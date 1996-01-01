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ВТО нам не помеха
Сегодня условия на российском страховом рынке таковы, что удается выжить далеко не всем региональным компаниям. Для потребителя это даже хорошо - останутся только устойчивые страховщики, которые смогут качественно выполнять свои обязательства.
Корреспондент "ЗР" встретился с генеральным директором страховой компании "Дальстар" Верой БАЖЕНОВОЙ и выяснил, как региональная компания намерена выстраивать свою политику, чтобы не только ничего не потерять, но и успешно развиваться дальше.
- Сейчас много говорят о том, что после вступления России в ВТО отечественный страховой рынок будет фактически "отдан на откуп" иностранным компаниям. Известно также, что российская государственная политика в последние годы провоцирует сокращение числа региональных компаний. Как вы собираетесь действовать, чтобы остаться на рынке?
- Совершенно ясно, что после вхождения России в ВТО российский страховой рынок будет открыт для иностранных компаний. Мы хотим удержать свои позиции, поэтому нашли способ плавно и мягко пережить все те изменения рынка, которые повлечет за собой вхождение РФ в ВТО. Для этого необходимо сотрудничать с иностранными компаниями, необходим иностранный инвестор, который инвестирует в "Дальстар" определенные средства и даст импульс нашей дальнейшей успешной работе.
- Какие еще есть варианты плавного вхождения российских страховщиков в ВТО?
- У всех компаний, независимо от их величины и стратегии, условия вхождения в ВТО разные. Мы свой путь определили. Уже два года "Дальстар" является членом Урало-Сибирского соглашения, где объединяют свой профессиональный потенциал 30 надежных и устойчивых региональных компаний России - от Москвы до Владивостока. Мы предложили иностранным страховым компаниям инвестировать средства в наши компании. При оценке компаний "Дальстар" была оценена как надежная компания "на отлично" и сразу же получила выгодное предложение.
- Значит ли этот шаг, что компанию "Дальстар" ждут радикальные перемены?
- Моя обязанность, как руководителя компании, сделать все возможное, чтобы выполнить обязательства перед клиентом, в первую очередь, и обеспечить компании дальнейшее процветание, ведь сегодня "Дальстар" - развивающаяся компания. Сохранятся наш бренд и наша юридическая самостоятельность. А присутствие иностранного инвестора даст компании ряд преимуществ. Мы будем работать по ценам, которые нам предложат, и можно предположить, что они будут ниже, чем нынешние российские тарифы. У нас появятся более мощные страховой резерв и перестраховочная защита.
- Не собираетесь ли вы пустить корни в Москве, как другие ваши коллеги - приморские региональные компании?
- В этом вопросе я разделяю позицию наших потенциальных инвесторов: региональной компании, если у нее профессиональный штат, стабильная работа и ежегодный рост, нет необходимости открывать офисы в Москве. У компаний, которые это делают, другая стратегия развития. Мы же работаем на усиление своих позиций в регионе.
- Какие виды страхования вы считаете приоритетными и как планируете развиваться дальше в этом отношении?
- Обе оценочные группы, которые работали у нас по поручению инвестора, отметили сбалансированность портфеля. В отличие от многих наших коллег мы, например, не допускаем наличия в нашем портфеле договоров автострахования более 25-30%. Страхование автотранспорта - довольно рисковая деятельность, которая может повлечь за собой большие убытки, если его доля в общем портфеле будет превышать норму. К сожалению, примеры этого мы уже наблюдаем на нашем рынке. Поэтому для нас всегда были приоритетными имущественные виды страхования, а с прошлого года мы начали активно работать со страхованием имущества физических лиц.
- Расскажите о последних новостях компании и ближайших планах.
Весной мы организовали новую сервисную службу аварийных экспертов для обслуживания имущественных договоров с юридическими и физическими лицами, а сейчас на старте новый проект по добровольному медицинскому страхованию для физических и юридических лиц.
ДосьеСтраховая компания "Дальстар" создана в 1993 г. Уставный капитал составляет 40 млн руб. В настоящее время филиалы работают в Находке, Артеме, Кавалерово, Большом Камне, Уссурийске, Лучегорске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем.
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