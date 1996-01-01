В Паттайю - в новой шубе

До новогодних праздников осталось меньше двух месяцев. Что подарить близким? Куда отправиться отдохнуть на недельные выходные? Где взять средства на первое и кто профинансирует второе? Эти вопросы по мере приближения 31 декабря все чаще приходят на ум многим из нас. Один из способов, как можно решить проблему нехватки денежных средств, - взять кредит на неотложные нужды или на приобретение товаров длительного пользования. Один из банков, где такие кредиты предлагают, - Далькомбанк.

"С 1 ноября у нас действуют сниженные ставки по кредитам на неотложные нужды и на товары длительного пользования, - говорит Дарья АБДУЛКИНА, начальник отдела перспективных проектов Далькомбанка. - Теперь в нашем банке можно получить кредиты по ставкам от 19-20% годовых. При этом мы больше не страхуем жизнь и здоровье заемщиков, если выдаем кредиты до 50 тыс. руб. И, как прежде, не требуем справки о доходах при оформлении кредитов до 100 тыс. руб. для владельцев карт "Золотая Корона" и до 30 тыс. руб. для остальных граждан ".

Еще одно новшество - с ноября клиенты Далькомбанка самостоятельно определяют срок кредита и, соответственно, устанавливают сумму ежемесячного платежа. Исходя из справки о доходах, кредитный эксперт банка рассчитывает предельную сумму займа для физического лица и срок кредитования (максимальный срок продлен до 5 лет). Однако, имея неучтенные доходы, заемщик может попросить банк скорректировать платежи. Например, частное лицо хочет взять заем на 200 тыс. руб. По расчетам банка, основанным на данных справки о доходах, ежемесячно ему придется платить 5 тыс. руб., а кредит будет оформлен на 5 лет. В случае, если заемщик говорит, что может гасить не 5 тыс., а 7 тыс. руб. ежемесячно, график платежей ему скорректируют, пересчитав кредит на 3 года.

"У нас много случаев, когда клиенты гасят кредиты досрочно, - указывает на причины нововведения Дарья Абдулкина. - Часто мы платежи рассчитываем на год, а заемщик всю сумму за три-шесть месяцев выплачивает, т.к. имеет дополнительный источник дохода. В результате наши финансовые прогнозы по движению денежных средств оказываются ошибочными. Чтобы избежать этого, мы предлагаем теперь заемщикам самостоятельно определять сроки кредитования и корректируем рассчитанный нами срок в меньшую сторону". "В любом случае, быстро гасить кредит клиентам выгодно - меньше платить приходится, - продолжает Дарья Абдулкина. - Кроме того, можно раньше взять повторный кредит. Тем более, что при повторном обращении мы кредитуем под меньшие проценты. Те наши клиенты, которые не имеют просрочек по платежам, обращаясь к нам за кредитом во второй, третий, пятый раз, в итоге набирают максимально возможную скидку 3%, и в дальнейшем не под 19-20% берут кредиты , а под 16-17%".

Другое ноябрьское изменение в условиях кредитования Далькомбанка - минимальный возраст заемщика увеличен с 18 лет до 21 года. "В 18 лет мало кто зарабатывает себе на жизнь, - комментирует новое требование банка Дарья Абдулкина. - Отсюда сложности - кредит берет ребенок, гасить приходится родителям". Верхняя возрастная граница по рассматриваемым программам кредитования - 60 лет.

Упомянув про возраст заемщиков, Дарья Абдулкина подчеркивает: "Сегодня в Далькомбанке действует эксклюзивное предложение - кредиты для пенсионеров". Неработающие пенсионеры могут получить денежные средства под 22% годовых на сумму до 15 тыс. руб., работающие - до 30 тыс. руб. "Никаких дополнительных комиссий мы, кредитуя пенсионеров, не взимаем, обеспечения не требуем. Единственное, что делаем - страхуем их жизнь," - говорит она. Кредиты, о которых идет речь, выдаются пожилым людям, возраст которых на момент погашения займа не превышает 65 лет.

Досье С момента запуска программы потребительского кредитования в 2003 году в Далькомбанке было выдано 45600 кредитов на общую сумму около 3 млрд руб. Доля кредитов на неотложные нужды в портфеле потребительских кредитов банка составляет сейчас 84%, а кредитов на приобретение товаров длительного пользования - 7%. Средний размер кредита по названным программам - около 40000 руб. Средний срок - 1,5 года.

Кредиты на неотложные нужды и на приобретение товаров длительного пользования выдаются во всех офисах Далькомбанка, в том числе в головном. Кроме отделений Далькомбанка, кредиты на приобретение товаров длительного пользования оформляются также в магазинах "НК-Сити", "Контур будущего" (Хабаровск), торговом центре "Силин двор", сети магазинов "Стинол" (Комсомольск-на-Амуре).

"Если вы решили подарить своим детям компьютер, тогда вам стоит оформить кредит на приобретение товаров длительного пользования, - советует Дарья Абдулкина, отвечая на вопрос, какой кредит лучше взять, выбирая новогодний подарок. - По таким кредитам мы имеем гарантию целевого использования и обеспечение, соответственно, предлагаем ставку ниже, чем по кредитам на неотложные нужды. Что касается скорости оформления кредита, то, если вы покупаете товар в одном из тех магазинов, где работают наши кредитные эксперты, решение о выдаче вам денежных средств принимается в течение получаса, и покупку вы можете забрать в тот же день". Дополнительное преимущество - кредит, оформленный в магазине, обходится клиентам Далькомбанка на один процент дешевле, чем кредит, оформленный в банке. К товарам длительного пользования, как уточнила Дарья Абдулкина, помимо компьютерной техники относятся бытовые приборы, мебель, спортивное оборудование и т.п. Чтобы купить на заемные средства новую шубу или приобрести путевку, например, в Паттайю на Новый год, нужно оформить кредит на неотложные нужды.

Как было отмечено ранее, в Далькомбанке предусмотрены льготные условия кредитования для участников зарплатных проектов - держателей карт "Золотая Корона". Но не только для них. Владельцы вклада "Элитный" также имеют возможность взять нецелевой кредит под более низкие проценты. "Тех, кто доверяет нам значительные объемы денежных средств, мы кредитуем на сумму в пределах вклада на льготных условиях. То есть под 20% годовых на срок до года, и до 100 тыс. руб. без обеспечения", - отмечает Дарья Абдулкина.

И последнее. Новый год бывает только раз в году, и если вам хочется сделать подарки и себе, и близким, стоит иметь в виду, что в Далькомбанке можно взять несколько кредитов одновременно. "Рассчитав общую платежеспособность, - говорит Дарья Абдулкина, - мы готовы предоставить клиенту несколько займов в пределах максимально возможной для него суммы кредитования. То же самое относится и к тем, кто имеет непогашенный срочный кредит в другом банке. Если при расчете мы получаем, что заемщику можно выдать 200 тыс. руб., то, зная, что где-то он уже взял 50 тыс. руб., мы прокредитуем его на разницу в 150 тыс. руб.".