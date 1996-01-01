Построй свое общение

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Абоненты "МегаФона" могут звонить по льготным тарифам всегда, когда это им необходимо. При этом не нужно менять тарифный план, достаточно просто включить подходящую опцию.
Создать тариф самостоятельно теперь может каждый абонент мобильной сети "МегаФон". Зачем ждать, пока на рынке появится такой тарифный план, который подходит именно вам, когда его легко построить своими руками. О нововведении компании ОАО "МегаФон" рассказала заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ЗАО "Мобиком-Хабаровск" Екатерина КОСИЦЫНА на пресс-конференции в Хабаровске 3 октября.
Кстати, идея так называемого персонального "тюнинга" была реализована в дальневосточном "МегаФоне" еще в 2004 году. Именно тогда был создан тарифный план "Конструктор", и абоненты Хабаровска, Приморья, Еврейской автономной области и Сахалина смогли почувствовать на себе, что такое подключение необходимого пакета услуг на основе базового тарифа. "Идея тарифного плана схожа с многими существующими сегодня предложениями российских мобильных операторов, - рассказала Екатерина Косицына. - То есть можно сказать, что еще два года назад "МегаФон" предвосхитил развитие одного из направлений маркетинговых решений на рынке сотовой связи".
Новые тарифные опции "Счастливые часы", "Своя сеть" и "Соседи" позволяют снизить до минимума стоимость тех звонков, которые абоненты делают особенно часто или в определенное время суток. "Своя сеть" предполагает льготную тарификацию звонков на номера сети "МегаФон - Дальний Восток", "Соседи" - льготную тарификацию на номера других мобильных операторов в домашнем регионе, а "Счастливые часы" - льготную тарификацию всех местных и мобильных звонков в определенное время суток. Любая опция снижает вдвое стоимость звонков в выбранном направлении. Еще одна новинка - только для дальневосточных абонентов - опция "Окно в мир" - позволяет выгодно звонить в страны Юго-Восточной Азии. (Звонки в Китай, Корею, Монголию по 5 руб., в Японию по 10 руб. за минуту).
Маркетинговое решение "МегаФона" выгодно отличается от других существующих на рынке тем, что опции легко включаются и не имеют ограничения по сроку действия. Таким образом, абоненты получают свободу в конструировании своего собственного, наиболее выгодного тарифного плана из тех элементов, которые они выбирают самостоятельно. В сети "МегаФон - Дальний Восток" новые тарифные опции доступны абонентам, выбравшим популярные тарифные планы "Мобильный" и "Единый". Подключить понравившуюся опцию легко - по телефону 0550 (далее следовать инструкциям системы), с помощью коротких USSD-запросов или через систему самообслуживания "Сервис-Гид".
"Если есть какие-то сложности в выборе опций, специалисты нашей абонентской службы всегда подскажут, что походит именно вам", - подчеркнула Екатерина Косицына. По ее словам, персональным "тюнингом", согласно подсчетам компании, заинтересуется 30-40% активных абонентов "МегаФона".
ДосьеЗАО "Мобиком-Хабаровск", 100%-ное дочернее предприятие ОАО "МегаФон", ввело в коммерческую эксплуатацию сеть "МегаФон - Дальний Восток", открыв свои первые центры обслуживания абонентов в Хабаровске и Владивостоке более двух лет назад. Сегодня абонентами ЗАО "Мобиком-Хабаровск" являются более 1 400 тыс. человек в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской АО, Сахалинской, Амурской, Магаданской и Камчатской областях, Республике Саха (Якутия), Агинском-Бурятском АО, Читинской области и Республике Бурятия. До конца года к общероссийской сети "МегаФон" присоединятся Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО.
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