Оригинальная идея и высокая доходность

"Мы хотим донести до населения информацию о новых возможностях управления собственным капиталом", - назвала причину приезда в Хабаровск генеральный директор управляющей компании Банка Москвы Елена КАСЬЯНОВА. "А мы готовы принять всех желающих, проконсультировать и дать возможность вложить деньги в паевые инвестиционные фонды Банка Москвы", - добавил заместитель директора Хабаровского филиала Банка Москвы Геннадий ФЕСИК. На прошлой неделе хабаровским журналистам рассказали о ПИФах.

"В абсолютном выражении российский рынок коллективных инвестиций пока очень мал, - признался начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл ТРЕМАСОВ. - Согласно исследованиям только 250 тыс. граждан России являются пайщиками. Это менее 0,2% российского населения. Для сравнения: в США 2/3 домохозяйств владеют акциями компаний. Но это неудивительно - в Америке фондовый рынок существует уже 200 лет. И в развитых странах диверсификация собственных средств - норма. Часть денег люди хранят на депозитах в банках, часть - в инструментах фондового рынка".

Досье По мнению специалистов, России предстоит пройти тот же путь. В настоящий момент общие чистые активы ПИФов составляют 108,9 млрд руб. (открытых и интервальных фондов), в то время как на депозитах граждане хранят более 3 трлн руб. Однако темпы прироста объемов средств, размещенных в ПИФах, выше. За весь прошлый год чистый приток денежных средств в ПИФы составил 8,7 млрд руб., а за первую половину этого года - 30 млрд руб. и, по прогнозам аналитиков, к концу года достигнет 50 млрд руб. Стремительный рост рынка в 2006 году специалисты связывают с тем, что ставки по депозитам в банках снижаются, иностранная валюта обесценивается, а фондовый рынок в 2005 году очень серьезно вырос -по индексу РТС - на 83% .

На сегодня в управлении УК Банка Москвы находятся 9 ПИФов: 6 фондов акций, 2 фонда смешанных инвестиций, а также один фонд облигаций. На вопрос, почему УК Банка Москвы предлагает так много фондов, Кирилл Тремасов ответил, что каждому из этих фондов свойственно свое соотношение риск/доходность. "Чем выше риск, тем выше доходность, - сказал он. - Однако одни граждане готовы рисковать, другие - нет. Одни выбирают менее рискованные фонды, другие - более рискованные и более доходные. Мы предлагаем и те и другие".

Каждый найдет то, что желает

В основе большинства ПИФов УК Банка Москвы - оригинальная инвестиционная идея. "Один из наших самых популярных фондов - фонд "Красная площадь - акции компаний с государственным участием", - рассказывает Кирилл Тремасов. - Его активы составляют сегодня 1,2 млрд руб. Он входит в списки самых популярных фондов России. А все дело в том, что мы первыми предложили гражданам инвестировать деньги преимущественно в акции госкомпаний, которые многим инвесторам представляются наиболее надежными. Этим летом УК Банка Москвы расширила линейку инвестиционных продуктов за счет создания отраслевых фондов акций. "Мы предложили гражданам инвестировать в конкретную отрасль, - поясняет Кирилл Тремасов. - Создали три отраслевых фонда: "Замоскворечье - Российская энергетика", "Триумфальная площадь - Российская нефть", "Останкино - Российская связь". Эти фонды еще более рискованные, чем фонды акций, но при удачном выборе позволяют заработать существенно больше того, что в среднем дает рынок. Так, за последние три месяца рынок акций вырос на 17% по индексу РТС, а "Останкино" - на 30%".

Со слов Елены Касьяновой, сегодня практически все фонды УК Банка Москвы находятся в верхних строчках рейтингов ПИФов по доходности. "В развитии продуктовой линейки мы следуем за пожеланиями клиентов, - подчеркнула генеральный директор УК Банка Москвы, - т. е. узнаем, что интересует наших клиентов, потом оцениваем, готовы ли мы создать тот или иной продукт, и создаем его. Так, в этом году в рамках road show были на Кузбассе. Жители Кемерово и Новокузнецка выразили желание инвестировать в акции металлургических и горнодобывающих компаний. В октябре будет создан фонд таких акций".

Досье Минимальная сумма первоначального взноса в ПИФы УК Банка Москвы не установлена, за исключением трех отраслевых фондов, где она составляет 1000 руб. Купить, продать, обменять паи фондов можно по всей России в любом из отделений Банка Москвы. По итогам первого полугодия 2006 года УК Банка Москвы по объему привлеченных средств заняла второе место в рейтинге управляющих компаний России. Пайщики доверили компании 2,4 млрд руб. за первые полгода. Таким образом активы УК к 15 сентября достигли 5,2 млрд руб.

Доходность выше, чем по депозитам

Высокую доходность акций в будущем никто из профессионалов никогда не гарантирует. "Рынок акций в прошлом году вырос на 83%, но это несколько аномальный рост, - комментирует Кирилл Тремасов. - С одной стороны, 2004 год был потерян для инвесторов, потому что, ожидая окончания "дела ЮКОСа", многие из них заняли выжидательную позицию. Во-вторых, благоприятно на индексе сказался рост цен на нефть ("черное золото" подорожало в два раза). Однако в долгосрочной перспективе такого роста не будет".

По мнению аналитиков УК Банка Москвы, нормальная доходность фондов акций при тех условиях, в которых сегодня функционирует российская экономика, - 25-30% годовых. Этот показатель зависит от темпов роста экономики (сейчас она растет на 7% в год). И от темпов инфляции - 15-20% в год (чем больше инфляция, тем больше номинальные показатели доходности). По фондам смешанных инвестиций доходность несколько меньше -15-20% в год, потому что в этом случае деньги вкладываются как в акции, так и в облигации, а доходность облигаций сопоставима со ставками по депозитам.

Досье Хабаровский филиал Банка Москвы имеет два агентских пункта по приему заявок на приобретение и продажу ПИФов - офис на ул. Калинина, 83а в Хабаровске и на ул. Комсомольской, 68 в Комсомольске-на-Амуре. Процедура по покупке пая занимает не более 15 минут. Любое физическое лицо может прийти в офис банка и оформить заявку на приобретение паев. Клиент сам выбирает ПИФ, куда он собирается вложить деньги, и сумму, которую готов разместить. В тот же день банк перечисляет деньги на счет управляющей компании, и по стоимости пая на конец дня определяется количество паев, которые приобрел клиент. Через два-три дня приходит выписка из депозитария, где указывается, собственником какого количества паев, является гражданин, по какой цене и на какую дату он их приобрел с учетом надбавки в соответствии с "Правилами фонда". Для того чтобы продать или обменять паи необходимо снова прийти в банк и написать заявку. В течение недели после этого денежные средства поступают на счет клиента.

"Допустим, расчетная стоимость пая составляет 2000 руб., - приводит пример Елена Касьянова. - Клиент принес в банк 1000 руб. Значит, он становится владельцем 0,49261 пая (с учетом надбавки к цене пая), что фиксируется в выписке, которую он получает в банке. Если фонд открытый, то каждый день УК считает стоимость пая, которая зависит от ситуации на фондовом рынке. Если сегодня стоимость пая была 2000 руб., а завтра стала 2300 руб., то доход, который получит клиент, составит 300 руб. (за вычетом скидок/надбавок и подоходного налога в 13%, который удерживает УК как налоговый агент). Чтобы его получить, пай надо продать ".

15% зарплаты частями

Базовых законов инвестирования в ПИФы, со слов банкиров, два: надо инвестировать на длительный срок и только часть своего капитала. "Никто не может сказать достоверно, что будет с фондовым рынком через неделю. Вероятность такого прогноза всегда равна 50%. Но с высокой вероятностью можно дать прогноз, что через год российский рынок акций будет стоить дороже, чем сейчас", - утверждает Кирилл Тремасов.

"Фондовый рынок волатилен, т. е. подвержен колебаниям, в том числе вниз. Причем даже при восходящем долгосрочном тренде они могут быть значительны, поэтому лучше всего инвестировать минимум на один год", - дает совет Елена Касьянова. При этом не менее 50% собственных средств она рекомендует держать на банковском депозите.

Инвестиционная стратегия зависит от склонности конкретного человека к риску. "Каждый человек сам для себя выбирает оптимальное соотношение риск/доходность, - продолжает тему Кирилл Тремасов. - Я считаю, что начинающему инвестору не стоит вкладывать в паи ПИФов более 15% своего ежемесячного заработка. Есть маркетинговые исследования, которые доказывают, что обычно человек не знает, куда тратит до 15% своей зарплаты. Вот эти 15% и стоит разместить на фондовом рынке. А так как рынок акций действительно колеблется в довольно широких пределах, то лучшая стратегия для новичка - покупать паи на фиксированную сумму через определенные промежутки времени. Например, раз в месяц. В этом случае он будет застрахован от серьезных потерь при резком обвале индекса. Точно также надо и выходить. Вот, например, сегодня рынок вырос, вы зафиксировали часть прибыли, завтра он еще подрос, вы еще раз зафиксировали прибыль. Такой стратегии придерживаются и профессионалы".

Что касается предпочтений, то те, кто готов рискнуть, выбирают фонды акций. "Сегодня мы предлагаем шесть фондов акций. Если брать отраслевые, то мне нравится фонд электроэнергетики", - признается Кирилл Темасов и объясняет почему: "В стране идет реформа энергетики. Уже в конце года ожидается приватизация генерирующих активов, и я думаю, что это повысит интерес инвесторов к акциям энергетических компаний". В то же время один из его любимых фондов - "Биржевая площадь - Индекс ММВБ". "Он хорош тем, что, вкладывая свои деньги туда, вы застрахованы от шибки УК. Портфель формируется из акций, которые есть в индексе ММВБ. И если вас устраивает доходность рынка, то это идеальный вариант для вас".

Для тех, кто стоит перед выбором - вкладывать деньги в недвижимость или фондовый рынок, московские аналитики советуют проанализировать текущую ситуацию. "Последние год-два доходность этих сегментов действительно была соизмеримой, - подтверждает Кирилл Тремасов. - Недвижимость дорожала также сильно, как росли акции российских компаний. Однако недвижимость менее ликвидна, чем паи ПИФов. Инвестируя в нее, нельзя изъять деньги по первому желанию. Кроме того, на длительных интервалах недвижимость менее доходна, чем акции". Помимо этого, как заметил заместитель директора Хабаровского филиала Геннадий Фесик, первоначальный вступительный взнос в недвижимость больше, чем в ПИФы: "Здесь можно вложить и 100 руб., а там нет".

А ПИФы УК Банка Москвы привлекательны еще и потому, что существуют совместные банковские продукты компании и банка, в частности кредитование под залог паев. "Мы можем предоставить кредит на сумму до 75% от цены пая по ставке от 14% годовых в рублях", - рассказывает Геннадий Фесик. "Человек купил пай, а ему вдруг потребовались деньги, - приводит он пример. - А рынок растет или наоборот упал - в этом случае можно прийти к нам, взять кредит под залог паев. И продолжать радоваться росту стоимости паев или ждать, когда это произойдет. Единственное - в этом случае нельзя продать пай, пока не будет погашен кредит". "Наличие таких инструментов - это преимущество управляющей компании, которая принадлежит банку, - подвела итог встрече Елена Касьянова.