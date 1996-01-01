Ярмарка здоровья прошла на "Владпиве"

Прекрасный подарок к Дню пожилого человека получили пенсионеры поселка Трудовое. Помимо традиционного торжественного обеда и подарков, в канун праздника они получили возможность бесплатного медицинского обследования.

В минувшие выходные в рамках акции "Ярмарка здоровья" шесть десятков представителей старшего поколения поселка прошли электрокардиограмму, измерили артериальное давление, обследовали содержание сахара в крови, а также - плотность кости на остеопороз. Готовые результаты анализов они получили здесь же, в помещениях ООО "Владпиво", сразу после праздничного обеда и вручения подарков.

"Ярмарка здоровья" стала первой общественной акцией, поддержанной крупнейшим дальневосточным предприятием пивной индустрии после смены собственников. По словам генерального директора ООО "Владпиво" Владимира АЙДАРБЕКОВА, завод намерен и в дальнейшем поддерживать социальнозначимые акции. "Наше предприятие демонстрирует стабильные экономические показатели. И теперь мы можем уделять больше внимания социальным проектам. Многие из тех, кого мы поздравляли с Днем пожилого человека, - это бывшие сотрудники нашего завода. Некоторые еще продолжают у нас работать. Поэтому проведение "Ярмарки здоровья" - очень органичное мероприятие нашей социальной политики", - добавил Владимир Айдарбеков.

Соорганизаторами акции "Ярмарка здоровья" выступили Совет пенсионеров и Общество инвалидов Советского района, государственное учреждение "Дальневосточный окружной медицинский центр", Управление поселка Трудовое. Акция прошла при поддержке Ротари-клуба "Владивосток-центр".