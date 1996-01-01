Алексей Шумилов: Будем удешевлять кредиты для предпринимателей

Награждение Каунтерпарт Бизнес Фонда в День предпринимателя сразу двумя наградами - от Дальневосточной торгово-промышленной палаты и от министерства экономического развития края - для тех, кто знаком с деятельностью фонда, было неслучайным. ДВ ТПП вручила фонду памятный знак за вклад в развитие предпринимательства в Хабаровском крае, а Минэкономразвития - почетную грамоту за заслуги КБФ в поддержке малого бизнеса. Лучшим доказательством заслуг являются финансовые показатели фонда. Но не только.

"После того как мы запустили обновленную линейку кредитных продуктов в июле, резко возрос спрос на наши услуги", - рассказывает директор Каунтерпарт Бизнес Фонда Андрей АРТЕМЬЕВ. В конце июня фонд предложил предпринимателям диверсифицированные кредиты. С минимальной процентной ставкой - производственникам, под немного больший процент - тем, кто занят в сфере услуг и в торговле. В результате за август было выдано кредитов на сумму в 16 млн руб., что на 6 млн больше среднего ежемесячного показателя. Кроме того, через Далькомбанк фонд разместил еще 7 млн руб. "Для нас это рекордный показатель, - с гордостью отмечает Андрей Артемьев. - Традиционно август - месяц отпусков и низкой деловой активности. А в этот год помимо того, что мы сами разместили 16 млн руб., еще и в Далькомбанк направили обработанные заявки клиентов по кредитам на сумму в 7 млн руб."

Досье С Далькомбанком у фонда подписано соглашение, по которому КБФ направляет в банк клиентов, по тем или иным причинам не подпадающим под его условия кредитования, например, тех, чьи финансовые потребности превышают лимиты фонда. "По клиентам, которым требуются ресурсы от 1 млн руб. до 4 млн руб., мы принимаем заявления , формируем комплект документов, передаем Далькомбанку и способствуем тому, чтобы эти клиенты получили там финансирование", - сообщает подробности Андрей Артемьев.

В итоге только за август фонд способствовал размещению 23 млн руб. в сфере малого предпринимательства. "Все это кредиты, которые не превышают 1 млн руб. (в фонде) или 2-3 млн руб. (в банке)". А кредитный портфель КБФ увеличился с начала года в 2,5 раза. Причем сегодня 5% от общего числа выданных кредитов составляют кредиты начинающим предпринимателям, так называемые "стартовые" займы. "Цифры небольшие, но это высокорисковые вложения, - поясняет Андрей Артемьев. - От тех, кто подает заявку на "старт", мы требуем реалистичный финансовый прогноз и бизнес-план. Нам нужно подтверждение того, что начинающий предприниматель действительно сможет средства вернуть".

Инвестиции в развитие

Летом Дальний Восток посетила один из ключевых сотрудников инвестиционной швейцарской компании Blue Orchard Finance. "Они занимаются тем, что инвестируют средства в микрофинансовые организации по всему миру, - рассказывает учредитель КБФ Алексей ШУМИЛОВ. - Причем никакого отношения к донорству не имеют. Это коммерческая структура. Сейчас управляют несколькими фондами, которые занимаются вложениями в микрофинансовые структуры. Один из них ориентирован на мелкие микрофинансовые организации, другой - на более крупные". Представитель компании побывала в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске. Целью поездки было найти организации - потенциальных потребителей их услуг. В центре России они уже работают с такими крупными российскими микрофинансовыми сетями, как Фора (Форус-Банк), ФИНКА, Российская женская микрофинансовая сеть. Со слов Алексея Шумилова, результаты встречи обнадеживающие. "Сотрудники Blue Orchard очень хорошо разбираются в российской действительности, прекрасно понимают то, что не все микрофинансовые организации могут позволить себе вести отчетность по МСФО. Посмотрели нашу документацию, оценили рейтинг, который мы прошли в феврале. И я думаю, что будет положительный ответ". Для начала речь идет о небольших суммах привлеченных средств - в пределах сотни тысяч долларов или евро. Причем швейцарцы готовы работать даже в рублях, предоставляя финансирование через Сити-банк и без обеспечения. "Обеспечением является то, что они провели у нас due diligence - сделали проверку кредитоспособности - и имеют на руках заключение рейтингового агентства", - поясняет Алексей Шумилов. "После первых платежей по кредиту мы сможем обращаться за более крупными суммами". Стоимость "швейцарских" денег ниже того, что предлагают микрофинансовым организациям на внутреннем рынке. " Ставки у них - Libor + 5-6%. И, естественно, имея более дешевые ресурсы, мы будем удешевлять кредиты для предпринимателей".

Расширение на север и восток

Повышение доступности кредитов МБ тем более важно, потому что КБФ продолжает открывать представительства на Дальнем Востоке. "Сегодня у нас работают представители в Вяземском, Бикине, Биробиджане и Владивостоке, - рассказывает директор фонда. - В Бикине филиал развивается очень успешно. Наш представитель кредитует не только предпринимателей Бикинского района Хабаровского края, но и Пожарского района Приморского края. В Вяземском тоже клиенты есть, но там доходы населения малы, а малый бизнес стагнирующий, поэтому думаем расширять работу на Хор. Офис в Биробиджане открылся совсем недавно, но показатели деятельности там уже превышают то, что есть в Вяземском. Перспективы работы очень хорошие: город спокойный, малый бизнес очень активен". Представитель фонда в Биробиджане работает на базе кредитного потребительского кооператива "Народный кредит".

Однако на достигнутом КБФ останавливаться не намерен. "Недавно еще раз проехали до Владивостока и посмотрели, где дополнительно можно открыть представительства, - рассказывает Алексей Шумилов. - Заинтересовали Спасск-Дальний и Уссурийск. Уссурийск превращается в город с высокой деловой активностью: быстро растет малый бизнес, как китайский, так и российский. В Спасске-Дальнем малый бизнес тоже обозначен, а банков мало". В Хабаровском крае перспективными, по мнению Алексея Шумилова, являются Ванинский и Совгаванский районы. "Как только получим финансирование, продолжим развитие," - уверенно заявляет руководитель КБФ.