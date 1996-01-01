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Хиты VERARDO в "Милленниуме"
Очередное обновление шоу-румов владивостокского мебельного салона "Милленниум" вызвало приезд высоких итальянских гостей. Экспорт-менеджер VERARDO Андреа ДИАНА и глава российского представительства фабрики Ренато ПАДОВАНИ лично представили новые модели марки, блиставшие весной на знаменитой миланской выставке: стильный кронос, роскошный гардероб и обновленную версию кровати Toska - бестселлера фабрики.
Уникальные навесные стеновые панели кронос - эксклюзивная разработка дизайнера Эннио АРОЗИО - прекрасное решение любого интерьера. И дело даже не в потрясающе эффектном сочетании шоколадного тика и черного лака. Кронос прочно крепится на любую стену, выдерживает большое количество техники и очень удобен в эксплуатации: дверцы шкафчиков и ящиков открываются легким нажатием пальца, а автоматический довод обеспечивает их бесшумное и плавное закрытие.
Другая новинка VERARDO - роскошный шкаф для спальни: не просто грамотно устроенное место для хранения вещей, а весьма достойная часть интерьера. Его огромные створки выполнены из дымчатого стекла, обладающего зеркальными свойствами и невероятно выразительного при включении подсветки. А внутреннее устройство гардероба проектируется исключительно по желанию клиента.
Изящная кровать Toska украсит любую спальню. Мягкий свет изголовья и стильных прикроватных тумб придает спальне особенный шарм и чувственность. А черное лаковое покрытие ее соблазнительного "силуэта" усиливает ощущение элегантности и, как ни странно, легкости.
Кстати, глянцевые лакированные поверхности безупречного качества - визитная карточка фабрики. Используя сверхсложную технологию нанесения лака, она улучшает эксплуатационные характеристики мебели. Кроме того, VERARDO предлагает 71 вариант цвета и отделки, 15 стандартных модулей и 20 вариантов дверей для шкафов, 412 аксессуаров для начинки шкафов и 3315 вариантов комбинирования спальных гарнитуров... А потому, даже приобретая одинаковые модели кроватей или шкафов, покупатели всегда получают неповторимые предметы интерьера.
"Милленниум" первым в России представил новую коллекцию VERARDO, и мы с удовольствием приехали в ваш город снова, - сказал Андреа Диана. - Нам очень приятно, что продукция фабрики пользуется большим успехом у владивостокцев. В этом, безусловно, заслуга директора салона Эльвиры БЕЛОВОЙ и ее коллектива. Они отлично чувствуют нашу мебель и очень грамотно ее представляют".
"Несмотря на то, что 90% экспортируемой фабрикой продукции идет в Европу и США, а на долю России приходится столько же, сколько покупает у нас северная Италия, у нашего сотрудничества хорошие перспективы: объем российских продаж ежегодно увеличивается на 8-9%, - добавил Ренато Падовани. - На Дальнем Востоке нашим официальным представителем является салон "Милленниум". Особо хотелось бы отметить профессионализм его дизайнеров, представляющих просто фантастические проекты с нашей мебелью. И пусть порой это ставит в затруднительное положение технологов фабрики. С такими креативными специалистами очень интересно работать!".
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