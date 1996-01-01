Lexmark совершенствуется в новом сезоне!

Вы удивитесь, но согласно официальным исследованиям, самым распечатываемым из Интернета актером является Джордж КЛУНИ! Причем даже у молодых женщин и девушек его основной конкурент - распиаренный красавчик Брэд ПИТ - распечатан на принтерах в три (!) раза меньше!

Но все же собственно процесс распечатывания из Интернета не так популярен у пользователей. Причины этому очевидны: кроме "нужной" информации или картинки распечатываются лишние поля, обрезаются слова или знаки, вместе со всем распечатываются рекламные объявления и проч. Чтобы облегчить задачу пе- чати из Интернета, Lexmark разработала специальное ПО Lexmark Web Toolbar, которое входит в комплект к печатающим устройствам Lexmark Х2470 и Lexmark Х3470: всего несколькими щелчками мыши можно выбрать на Web-сайтах то, что требуется распечатать, исключив рекламу и другие нежелательные элементы. Lexmark Web Toolbar также позволяет регулировать размер фотографий и выбирать качество печати (нормальное или черновое).

Естественно, это не единственное достоинство новых моделей Lexmark.

Большим набором функций и более высокой "скорострельностью" (17/17 стр./мин) обладает МФУ Lexmark X2470, пришедшее на смену изделию X2350 (15/15 стр./мин). Оно может печатать фотографии, которые поступают как с ПК, так и непосредственно с цифровых камер, поддерживающих интерфейс PictBridge. Еще больше возможностей "автономной работы" у МФУ Lexmark X3470 (17/17 стр./мин), заменившего аппарат X3350 (22/15 стр./мин): помимо прочего оно "умеет" читать карты флэш-памяти наиболее популярных форматов. Устройство также позволяет распечатывать так называемую индексную страницу (небольшие эскизные изображения всех фотографий, имеющихся на носителе данных), с помощью которой легко выбрать объекты для печати.

Оба устройства (X2470 и X3470) подразумевают использование только одного картриджа, что, как утверждается представителями компании, обеспечивает простоту эксплуатации и уменьшает хлопоты, связанные с приобретением расходных материалов различных наименований. И, конечно, как традиционные многофункциональные устройства Lexmark, и тот, и другой аппараты заключают в своем одном компактном корпусе целый арсенал периферийной офисной техники: принтер, сканер, копир и факс.

Кстати, лично оценить качество и прицениться к приятной стоимости Lexmark Х2470 и Х3470 можно во владивостокских компьютерных магазинах.

Например, в компаниях "ДНС" (тел. (4232) 300-454), "IPS-компьютеры" (тел. 300-077), "Позитроника" (тел. 302-230), "А11" (тел. 205-020), "Канцелярская крыса" (тел. 433-777), "СтандАрт" (тел. 458-569), "Технологии Тысячелетия" (тел. 300-640), "Техновек" (тел. 446-666), "Зеленый Остров" (тел. 645-645), "Компьютерный Город" (тел.457-865).