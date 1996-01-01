Альфа-Банк в Хабаровском крае - 5 лет успешной работы

Один из активных участников финансового рынка края на днях отметил свое 5-летие работы в регионе. За это время Альфа-Банк зарекомендовал себя успешной и стабильно работающей кредитной организацией. Валюта баланса филиала на 1 ноября 2005 года превысила 3 млрд руб. Кредитный портфель достиг 2 млрд руб. На начало ноября клиентами Хабаровского филиала Альфа-Банка являлось более 7 тыс. человек, остатки на счетах физических лиц составляли $7,7 млн.

Сегодня Хабаровский филиал Альфа-Банка обслуживает карты ведущих международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, а также российской платежной системы Union Card. Филиал эмитирует микропроцессорные таможенные карты, предназначенные для оплаты таможенных пошлин и других выплат, а также для идентификации плательщиков-участников внешнеэкономической деятельности.

В прошлом году банк предложил клиентам услугу "Альфа-Чек" - у частных лиц появилась возможность контролировать свой карточный счет (оперативно получать информацию обо всех расходных операциях по карте). С июля этого года держатели пластиковых карт Альфа-Банка также могут дистанционно получать информацию о поступлении денежных средств на счет.

Месяц назад Альфа-Банк представил новую услугу для частных лиц - накопительный счет "Мой сейф". Он разработан как альтернатива одномесячному депозиту и обладает рядом значительных преимуществ - позволяет не только получать ежемесячный доход от хранения средств на счете, но и свободно пользоваться денежными средствами в любой момент времени.

За 5 лет работы филиал Альфа-Банка в Хабаровском крае проявил себя и как активный участник социально-культурной жизни региона. При его участии были реализованы десятки уникальных проектов. Так, в сентябре 2005 года Хабаровский филиал Альфа-Банка представил в Хабаровске концерт группы "ДДТ", а на прошлой неделе - концерт квартета Игоря БУТМАНА и Ренди БРЕКЕРА.