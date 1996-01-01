Успех на вашу голову

Впервые во Владивосток приезжает Мирзакарим НОРБЕКОВ. Легендарная личность, создатель "Клуба миллионеров", основатель и президент института самовосстановления человека, автор уникальной методики оздоровления и омоложения организма.

Норбеков вызывает любопытство. С первых же страниц его книги шокируют. Но ему только этого и нужно. Его задача - вывести человека из состояния равновесия Например, Мирзакарим предлагает такой эксперимент: в деталях вспомнить каждого человека, увиденного вчера. Во что эти люди были одеты, какого цвета у них глаза. Получилось? Вряд ли. А теперь, предлагает Норбеков, "садитесь в автобус или любой другой транспорт с автоматическими дверями. Когда они начнут закрываться, тут же высуньте голову, чтобы вашу шею защемило. Так нужно проехать целую остановку. Когда-нибудь забудете эту поездку? Нет! Потому что случай неординарный. И каждого, кто вам хотел помочь, и запах перегара, и все проезжающие мимо машины - словом, все детали путешествия вы запомните четко и навсегда". Собственно, в техниках ускоренного обучения и применяется такой метод: "Для того чтобы вы прекратили бессмысленное хождение по заколдованному кругу проблем и неудач, я специально выбиваю у вас почву из-под ног", - говорит Норбеков.

Эти методы он использует на занятиях с учениками в "Мастерской успеха". Рецепт "как быть успешным" мы и попытались выведать у Мирзакарима Норбекова.

На спор построил завод

- Мирзакарим Санакулович, ваша книга "Опыт дурака, или Путь к прозрению", методики по лечению зрения и других заболеваний знакомы многим. А почему вы решили заняться "Мастерской успеха"? У вас есть положительный опыт? Вы богатый человек?

- Я достаточно обеспеченный человек (смеется). Но еще лет 10 назад я перестал зарабатывать и все средства отдал семье. Назначил себе пенсию, чтобы была возможность путешествовать по миру.

Готовых рекомендаций не существует, все зависит от человека. Например, на занятиях я вижу людей, у которых есть потенциал, жизненная сила. Тогда я их раскручиваю дальше и от этого получаю огромное удовольствие, испытываю почти оргазм (после этих слов Мирзакарим довольно улыбается). Мне интересно, насколько я могу "натаскать" человека. Материально помогаю только на начальном этапе. Если давать деньги, чаще всего человек расслабляется и перестает работать. Никогда это не заканчивалось хорошо. На Востоке есть поговорка: "Лошадь, которую нужно постоянно тянуть за уздечку, не годится для гонки. Надо помогать только тому жеребцу, который гарцует и рвется вперед". Не деньги делают голову, а голова делает деньги.

- Но ведь необходим исходный капитал!

- Так думает большинство. Например, в прошлом году я поспорил на $900 тыс., что могу построить завод. При этом, во-первых, не беря кредит в банке, во-вторых, не вкладывая своих денег, в-третьих, не занимая чужих. Я выиграл, и завод уже работает! Возникла идея создать производство по изготовлению украшений из графита. Мы подписали договора на поставку товара через 4 месяца по предоплате. Полученные деньги вложили в строительство завода и в положенный срок отправили первую партию товара.

- Но, по сути, это беспроцентный кредит, выданный под ваше имя. Согласитесь, начинающему предпринимателю никто такого одолжения не сделает. А у вас получается, за что бы ни взялись, все приносит успех и прибыль...

- Это не совсем так. Сейчас мне для организации нового дела предлагают $110 млн, но я отказываюсь, так как это незнакомый мне род деятельности. Вообще, я всегда говорю, что надо быть немного сумасшедшим, чтобы начинать свое дело. И я так же, как и все люди, могу совершать ошибки. Поэтому если данное направление бизнеса мне не знакомо, я стараюсь им не заниматься.

Лекарство против страха

- Но вы же учите слушателей, как начинать свой бизнес, как стать успешным. Что же для этого нужно?

- Прежде всего, нужно избавиться от внутреннего страха, дьявола, который находится внутри каждого из нас и нашептывает: думаешь, что ты самый умный и другие не могли до этого додуматься до тебя? Нужно поверить в себя. Следующий шаг - найти то дело, которое будет приносить удовольствие (а для этого нужно развивать интуицию) и ради которого ты готов работать даже бесплатно. Кроме этого, нужно, чтобы это дело можно было тиражировать, по возможности, покрыв весь мир. Но главное - ты сам должен быть хозяином всего и нести за это ответственность.

- Однако многие считают, что самое главное - заработать деньги, и лишь потом искать дело для души.

- Чтобы стать богатым, не нужно хвататься за любую деятельность, которая сразу принесет доход. Такой бизнес очень быстро надоест и превратится в проституцию, а это неизменно принесет страдание.Знаете, какая профессиональная болезнь проституток? Они не получают удовольствие, а лишь деньги и страдание, теряя то, ради чего все люди стремятся к сексу. Работа только ради денег рано или поздно приносит страдание. И обязательно наступает день, когда человек просто не сможет заставить себя работать. Это аксиома.

- А как обстоят дела у членов вашего "Клуба миллионеров"?

- Наблюдая за обогащением людей, я вижу, что начинает происходить с человеком, когда у него появляется материальный достаток. Чаще всего люди не готовы быть обеспеченными. Я заметил такую вещь: люди быстро богатеют, обустраивают быт, а потом все начинает ухудшаться - мужчина идет "налево", женщина начинает выяснять отношения с мужем и родственниками, на горизонте появляются грозовые тучи. В итоге семья распадается. Через это проходят все. И моя задача - сказать: опомнись, что ты делаешь, не повторяй эту глупость!

- Можете дать совет, как найти свое дело, чтобы стать успешным?

- Прямые советы приводят к отупению, так как любая информация, которая не заставляет думать, вредна. Поэтому я стараюсь избегать прямых советов. Хотя и нарушаю это правило сплошь и рядом. Например, однажды на курсах занималась женщина, которая достала меня вопросом, чем ей стоит заняться. Я не выдержал и наобум сказал, что из нее получится продавец самолетов, только 10% прибыли - мои, за идею. Учтите, ей тогда было уже за 50. Каково же было мое удивление, когда она принесла причитающиеся мне проценты от продажи двух Ан-24. Она нашла в Жуковске ангар, где стояли 2 самолета, требующие ремонта, и выступила посредником между ремонтниками и "Казахстанскими авиалиниями". Тогда я понял, что бизнесом могут заниматься все. Поэтому в качестве совета для тех, кто решил взять ответственность за свою жизнь пред собой и Богом, могу сказать лишь одно: уверенность и настойчивость превыше всего. А мои или чьи-либо еще пожелания могут стать лишь катализатором того, что дано человеку свыше.

Встречи с Норбековым пройдут:

19 октября в ДОФе, в 18:00,

20 октября в Молодежном центре ДВГТУ (Аксаковский пер, 3а), в 18:00.

Курс "Мастерская успеха" -

с 21 по 29 октября, отель "Хенде" (зал "малый даимонд"), - 18:00.

Оздоровительный курс -

с 21 по 29 октября (Дом работников связи, ул. Светланская, 41а), 18:00.

Справки по тел.: 75-59-59, 71-51-20.