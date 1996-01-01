Колбаса с "изюминкой": приморская компания "Ратимир" презентовала свою продукцию в Хабаровске

Высокий уровень компании прослеживался в организации данной презентации - ранее никто из местных производителей не проводил такие встречи с представителями оптовых и розничных торговых компаний, представителями СМИ.

Изысканный вкус, отменное качество, яркая, привлекательная упаковка - этим выгодно отличается от других продукция известного на Дальнем Востоке России производителя мясной продукции и полуфабрикатов - ООО "Ратимир" из Владивостока. Хотя торговая марка "Ратимир" была создана в 1997 году, за восемь лет существования она по праву завоевала популярность среди потребителей не только Приморского края, но и других регионов Дальнего Востока.

"Каждый потребитель найдет у нас свежую продукцию по душе, - отметил директор по продажам компании "Ратимир" Роман ВОРОБЬЕВ. - Как известно, на региональный экспорт уходит большая часть продукции. В "Ратимире" очень тщательно выверенная логистическая система. Например, хабаровские потребители получают наш продукт уже через 15-16 часов с момента его изготовления". Развитие системы логистики ООО "Ратимир" - несомненное достижение специалистов компании. Теперь длинные российские дороги не являются препятствием для доставки свежих и качественных колбасных изделий потребителям, находящимся за сотни и тысячи километров от Владивостока.

Сегодня предприятие выпускает более 200 наименований продукции: вареные и полукопченые колбасы, ветчины, сосиски, сардельки, копчености, шпики, мясные полуфабрикаты, пельмени, вареники, фаршированные блинчики и мясные деликатесы. Компания "Ратимир" - один из крупнейших производителей мясной продукции на Дальнем Востоке России, в Приморье ей принадлежит 40% рынка мясопродукции, на других дальневосточных территориях - от 10 до 15% рынка.

По итогам конкурса недавней выставки "ДальПищеПром - 2005", которая прошла в конце октября 2005 года в Хабаровске, в номинации "продовольственные товары" большими Золотыми медалями отмечены колбаса полукопченая "Говяжья", вареники с творогом и клубникой, продукт из свинины копчено-вареный "Рулет Ролле", которые выпускает компания "Ратимир".

В конце 2004 года специалисты компании запустили в эксплуатацию новый производственный комплекс, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Оборудование, закупленное в Германии, Швейцарии и Австрии, соответствует мировым стандартам, сейчас весь процесс на этом современном производстве полностью автоматизирован. "При выпуске продукции мы следуем мировым стандартам не только в производстве, но и в упаковке", - подчеркнула технолог компании Елена БУРАКОВА. Так, новинка - колбаса полукопченая "Тихоокеанская" выпускается в искусственной проницаемой оболочке "Фиброуз", благодаря которой продукт сохраняет сочность и имеет приятный, естественный аромат копчения.

Компания работает только с проверенными поставщиками сырья из США, Канады, Бразилии. Продукция проходит многоступенчатый контроль на всех стадиях производства; готовые изделия распространяются за пределы завода только после вторичной экспертизы в производственной лаборатории. Такой подход обеспечивает высокое качество продукции и ее санитарную безопасность.

На презентации и последующей дегустации присутствовали представители крупных торговых сетей Хабаровска: "Три толстяка", "Народная компания", "Оптовый рынок", "Дельта", Артель старателей "Амур", "Деликатесы". Многие из них отмечали, что мясопродукция ООО "Ратимир", изготовленная по оригинальным рецептам, имеет свою "изюминку", что делает ее привлекательной и популярной среди самых широких слоев населения. Также специалисты компании представили новинки осени 2005 года: колбаски "Альпийские", колбасу полукопченую "Говяжью", колбасы вареные "Радонежская" и "Ветчинная", колбаски для жарки "Пикник". В общем, без лакомств не останемся.

Следует отметить: на предприятии происходит постоянная разработка новинок, уменьшается их развес, что делает продукцию удобной для потребителей.