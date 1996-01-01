"Формула Авторадио": На старт! Внимание! Марш!

В эфире "Авторадио" стартовало захватывающее реалити-шоу "Большие городские гонки по правилам "Формула Авторадио". Уже знакомая многим автомобилистам акция будет проходить во Владивостоке в течение месяца, а финал, по традиции, состоится в День автомобилиста. Принять участие в акции может любой желающий. Главное условие - наличие водительского удостоверения и автомобиля, а главное правило - соблюдать все правила! В целом же здесь все, как в настоящем чемпионате, - и квалификация, и судьи, и, самое главное, азарт!

Год назад "Формула Авторадио" уже проводилась на дорогах Владивостока, правда, в течение недели, но и за это время акция полюбилась автомобилистам. Поэтому, по словам директора "Авторадио" Александра КАРПЕНКО, в этом году решено проводить "Формулу Авторадио" в течение месяца, чтобы дать возможность поучаствовать в гонках по правилам большему числу автолюбителей. Изменились в этом году и правила чемпионата.

Весь октябрь участники акции будут бороться за звание лучшего водителя нашего города. С понедельника по четверг пройдут квалификационные заезды "Формулы Авторадио". Двум участникам, отобранным в результате жеребьевки, необходимо будет как можно скорее добраться от места старта до офиса "Авторадио", заехав при этом на контрольные пункты. Но самое главное, сделать все это нужно, неукоснительно соблюдая все правила дорожного движения! Причем в машине участник будет не один, а с инспектором краевого полка ДПС, который и будет фиксировать все допущенные нарушения и проставлять штрафные баллы. Они соответствуют размеру штрафов, предусмотренных Кодексом об административных наказаниях. То есть если за нарушение, которое допустил участник, предусмотрен штраф в 50 рублей, то он получает 5 штрафных минут, 100 рублей - 10 минут, и так далее. За грубое нарушение, которое влечет за собой лишение прав, участника могут дисквалифицировать.

Кстати, краевой полк ДПС, на долю которого выпало судейство в авторадийном чемпионате, принимал участие в "Формуле Авторадио" и в прошлом году. Управление ГИБДД УВД ПК с удовольствием поддерживает акцию "Авторадио". Ведь она направлена, прежде всего, на популяризацию правил дорожного движения. А инспекторы краевого полка ДПС зарекомендовали себя объективными и беспристрастными судьями. По опыту прошлого года могу сказать, что штрафные баллы можно заработать и до старта - к примеру, за отсутствие брызговиков, за то, что масло подтекает или номерной знак неправильно установлен. В общем, к участию в "Формуле Авторадио" должен быть готов не только водитель, но и машина, а побеждает тот, кто не нарушает!

Но вернемся к организационным моментам. По результатам квалификационных заездов определятся полуфиналисты, которые по пятницам будут бороться за выход в финал. Ну а финальный заезд, в котором и определится победитель "Формулы Авторадио", состоится в День автомобилиста. Есть и еще один очень важный нюанс - в этом году "Формула Авторадио" не просто выявит лучшего водителя, но и поставит, наконец, точку в извечном споре: кто же лучше водит автомобиль - мужчина или женщина! Для того чтобы исследование состоялось, квалификация "Больших гонок по правилам" будет проходить по определенной схеме. По понедельникам и четвергам соревноваться будут мужчины и женщины, по вторникам - мужские заезды, по средам - женские. Кстати, в прошлом году Чемпионский титул завоевал представитель сильной половины человечества, но и девушки показали тогда очень неплохие результаты и даже смогли пробиться в тройку лидеров.

Кто же станет сильнее в этом году, узнаем в День автомобилиста, а пока предлагаем вам следить за перипетиями борьбы "Гонок по правилам" в прямом эфире "Авторадио" - с понедельника по пятницу, с 10 до 14 часов!

А еще лучше, попробуйте свои силы в авторадийном чемпионате! Стать участником "Формулы Авторадио" очень просто - позвоните по телефону 26-76-79, назовите имя, фамилию, марку автомобиля и номер своего телефона. Также можно отправить заявку на электронный адрес: FM883@yandex.ru . Участвуйте и выигрывайте!