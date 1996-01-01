Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Формула Авторадио": На старт! Внимание! Марш!
В эфире "Авторадио" стартовало захватывающее реалити-шоу "Большие городские гонки по правилам "Формула Авторадио". Уже знакомая многим автомобилистам акция будет проходить во Владивостоке в течение месяца, а финал, по традиции, состоится в День автомобилиста. Принять участие в акции может любой желающий. Главное условие - наличие водительского удостоверения и автомобиля, а главное правило - соблюдать все правила! В целом же здесь все, как в настоящем чемпионате, - и квалификация, и судьи, и, самое главное, азарт!
Год назад "Формула Авторадио" уже проводилась на дорогах Владивостока, правда, в течение недели, но и за это время акция полюбилась автомобилистам. Поэтому, по словам директора "Авторадио" Александра КАРПЕНКО, в этом году решено проводить "Формулу Авторадио" в течение месяца, чтобы дать возможность поучаствовать в гонках по правилам большему числу автолюбителей. Изменились в этом году и правила чемпионата.
Весь октябрь участники акции будут бороться за звание лучшего водителя нашего города. С понедельника по четверг пройдут квалификационные заезды "Формулы Авторадио". Двум участникам, отобранным в результате жеребьевки, необходимо будет как можно скорее добраться от места старта до офиса "Авторадио", заехав при этом на контрольные пункты. Но самое главное, сделать все это нужно, неукоснительно соблюдая все правила дорожного движения! Причем в машине участник будет не один, а с инспектором краевого полка ДПС, который и будет фиксировать все допущенные нарушения и проставлять штрафные баллы. Они соответствуют размеру штрафов, предусмотренных Кодексом об административных наказаниях. То есть если за нарушение, которое допустил участник, предусмотрен штраф в 50 рублей, то он получает 5 штрафных минут, 100 рублей - 10 минут, и так далее. За грубое нарушение, которое влечет за собой лишение прав, участника могут дисквалифицировать.
Кстати, краевой полк ДПС, на долю которого выпало судейство в авторадийном чемпионате, принимал участие в "Формуле Авторадио" и в прошлом году. Управление ГИБДД УВД ПК с удовольствием поддерживает акцию "Авторадио". Ведь она направлена, прежде всего, на популяризацию правил дорожного движения. А инспекторы краевого полка ДПС зарекомендовали себя объективными и беспристрастными судьями. По опыту прошлого года могу сказать, что штрафные баллы можно заработать и до старта - к примеру, за отсутствие брызговиков, за то, что масло подтекает или номерной знак неправильно установлен. В общем, к участию в "Формуле Авторадио" должен быть готов не только водитель, но и машина, а побеждает тот, кто не нарушает!
Но вернемся к организационным моментам. По результатам квалификационных заездов определятся полуфиналисты, которые по пятницам будут бороться за выход в финал. Ну а финальный заезд, в котором и определится победитель "Формулы Авторадио", состоится в День автомобилиста. Есть и еще один очень важный нюанс - в этом году "Формула Авторадио" не просто выявит лучшего водителя, но и поставит, наконец, точку в извечном споре: кто же лучше водит автомобиль - мужчина или женщина! Для того чтобы исследование состоялось, квалификация "Больших гонок по правилам" будет проходить по определенной схеме. По понедельникам и четвергам соревноваться будут мужчины и женщины, по вторникам - мужские заезды, по средам - женские. Кстати, в прошлом году Чемпионский титул завоевал представитель сильной половины человечества, но и девушки показали тогда очень неплохие результаты и даже смогли пробиться в тройку лидеров.
Кто же станет сильнее в этом году, узнаем в День автомобилиста, а пока предлагаем вам следить за перипетиями борьбы "Гонок по правилам" в прямом эфире "Авторадио" - с понедельника по пятницу, с 10 до 14 часов!
А еще лучше, попробуйте свои силы в авторадийном чемпионате! Стать участником "Формулы Авторадио" очень просто - позвоните по телефону 26-76-79, назовите имя, фамилию, марку автомобиля и номер своего телефона. Также можно отправить заявку на электронный адрес: FM883@yandex.ru . Участвуйте и выигрывайте!
Новости тематики
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Новости раздела
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке