшний день National Geographic Channel смотрят более 265 семей в 163-х странах на 27 языках. Во Владивостоке его транслирует компания кабельного телевидения "Подряд".

Телефоны компании "Подряд": (4232)30-01-56 и 45-99-00.