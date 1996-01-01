Анатолий Чубайс строит будущее

Либерал, демократ, рыночник до мозга костей. Таков стереотип главы РАО "ЕЭС России" Анатолия ЧУБАЙСА. Ура-патриот, русофил, консерватор - эти слова приходят на ум, когда мы говорим об Александре ПРОХАНОВЕ. Соответственно под стать ему и редактируемая им газета "Завтра". Тем не менее, то что раньше представлялось нелогичным, да и, откровенно говоря, невозможным, свершилось. Анатолий Чубайс согласился на интервью прохановской газете. Мы считаем, что разговор двух известных (по-своему) людей будет интересен и читателям "ЗР".

А.П. - Я просил бы вас кратко еще раз рассказать, в чем суть вашего либерального имперского проекта?

А.Ч. - Россия может и должна поддерживать русскую культуру за своими пределами. К сожалению, этот тезис слабо реализуется на практике. Он должен быть реализован на государственном уровне по всему периметру наших границ, от Казахстана до Прибалтики. Это огромная сфера государственной деятельности, прямая функция государства. Кроме этого, необходима поддержка государством российского бизнеса за рубежами страны. Почти любой сколько-нибудь серьезный бизнес-проект за рубежом страны, который продвигает российский бизнес, заведомо должен быть поддержан государством. Такой подход рождается, но медленно, трудно, что видно по нашим реальным действиям и реальным результатам.

И еще одна составляющая либеральной империи - активная поддержка свободы, прав человека. Либеральная империя должна не на штыках держаться, а на привлекательности России, на образе нашей страны, нашего государства, как источника справедливости, защиты. Империя - это не только и даже не столько зона интересов, сколько зона ответственности. В моем понимании Россия станет либеральной империей тогда, когда в соседних, в исторически связанных с нами странах люди будут уверены в том, что мы хотим, чтобы они были свободны, что произвол и жестокость по отношению к ним мы осуждаем. И что мы будем предпринимать все законные меры для того, чтобы их права и свободы были должным образом обеспечены. И в этом, я думаю, миссия нашей великой страны по отношению к ее соседям.

А вот чего категорически быть не должно, так это того, что хоть как-то нарушает или ставит под сомнение государственный суверенитет наших соседей.

Я считаю, что экспансия для нас жизненно необходима. Но только внутри страны. Мы обладаем такими колоссальными, но абсолютно неорганизованными, неосвоенными, неиспользуемыми пространствами, которыми не обладает никакая другая страна в мире. И их обустройство, внутренняя экспансия - вот, на мой взгляд, глобальная задача для нашей страны примерно лет на сто вперед. Необходимо массовое приглашение в Россию русских, живущих за пределами нашей страны.

- Не могли бы вы - пусть очень кратко - описать образ страны, в которую Россия сложится, скажем, к 2020 г.?

- Думаю, для того, чтобы заглянуть в год две тысячи двадцатый, надо для начала по-настоящему понять то, что было сделано в стране за последние пятнадцать лет, и то, что происходит в стране сейчас. Если совсем коротко, то сейчас, на мой взгляд, российский капитализм завершает первый и, наверное, самый сложный этап своей жизни. Это был этап его создания и становления. Сегодня он создан и укореняется.

Все то, что должно было отмереть, - уже умерло, а та основа, которая необходима для новой жизни экономики, - уже создана. Эра первоначального накопления завершилась, "малиновые пиджаки" вышли из моды. Что будет дальше? Если вы хотите услышать одно слово, которое вбирает в себя суть всего того, что будет делать российский капитализм дальше, - то это слово: р-а-з-в-и-т-и-е. Российский капитализм будет строить и развивать новые технологии, которых в стране никогда не было, он будет на самом современном технологическим уровне создавать целые отрасли, в которых у нас есть конкурентные преимущества. Он будет инвестировать и осваивать наши регионы, в которых никогда по-настоящему не развивалась экономика. Это будут делать и так называемые олигархи, и средний бизнес, и начинающие - не скупать и захватывать, а производить и развивать.

Расскажу на примере о нашей компании. Последние полгода - сказать "год" будет неправильно - последние полгода РАО ЕЭС вкатывается в новую стадию своего существования, о которой раньше страшно было даже мечтать. Разработанная и утвержденная нами на днях инвестиционная программа - крупнейшая среди всех российских компаний, включая Газпром.

Если пытаться делать прогноз - что такое Россия в 2020 г., то я не готов дать настоящий, адекватный масштабу заданного вопроса. Разве что отдельные мысли. А они таковы. Во-первых, мне кажется, что нынешний "исламский экстремизм" - начиная с Чечни и кончая 11 сентября - это процесс такой глубины залегания и такой длительности, что он точно и на двадцать лет, и на пятьдесят лет вперед. Здесь заключены колоссальные риски именно для нашей страны. Но, с другой стороны, как мне кажется, в этом внешнем агрессивном векторе, который сегодня задан совершенно определенно на десятилетия, лежит тенденция сближения России с Западом. Нам неизбежно придется делать стратегический выбор и оказаться вместе с цивилизованным миром, а не отдельно от него.

- Накоплены большие средства у государства, благоприятная ситуация на самых разных рынках, общество требует "развития". Казалось бы, исходные позиции для стратегического рывка налицо. Но до сих пор за эти годы никто не сформулировал "Проект Развития". Где этот "Проект Развития"? Почему его нет у России?

- Знаете, может быть, я подробнее отвечу про ситуацию в энергетике и от нее попробую перейти к проблеме в целом. Несколько болезненных для нас замечаний.

Во-первых, мы эту проблематику разглядели и осознали гораздо позже, чем могли бы, чем было надо. Это наша ошибка. Руководство РАО ЕЭС теперь оказалось в довольно злой и иронической ситуации. Ведь мы еще в 1999-2001 гг. везде ходили и говорили: "Дорогие друзья, вот посмотрите: это - кривая роста спроса на электроэнергию по стране, а это - кривая располагаемых мощностей по производству. Они вот-вот пересекутся, и у нас будет дефицит энергии". Но нас в конце концов услышали, и мы двинулись в сторону глобальной реформы всего электроэнергетического сектора. На первую стадию, от осознания проблемы до убеждения в этом политического руководства страны, ушло месяцев шесть. Теперь начинается следующая стадия - действие. Осуществив до конца наши реформы, доведя их до логического результата, уже в будущем 2007 г. мы получим колоссальные финансовые ресурсы, о которых раньше мечтать не могли. Конкретно по будущему году - точно будет более $10 млрд прямых инвестиций. Я понимаю, как, какими механизмами и с каких рынков их привлеку. Эти деньги нужно эффективно потратить, а для этого нужно точно знать, что необходимо сделать в российской энергетике. И сегодня мы уже можем сказать, какие электростанции, где и на каком топливе должны быть построены, какие линии электропередачи должны быть синхронно с ними введены, чтобы обеспечить выдачу их мощности. Такое понимание есть. Эти миллиарды должны пойти - в российское энергомашиностроение, в российскую электротехническую промышленность. А это - колоссальные комплексы.

Дальше - российский энергостроительный комплекс. Это - тоже целая отрасль, колоссального объема, с десятками тысяч рабочих мест. Дальше - собственная научно-проектная база. Мы должны построить отрасль на качественно новом технологическом уровне. Была тяжелейшая задача: убрать из энергетики неплатежи, убрать "черные расчеты", "откаты", создать прозрачность в наших энергокомпаниях. Мы расчистили все это. Но сегодня все существенно сложнее.

- Все, что вы мне сейчас рассказали, касается все-таки исключительно вашей корпорации. А за пределами того прорыва, который вы планируете, существует страна, снова, как двадцать лет назад, стоящая на распутье.

- Страна и будет складываться из таких проектов. Остановившаяся наука, о которой вы говорите, для своего запуска требует спроса. Этот спрос мы в своей отрасли как раз и создаем. Только для этого потребовались годы и годы работы.

Когда я говорю о строительстве новых технологических укладов - в газовой энергетике, в угольной энергетике, в гидроэнергетике, в коммуникационных устройствах, в электросетях, - эти новые технологические уклады, они все появятся из частных денег, которые будут вложены в энергетику. Интерес инвесторов колоссальный, и я как финансист просто уверен: они придут в отрасль со своими миллионами. Так вот, посмотрите - не страна, а всего лишь одна из многочисленных отраслей нашей российской экономики. Начали в 98-м, а сейчас на дворе 2006-й. Но остались всего год-два - и все это будет в "железе", уверяю вас.

А теперь - страна по отношению к отрасли. Знаете, сейчас очень популярна такая пиаровская концепция, что в 90-е был развал, а сейчас идет созидание. Если отбросить эмоции и хоть чуть-чуть серьезно начать разбираться, что такое Россия, то станет ясно, что все, ныне происходящее, не может не быть результатом того, что делалось в 90-е. Путин опирается на ЕЛЬЦИНА и вырастает из него, вне всякого сомнения. Это так и в глобальном смысле, и в абсолютной конкретике. В том числе и в сфере под названием "приватизация", при всех допущенных ошибках.

Кстати, именно в этом смысле я считаю, что в сравнении с 90-ми коренных изменений нет. Частная собственность существует, рыночная экономика существует. Вся сегодняшняя Россия стоит на этой конструкции, начиная с Конституции и законодательных корней, о которых я уже сказал, и заканчивая просто психологией человека.

Наличием класса предпринимателей, который в стране существует и развивается. И все эти проценты роста, которые у нас есть, начиная от роста ВВП и кончая ростом зарплаты. А что, собственно, растет? Растут приватизированные предприятия, те, у которых есть хозяин.

Новым огосударствленнным бизнесам еще надо будет показать такой рост - чего, уверен, они и не смогут сделать.

Все, что вы сейчас начинаете видеть, - результат того набора действий, который и был осуществлен в 90-е. Это не некое загадочное отклонение от стратегии, а прямой результат того, что делалось. Да, тогда гибли целые отрасли. СССР стал банкротом в точном финансовом смысле слова. Производство, которое наполовину было военным и финансировалось из госбюджета, просто потеряло источники финансирования. Дальше у вас есть только одна стратегия. Первый шаг - попытаться минимизировать ущерб в процессе вот этих чудовищных и неизбежных трагедий для десятков миллионов людей.

Второй шаг - внутри трагедии пытаться выращивать то, из чего потом возникнет неожиданно удивляющее чудо. Но оно не неожиданное! Оно создавалось в девяносто втором году, когда отпускались цены, когда был создан первый государственный бюджет России. Оно создавалось тогда, когда в России была создана частная собственность, с законодательной базой, и, главное, с изменившимся сознанием сначала тысяч, потом сотен тысяч, а потом и миллионов людей, которые в это дело вошли, стали свою жизнь строить как хозяева, основываясь на частной собственности.

Это же один процесс! Давайте возьмем родную мне энергетику. Несколько тысяч турбин с генератором на одном валу на более чем четырехстах электростанциях. Каждая весом в тонны или десятки тонн. Бешено вращающихся со скоростью три тысячи оборотов в минуту по всей стране - от Сибири до Калининграда при температуре 530 градусов и давлении в 230 атмосфер и при этом работающих в едином технологическом комплексе. Отклонения возможны не более чем на пять сотых герца - то есть в пределах одной тысячной от заданной скорости вращения. Да еще прибавьте сюда несколько десятков миллионов потребителей, технологически включенных в этот комплекс. Да вспомним к тому же, что производит эта отрасль - тепло и свет, да и где все это происходит - в нашей северной стране! В таких системах ничто не может быть выше надежности.

Казалось бы - здесь-то уж точно нельзя допускать никакого рынка, никакого либерализма. Именно так долго считалось во всем мире - вплоть до начала 90-х годов прошлого века. А потом - первыми скандинавы, затем - Европа, далее - весь мир от Китая до Новой Зеландии и Казахстана - понял, что это не так! Современные высокотехнологичные компьютерные системы учета плюс такие же телекоммуникационные комплексы позволяют уйти от казавшейся незыблемой дилеммы - или рынок, или надежность, и вместо нее построить систему по принципу - надежность с помощью рынка и на его основе. Правда, в таком случае уровень требований к самому рынку возрастает невероятно. Само по себе "рынкостроение" превращается в интеллектуальный и менеджерский вызов, сопоставимый по сложности с авиастроением или ракетостроением.

Замечу в скобках, что современный развитый рынок немыслим без абсолютно жестких правил и такого же жесткого централизованного контроля и наказания за их неисполнение. И здесь роль государства безусловно является безальтернативной - что никогда и не отрицал ни один серьезный либерал.

Так вот, переходим к самому главному - зачем все это? Помните, я вам рассказывал про миллиарды долларов, которые создадут новый технологический уклад, - российскую энергетику XXI века? А ведь суть дела достаточно проста. Эти деньги придут от частных инвесторов. Они должны быть абсолютно уверены, что отрасль рыночная, правила рынка - самые современные, цена - рыночная, корпоративные правила - классические и прозрачные, а частная собственность надежно защищена. Выходит, результат получен исключительно на основе реформирования на классических либеральных принципах: частная собственность плюс цивилизованный рынок. Следите за событиями в энергетике - все произойдет в ближайшие два-три года.

- Кораблестроение будет восстановлено?

- Кораблестроение точно возрождается. По "Северной верфи" и "Балтийскому заводу" это совершенно очевидно. И прежде всего - военное кораблестроение возрождается, теперь уже не только экспорт, но и наши заказы пошли.

- Ракетостроение возродится?

- Абсолютно очевидно. Оно имеет перспективу за счет того, что мы пошли в международные пуски. Пуск стал товаром. Мы у себя запускаем западников, десятки миллионов долларов один пуск. Мы сделали уникальный проект "Sea Launch" - это технология, которая позволяет запускать и наши, и иностранные космические корабли в океане с платформы с идеальной географической точки, минимизирующей мощность и расход топлива ракеты. То есть мы нащупали нишу в рынке. Не в бюджете, а в живом рынке ракетостроители нащупали спрос, и поэтому эта отрасль будет развиваться на деньги рынка.

- Этот крохотный "птенчик развития", о котором мы сегодня говорили, - его замечают многие. Но он либо состоится, либо погибнет в борьбе каст, сословий, групп, корпораций. Как вы считаете, возможен ли некий "общественный договор" во имя этого "птенца развития"?

- Хочу разбить ответ на экономический срез и на мировоззренческий. Начну с первого. Я считаю, что этот "птенчик", о котором вы говорите, не умрет, потому что экономическое развитие уже есть и, что еще более важно, для него заложена единственно верная основа. Почему в энергетике есть развитие, почему электростанции строятся, почему будут подниматься машиностроение и легкая промышленность? Потому что есть спрос. Экономика выстроена так, что она ориентируется на спрос. Даже с помощью каких-то сверхъестественных способностей мы бы не сделали в энергетике, никаких бы замыслов не реализовали, если бы не было стартовой точки под названием "спрос".

Вот у нас прогноз баланса электроэнергии этого года - ожидалось 2% роста потребления электроэнергии. Прошло полгода - фактический рост потребления составил 5%. Это что означает? Это означает, что вся экономическая система сегодняшней России, выстроенная в 90-е, выстроена правильно. Она живая.

Если вдруг я захочу построить в четыре раза больше и потом рассказать, как я много чего и здорово построил, или я захочу нарастить объемы производства энергии не на 10%, а на 50% - ничего не получится! Просто потому, что мои действия заданы не моей ментальностью или моими амбициями, а потребителем, который скажет: "Так много мне не надо. За это я не заплачу". Это, может быть, и есть главное свойство экономики, построенной в 90-е и отличающее ее от советской - она способна перестраиваться под спрос, она всегда будет поворачиваться к нему лицом, она, собственно, существует ради спроса. Более сложные отрасли, типа нашей энергетики, тянут за собой смежные отрасли - энергомашиностроение, электротехнику и т.д. Теперь что касается другого среза - духовного, мировоззренческого. Вы знаете, когда я говорил про действия власти, которые не одобряю и считаю неправильными, - тем не менее я понимаю их логику. Когда мы говорим, что "власть зажала демократию", что у нас нет независимой прессы, нет независимой судебной системы - все это справедливо, все это так, и по этим поводам власти можно предъявить много претензий. Только другой стороной этого процесса является именно то, о чем вы сказали, - ослабление напряженности политических противостояний. Такой маневр для России спорен, но тактически у него есть серьезные аргументы в защиту. А вот тут надо точно понимать - весь этот маневр, который тактически возможен, хотя и спорен, стратегически для России - бесспорно, смертельно опасен!