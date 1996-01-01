Лучший "электронный кошелек" для водителя

Фирменные пластиковые карточки компании "Роснефть-Востокнефтепродукт" сэкономят ваши расходы на топливо

- Санек! Здорово! Как жизнь молодая? - Андрей не видел товарища почти год и был рад встрече.

- А то ты не знаешь, какая у нас жизнь - вся в дороге! - махнул рукой Александр. - Завтра снова в Хабаровск на своем "Марке" еду. В прошлый раз проблемы с заправкой были...

- Сань, да какие сейчас могут быть проблемы? Взял с собой смарт-карту - и все дела.

- Какая еще смарт-карта?

- Ну ты даешь! - Андрей не верил своим ушам. Неужели завзятый автомобилист Сашка не завел себе фирменную карточку компании "Роснефть-Востокнефтепродукт"? Как же он по всему Дальнему Востоку колесит?

- Саня, послушай старого товарища - плохого не посоветую.

Итак, ровно год назад герой нашего рассказа, водитель "Тойоты Камри", приобрел своеобразный "электронный" кошелек - смарт-карту ООО "РН-Востокнефтепродукт", имеющую уникальный номер владельца и встроенный микропроцессор, в памяти которого записывается вся информация по расчетам. Отныне, отправляясь по дорогам Дальнего Востока, ему не надо дополнительно брать с собой деньги для дозаправки. Как только топливный бак автомобиля потребует добавки, на любой из 43 автозаправочных станций ООО "Роснефть-Востокнефтепродукт" владелец смарт-карты сможет заправить машину, не заплатив при этом ни копейки. А если учесть, что АЗС компании располагаются на всех основных магистралях региона: Хабаровск - Владивосток, Чита - Хабаровск, Владивосток - Находка и в наиболее крупных городах Дальнего Востока: Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Биробиджане, то нетрудно оценить выгоду введения новой формы оплаты за топливо.

- Понимаешь, Саша, все очень просто. Ты купил карту, скажем, во Владивостоке, а она действительна и в Благовещенске, и в Южно-Сахалинске, и в Комсомольске-на-Амуре. Потому что работа на всех АЗС "РН-Востокнефтепродукт" контролируется через единую компьютерную сеть и в каждом из этих пунктов работает единая система безналичных расчетов по пластиковой карточке. Заметь, в круглосуточном режиме.

- Слушай, это интересно. А как завести себе такую смарт-карту?

- Элементарно, Ватсон! На любой АЗС компании заполняешь анкету, платишь 300 рублей, вносишь на свой счет деньги. И все! Теперь ты владелец карты, которая позволяет тебе заправляться любым нефтепродуктом со скидкой 60 копеек с каждого литра. Пополнить свой лицевой счет ты можешь в любое время.

- А надолго ее хватит? - Александр уже был готов отправиться за полезным приобретением.

- На 5 лет гарантированно, - улыбнулся Андрей. - Но "прожить" она может все 10! Во всяком случае, те водители, кто ее приобрел, довольны. Давай, Сань, и ты приобщайся. В нашем автомобильном крае "электронный дорожный кошелек" ох как пригодится!

Приморский филиал "РН-Востокнефтепродукт": г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 57а, каб. 201. По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел по телефону: (4232)36-28-21 и на АЗС компании.